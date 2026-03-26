  Эксперт назвал контрмеры против плана Британии задерживать суда с российской нефтью
    В Европе началась битва за топливо
    Стармер разрешил задержания судов российского «теневого флота»
    Словакия намерена стать крупнейшим производителем боеприпасов для армий Европы
    Энтомолог обвинил СССР в распространении энцефалитного клеща
    Юшков назвал последствия возможного перекрытия Красного моря
    Турецкий танкер с нефтью из России подвергся атаке дронов в Черном море
    Иран захотел узаконить плату за проход через Ормузский пролив
    Набиуллина сообщила о миллионе самозапретов на кредиты ежемесячно
    В шахте имени Ленина в Горловке нашли литий
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская свобода как шаг в пропасть

    Сегодня 120-летний юбилей русского парламентаризма. У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    26 марта 2026, 14:04 • Новости дня

    Назван средний возраст работников в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр труда Антон Котяков назвал средний возраст работника в России, подчеркнув, что в ряде отраслей большинство сотрудников старше 50 лет.

    Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что средний возраст работника в России составляет 42,5 года. Эту цифру он озвучил на XXXV Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, передает РИА «Новости» .

    Министр добавил, что в восьми ключевых отраслях экономики доля работников старше 50 лет превышает 35% от общего числа занятых.

    По словам Котякова, возрастная структура рынка труда влияет на спрос: в ближайшие семь лет стране потребуется вовлечь в занятость почти 12 млн человек. Он объяснил, что столь значительный объем связан именно с возрастным портретом занятости в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень безработицы в России сохранился на отметке 2,2% в начале года. Уровень занятости среди трудоспособных россиян в возрасте от 30 до 50 лет достиг максимальных значений – более 90%. За последние пять-шесть лет почти 75 млн человек вовлечены в активную занятость.


    25 марта 2026, 18:12 • Новости дня
    Великий Новгород остался без водоснабжения
    Tекст: Валерия Городецкая

    Великий Новгород полностью остался без водоснабжения, сообщили в мэрии города.

    Власти пояснили, что из-за отсутствия электроэнергии остановлена работа городских очистных сооружений, передает «Интерфакс». Что стало причиной происшествия, выясняется.

    В августе Судак и Коктебель остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе.

    25 марта 2026, 21:08 • Новости дня
    Путин раскритиковал осудивших СВО деятелей культуры за молчание об атаке на Иран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Деятели культуры, которые в начале спецоперации на Украине подписывали письма с ее осуждением, сейчас никак не выражают свою позицию по поводу действий США и Израиля в отношении Ирана, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре.

    «Вы сказали про тех, кто подписывал всякие письма – я так понимаю, что после начала СВО. Но, уверен, что эти любители эпистолярного искусства вряд ли что-то написали после начала сегодняшних непростых, трагических событий на Ближнем Востоке», – сказал Путин, комментируя выступление писателя Захара Прилепина, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что отсутствие реакции со стороны известных деятелей культуры на события в Иране говорит о зависимости их «совести» от политической конъюнктуры.

    Напомним, Путин в среду по видеосвязи проводит заседание Совета при президенте по культуре.

    25 марта 2026, 19:30 • Видео
    Иран потребовал от США невозможного

    В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    25 марта 2026, 15:59 • Новости дня
    Россияне начали массово отменять туры в ОАЭ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Туристы массово аннулируют поездки в страны Персидского залива, чаще предпочитая перебронирование туров вместо возврата средств, сообщает АТОР.

    Россияне массово аннулируют туры в ОАЭ и другие страны Персидского залива на март и апрель, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Там отметили: «Сейчас отмены носят массовый характер и затрагивают уже не только март, но и апрель. По данным туроператоров, практически все туры с вылетами в марте аннулируются, а туристы активно отказываются и от апрельских поездок в закрытые для продажи направления – ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман и Саудовская Аравия».

    Туристы и турагенты в большинстве случаев выбирают не возврат денег, а перебронирование туров. По данным АТОР, в некоторых компаниях доля перебронирований достигает 70-80%. Самыми популярными альтернативами стали Египет, Турция и Таиланд.

    Процесс возврата денег может затянуться из-за высокой нагрузки на туроператоров и длительных процедур с использованием средств из фондов персональной ответственности (ФПО). В АТОР отмечают, что формирование реестра для таких выплат занимает до шести месяцев, а сами выплаты могут осуществляться еще в течение 60 рабочих дней. На практике часть туристов может вернуть деньги только к декабрю 2026 года.

    Дополнительные сложности вызывает позиция партнеров. Авиакомпании, как правило, возвращают средства без проблем, однако отели действуют по-разному: часть готова вернуть предоплаты, часть – нет. В ассоциации объяснили, что именно эти суммы становятся фактически понесёнными расходами, которые удерживаются при аннуляции тура.

