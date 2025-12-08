Власти Британии инициировали пересмотр уровня охраны принца Гарри

The Daily Telegraph сообщил о пересмотре мер безопасности принца Гарри

Правительство Британии пересматривает меры по обеспечению безопасности принца Гарри во время его пребывания на родине, сообщает ТАСС. Поводом к этому послужило официальное обращение Гарри в Министерство внутренних дел страны с просьбой повторно оценить уровень угроз в его адрес.

Впервые почти за шесть лет Исполнительный комитет по защите членов королевской семьи и публичных персон (Ravec) поручил своему подразделению провести детальный пересмотр мер, напоминает The Daily Telegraph.

Также издание The Sun уточняет, что предварительные выводы этого пересмотра ожидаются в следующем месяце. Решение о пересмотре принимается на фоне ранее проигранной Гарри апелляции по вопросу лишения его полицейской защиты после отказа от королевских обязанностей. После решения суда он подчеркнул, что не может безопасно приезжать в страну с семьей, отмечает ТАСС.

Напомним, младший сын короля Карла III и Меган Маркл отказались от статуса старших членов королевской семьи в марте 2020 года. Это решение лишило их права представлять британского монарха и использовать титул Их Высочеств, а также предоставило паре возможность начать новую жизнь в США. Сейчас принц и его супруга живут в Санта-Барбаре вместе с детьми.

Министерство внутренних дел после этого отказало Гарри в автоматическом получении полицейской защиты на территории Великобритании. Юристы герцога Сассекского потребовали тщательного анализа рисков подобного шага и призвали пересмотреть принятое решение.

