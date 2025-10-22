Госдума одобрила проект об изменении ставки НДС

Tекст: Валерия Городецкая

При этом льготная ставка НДС в 10% сохранится для всех социально значимых товаров, в том числе продуктов питания, лекарств, медицинской продукции, товаров для детей, печатных изданий, книг и племенных сельскохозяйственных животных, передает РИА «Новости».

Дополнительные поступления в федеральный бюджет от повышения НДС за три года могут составить 4,423 трлн рублей. Законопроект внесен правительством России в рамках бюджетного пакета и направлен на выполнение поручений президента и правительства.

Для компаний на упрощенной системе налогообложения снижается порог годовой выручки, при котором возникает обязанность уплачивать НДС, с 60 млн до 10 млн рублей. Это решение, по данным пояснительной записки, должно препятствовать схемам дробления бизнеса и принесет бюджету около 200 млрд рублей в год.

Снижение аналогичного порога для применения патентной системы налогообложения принесет еще 7,668 млрд рублей за три года. Законопроект также предусматривает нулевой НДС для добывающих компаний, продающих руду и концентраты аффинажным предприятиям.

Отменяется освобождение от НДС для операций по обслуживанию банковских карт и обработке данных между участниками расчетов, а также при продаже российского программного обеспечения. Министр финансов Антон Силуанов заявил о готовности скорректировать ряд предложений ко второму чтению законопроекта. Профильный комитет Госдумы предложил рассмотреть более поэтапное внедрение изменений для бизнеса на упрощенке и патенте, а также сохранить патентную систему для розничной торговли в сельской местности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии рисков для инвестклимата из-за повышения НДС.

В сентябре Минфин предложил изменения в Налоговый кодекс для финансирования обороны и безопасности.