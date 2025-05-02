Принц Гарри проиграл апелляцию по делу о полицейской защите

Апелляционный суд Британии отказал принцу Гарри в полицейской защите

Tекст: Мария Иванова

Апелляционный суд Англии и Уэльса отклонил апелляцию принца Гарри по делу о предоставлении ему государственной полицейской защиты, передает ТАСС.

Судья Джефри Вос заявил, что чувства обиды герцога Сассекского не являются достаточным основанием для оспаривания решения межведомственного комитета Ravec. К решению присоединились еще два судьи, и апелляция была окончательно отклонена.

Теперь единственным способом для принца Гарри добиться пересмотра дела остается обращение в Верховный суд, но сначала адвокаты должны получить разрешение на обжалование. После отказа от исполнения обязанностей старшего члена королевской семьи в 2020 году, МВД Британии автоматически лишило Гарри права на полицейскую защиту во время визитов на родину.

Судебное разбирательство тянется с 2020 года. Сначала комитет Ravec отказал Гарри в защите, затем Высокий суд, после чего дело попало в Апелляционный суд, где также было вынесено отрицательное решение для принца. Адвокаты Гарри настаивали, что действия британских властей носили «незаконный и несправедливый» характер и требовали пересмотра риска для герцога.

Как писала газета ВЗГЛЯД, принц Гарри заявил, что лишение его охраны в Британии было способом давления, чтобы удержать его и Меган Маркл в стране после переезда в США,.

Между тем стало известно, что принц Уильям намерен лишить Меган Маркл и принца Гарри титулов ее и его королевского высочества, когда станет королем Британии.