    Туроператоры выбирают разные стратегии в работе с возвратами и перебронированиями. Некоторые компании готовы использовать ФПО, чтобы вернуть деньги, другие надеются договориться с поставщиками и не задействовать фонды. Окончательные решения зависят от объема проданных туров и структуры контрактов.

    Ранее россияне стали отменять и перебронировать поездки в Таиланд и на Бали, теряя десятки тысяч рублей на штрафах за отмену брони.

    До этого туроператоры разрешили отменять туры в страны Персидского залива, распространив льготы до конца марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери в выручке туроператоров от аннулирования туров из-за ситуации на Ближнем Востоке могут составить до 10 млрд рублей, если конфликт продлится и в апреле.


    26 марта 2026, 03:55 • Новости дня
    Начались бои за Рай-Александровку в ДНР
    Tекст: Катерина Туманова

    После освобождения Никифоровки российские военнослужащие подошли к юго-восточным окраинам соседней Рай-Александровки в Донецкой Народной Республике и начали бои за ее освобождение, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Сейчас наши военнослужащие с юго-восточного направления уже подходят к Рай-Александровке и начинают обрабатывать позиции украинских боевиков», – сказал он ТАСС.

    Марочко отмечал, что освобождение Никифоровки позволит армии России перейти к борьбе за стратегически важную Рай-Александровку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска 25 марта освободили Никифоровку в ДНР. Днем ранее – освободили Песчаное в Харьковской области, что станет определенным рубежом и для ВСУ, и для российских бойцов, рассказал Марочко.

    За прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в зоне СВО.


    25 марта 2026, 19:24 • Новости дня
    Экс-замгубернатора обвинил в хищениях на укреплениях Курской области покойного Старовойта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший замгубернатора Курской области Алексей Смирнов, выступая в суде, заявил, что экс-губернатор региона Роман Старовойт получил около 100 млн рублей в виде откатов при строительстве фортификационных сооружений.

    Смирнов дал показания как свидетель по делу о взятке, передает РИА «Новости». «Я не знаю и не помню всех подрядчиков, которые осуществляли строительство как на территории ДНР и Курской области, так и подрядчиков, осуществляющих строительство фортификационных сооружений. Всего за период с февраля 2022-го по август 2024 года, Старовойт получил откаты со стороны... в мангушском Мариуполе, от сделок с фортификационных сооружений на территории Курской области около 100 миллионов рублей», – заявил Смирнов.

    Напомним, уголовные дела в отношении Смирнова и его заместителя поступили на рассмотрение в Ленинский райсуд Курска в начале февраля. В сентябре его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере.

    Экс-глава Минтранса и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт был найден мертвым в парке Одинцовском городском округе в июле прошлого года. На его теле обнаружили огнестрельное ранение.

    26 марта 2026, 00:47 • Новости дня
    Житель Подмосковья пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Житель подмосковного селя Кленово пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале.

    «Сбит ещё один вражеский беспилотник. По предварительной информации, его обломки упали в районе села Кленово, в результате чего в частном доме возник пожар, пострадал один человек», – написал он.

    Столичный градоначальник уточнил, что на месте работают городские экстренные службы, пострадавшему оказывают необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщал в среду, что с начала суток силы ПВО сбили 11 дронов на подлете к городу. Аэропорт Шереметьево после 22.00 стал принимать и выпускать рейсы по согласованию. К такому же режиму работы перешел аэропорт Внуково.


    25 марта 2026, 21:44 • Новости дня
    Путин призвал к усилению контроля над иностранным кино в России
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости более строгого контроля над иностранным кино в стране.

    По его словам, через зарубежные фильмы на российский рынок без должного регулирования попадает идеологически неправильная информация, передает ТАСС. Обсуждая вопрос квотирования иностранного кино на заседании Совета по культуре, Путин подчеркнул, что в ряде стран такие вопросы решаются гораздо жестче. Он обратил внимание на то, что Россия часто финансово не поддерживает собственных кинематографистов, а средства, наоборот, уходят на поддержку зарубежного контента.

    «Ну а мы-то чего рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые, нам не нужные», – сказал президент. Он добавил, что речь не идет о полном запрете иностранного кино, но необходима выстроенная система, которая будет способствовать развитию отечественной киноиндустрии и контролю содержания, поступающего из-за рубежа.

    Напомним, Путин в среду по видеосвязи проводит заседание Совета при президенте по культуре. В ходе заседания он одобрил предложение писателя Захара Прилепина о создании альтернативной международной литературной премии, не зависящей от политической ситуации, а также раскритиковал осудивших СВО деятелей культуры за молчание об атаке на Иран.

