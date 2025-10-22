Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.9 комментариев
Госдума одобрила проект об изменении ставки НДС
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает повышение ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 22% с 1 января 2026 года.
При этом льготная ставка НДС в 10% сохранится для всех социально значимых товаров, в том числе продуктов питания, лекарств, медицинской продукции, товаров для детей, печатных изданий, книг и племенных сельскохозяйственных животных, передает РИА «Новости».
Дополнительные поступления в федеральный бюджет от повышения НДС за три года могут составить 4,423 трлн рублей. Законопроект внесен правительством России в рамках бюджетного пакета и направлен на выполнение поручений президента и правительства.
Для компаний на упрощенной системе налогообложения снижается порог годовой выручки, при котором возникает обязанность уплачивать НДС, с 60 млн до 10 млн рублей. Это решение, по данным пояснительной записки, должно препятствовать схемам дробления бизнеса и принесет бюджету около 200 млрд рублей в год.
Снижение аналогичного порога для применения патентной системы налогообложения принесет еще 7,668 млрд рублей за три года. Законопроект также предусматривает нулевой НДС для добывающих компаний, продающих руду и концентраты аффинажным предприятиям.
Отменяется освобождение от НДС для операций по обслуживанию банковских карт и обработке данных между участниками расчетов, а также при продаже российского программного обеспечения. Министр финансов Антон Силуанов заявил о готовности скорректировать ряд предложений ко второму чтению законопроекта. Профильный комитет Госдумы предложил рассмотреть более поэтапное внедрение изменений для бизнеса на упрощенке и патенте, а также сохранить патентную систему для розничной торговли в сельской местности.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии рисков для инвестклимата из-за повышения НДС.
В сентябре Минфин предложил изменения в Налоговый кодекс для финансирования обороны и безопасности.