Назван средний возраст работников в России

Котяков назвал средний возраст работников в России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что средний возраст работника в России составляет 42,5 года. Эту цифру он озвучил на XXXV Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, передает РИА «Новости» .

Министр добавил, что в восьми ключевых отраслях экономики доля работников старше 50 лет превышает 35% от общего числа занятых.

По словам Котякова, возрастная структура рынка труда влияет на спрос: в ближайшие семь лет стране потребуется вовлечь в занятость почти 12 млн человек. Он объяснил, что столь значительный объем связан именно с возрастным портретом занятости в России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень безработицы в России сохранился на отметке 2,2% в начале года. Уровень занятости среди трудоспособных россиян в возрасте от 30 до 50 лет достиг максимальных значений – более 90%. За последние пять-шесть лет почти 75 млн человек вовлечены в активную занятость.