    25 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    В МИД подтвердили паузу в трехсторонних переговорах по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин воздержался от прогнозов относительно будущего трехсторонних переговоров по вопросу Украины.

    Он подчеркнул, что встречи находятся в состоянии паузы, передает ТАСС.

    «Пауза, вот вам и стадия. Я не готов ничего сказать, кроме того, что уже сказал (пресс-секретарь президента РФ) Дмитрий Сергеевич Песков. Я не хочу делать никаких прогнозов, чтобы потом не объяснять, почему они не сбылись», – заявил Галузин журналистам.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что работа трехсторонней группы Россия, США и Украины по вопросам урегулирования на Украине поставлена на паузу.

    В субботу украинская делегация прибыла в Майами для проведения двусторонней встречи с представителями США по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

    25 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в подготовке боевиков для Африки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев сотрудничает с террористическими группировками и готовит боевиков для борьбы с легитимными правительствами, в том числе африканских стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам Захаровой, украинские власти не только активно используют террористические методы, но и взаимодействуют с международными террористическими группировками и транснациональными криминальными сетями, передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что речь идет о подготовке боевиков, которых впоследствии направляют для дестабилизации ситуации в различных регионах, в особенности в Африке.

    Ранее МИД обвинил Запад и Киев в использовании африканских террористов для диверсий.

    В 2024 году власти Мали заявили, что Украина сотрудничает с местными террористическими группировками, которые пытаются устроить госпереворот.

    25 марта 2026, 17:44 • Новости дня
    Захарова раскритиковала заявление посла Израиля о позиции Москвы по Ирану

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что заявления израильского посла о позиции Москвы по иранскому конфликту наносят ущерб двусторонним отношениям.

    Заявления посла Израиля в России Одеда Йосефа относительно позиции Москвы по иранскому конфликту не способствуют укреплению дружественных связей между странами. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

    По словам Захаровой, неуместными представляются заявления посла о якобы однобокой, односторонней позиции Москвы в отношении текущей ситуации на Ближнем Востоке. Она подчеркнула, что такие оценки не соответствуют действительности, так как российская позиция основана на фактах и тщательном внешнеполитическом анализе.

    Дипломат также добавила, что публичные заявления и подобные оценки подходов страны пребывания со стороны посла не способствуют укреплению дружеских связей между государствами. МИД России призывает к более взвешенному подходу в подобных вопросах.

    Ранее посол Израиля Одед Йосеф был вызван в Министерство иностранных дел России из-за ракетного удара израильских ВВС по югу Ливана, в результате которого пострадали журналисты RT.

    До этого посол заявлял, что иранская АЭС «Бушер» не рассматривается Израилем как цель удара, поскольку приоритетом является противостояние политическому аппарату иранского режима.

    Между тем, как стало известно в среду, ситуация на станции «Бушер» продолжает развиваться по негативному сценарию после повторного удара по территории у действующего энергоблока, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.


    25 марта 2026, 16:24 • Новости дня
    Путин встретился с премьер-министром Вьетнама в Кремле
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду принял в Кремле премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня.

    На переговорах с российской стороны присутствуют помощник президента Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, а также глава Росатома Алексей Лихачев, передает РИА «Новости».

    Напомним, в воскресенье премьер-министр Вьетнама отправился с официальным визитом в Россию. Он подчеркнул особые отношения с Россией.

    В понедельник Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции на территории Вьетнама.

    25 марта 2026, 17:48 • Новости дня
    Морколлегия выработала меры для защиты судов из России

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве определили дополнительные шаги по нейтрализации террористических угроз для судов, следующих из российских портов или под флагом России.

    Совещание Морской коллегии России прошло в Москве под председательством помощника президента Николая Патрушева, передает ТАСС. На встрече обсуждались вопросы обеспечения безопасности судоходства на стратегических морских коммуникациях.

    В пресс-службе Морской коллегии сообщили: «В Москве состоялось совещание Морской коллегии России. Обсуждены вопросы обеспечения безопасности судоходства на стратегических морских коммуникациях».

    Участники совещания выработали дополнительные мероприятия по нейтрализации террористических угроз в отношении судов, следующих из российских портов.

    Также были предложены меры, направленные на обеспечение суверенных прав России в Мировом океане, сохранение свободы судоходства и защиту судов, зарегистрированных под российским флагом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России рассматривают возможность сопровождения торговых судов кораблями ВМФ и внедрение специальных средств защиты из-за растущих угроз.

    Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что внутренний водный транспорт страны должен повысить уровень безопасности судов и гидросооружений от атак беспилотников.

