Назван средний возраст работников в России

В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?0 комментариев
Котяков назвал средний возраст работников в России
Министр труда Антон Котяков назвал средний возраст работника в России, подчеркнув, что в ряде отраслей большинство сотрудников старше 50 лет.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что средний возраст работника в России составляет 42,5 года. Эту цифру он озвучил на XXXV Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, передает РИА «Новости» .
Министр добавил, что в восьми ключевых отраслях экономики доля работников старше 50 лет превышает 35% от общего числа занятых.
По словам Котякова, возрастная структура рынка труда влияет на спрос: в ближайшие семь лет стране потребуется вовлечь в занятость почти 12 млн человек. Он объяснил, что столь значительный объем связан именно с возрастным портретом занятости в России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень безработицы в России сохранился на отметке 2,2% в начале года. Уровень занятости среди трудоспособных россиян в возрасте от 30 до 50 лет достиг максимальных значений – более 90%. За последние пять-шесть лет почти 75 млн человек вовлечены в активную занятость.