    25 марта 2026, 18:52 • Новости дня
    МИД заявил о жестком ответе на поставки Японией оружия Киеву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Москва предупредила о жестких ответных мерах на попытки Японии наладить поставки вооружений Киеву, назвав их враждебными действиями.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что любые попытки японского руководства организовать поставки летальных вооружений и военной техники Киеву будут восприняты как враждебные действия против России. По ее словам, за такими шагами неизбежно последуют жесткие ответные меры со стороны Москвы, цитирует дипломата ТАСС.

    Захарова также отметила, что информация о намерении Токио приобрести у Киева беспилотники лишь подтверждает увеличение вовлеченности Японии в военное сотрудничество с киевским режимом. Она подчеркнула: «Очевидно, что все это еще больше отдаляет перспективу мирного урегулирования конфликта на Украине».

    Ранее агентство Kyodo со ссылкой на источники сообщало, что правительство Японии рассматривает возможность закупки и постановки на вооружение Сил самообороны беспилотников украинского производства. Для этого может быть подписано специальное соглашение о передаче вооружений, что откроет путь к поставкам Украине японского оружия после изменений в правилах экспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония под руководством нового премьера Санаэ Такаити планирует отменить введенные после Второй мировой войны самозапреты и вновь стать мощной военной державой.

    До этого сообщалось, что Токио готовится объявить о присоединении к программе НАТО по приобретению вооружений в США для поддержки Киева.

    В январе российский МИД уже заявлял, что официальный курс Японии по поддержке Киева будет учитываться при формировании политики России в отношении Токио.


    25 марта 2026, 22:13 • Новости дня
    Захарова ужаснулась системным издевательствам над российскими военнопленными

    Tекст: Катерина Туманова

    После доклада с описаниями издевательств так называемых украинских врачей, допущенных к российским военнопленным, складывается впечатление, что на Украине стало «эпидемией» причинять увечья и боль, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Подробности, изложенные российскими военнослужащими, вернувшимися из плена, способны привести в ужас даже самых прожжённых циников. <...> О чём идет речь: ампутации без анестезии, намеренное причинение боли посредством введения в раны медицинских инструментов, использование пленных в качестве «тренажёра» для студентов-медиков, нанесение ударов по сломанным костям. Всё это стало рутиной для украинских «врачей», – заявила она на брифинге.

    Дипломат отметила, что украинские «врачи» будто бы променяли клятву Гиппократа на клятву Йозефа Менгеле – нацистского ученого-садиста.

    Захарова назвала особым ужасом тот факт, что случаи издевательств над военнопленными из России являются не эксцессом, не случайностью или некой, трагической, преступной оплошностью.

    «Нет. Это не проявление бесчеловечных садистских наклонностей какого-то конкретного «врача». Это системное явление. Очевидно, что речь идет не о единичных случаях каких-то личностных настроек. Такое впечатление, что это действительно стало какой-то «эпидемией» среди тех врачей на Украине, которые допускаются до пленных», – подчеркнула она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских военнопленных, а также отметила нарушения международных норм обращения с пленными. Российский летчик Максим Криштоп после катастрофы Су-34 под Харьковом в марте 2022 года провел год в украинских тюрьмах, где подвергался жестоким пыткам.

    МИД России сообщил о проведении ВСУ медицинских экспериментов на пленных.

    25 марта 2026, 21:42 • Новости дня
    Журналиста РЕН ТВ избили на съемках в Подмосковье

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Подольске корреспондент РЕН ТВ Алексей Полторанин получил травмы после нападения сотрудников фирмы по продаже автомобильных номеров, когда проверял законность их деятельности, об инциденте сообщил сам телеканал.

    Корреспондента телеканала РЕН ТВ Алексея Полторанина избили сотрудники фирмы по продаже «красивых» автомобильных номеров во время выполнения редакционного задания. Инцидент произошёл в Подольске, когда съёмочная группа приехала проверить законность деятельности компании, сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ.

    Журналист рассказал, что приехал по предварительной договоренности для покупки номера. По его словам, ему предложили подписать документы, оформленные на других людей, после чего сотрудники фирмы отобрали у него телефон.

    В опубликованном телеканалом видео Полторанин заявил: «Увидели телефон в руках и сразу выхватили его. Боялись, чтобы я ничего не зафиксировал в их офисе. Мужчина такой, средних лет, в белой майке, представился Павлом Погасяном. Ему это не понравилось, что у меня в руках был телефон. Я оказался на диване, и мне начали наносить удары».

    Сейчас корреспондент находится в больнице с многочисленными ушибами. Подробности инцидента выясняются.

    Ранее сотрудников телеканала РЕН ТВ избили во время работы в столице Чили. До этого в Новосибирске трое мужчин с палками атаковали съемочную группу РЕН ТВ.

    А год назад на съемочную группу телеканала РЕН ТВ напали в здании частной медклиники на Минской улице в Москве.


