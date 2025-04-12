Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.8 комментариев
Принц Гарри раскрыл мотивы лишения охраны в Британии
Принц Гарри заявил, что лишение его охраны в Великобритании было способом давления, чтобы удержать его и Меган Маркл в стране, несмотря на их отъезд в США.
Принц Гарри заявил, что лишение его охраны в Великобритании было попыткой оказать давление на него и супругу Меган Маркл, сообщает РИА «Новости». Он считает, что таким образом их пытались удержать в Соединенном Королевстве после отказа от королевских обязанностей и переезда в США. Гарри рассказал об этом газете Telegraph во время слушаний в Апелляционном суде Лондона, посвященных вопросу снижения уровня полицейской охраны для него и его семьи.
По словам принца Гарри, он и Меган надеялись, что их личная удовлетворенность позитивно скажется на отношениях с остальными членами королевской семьи. Однако, по мнению Гарри, лишение их охраны было способом вынудить их вернуться в Британию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, принц Гарри неожиданно приехал на Украину с визитом. Принца Гарри обвинили в нападках и травле после его ухода из благотворительной организации Sentebale. Он ранее урегулировал спор с News Group Newspapers (NGN) о вмешательстве в его частную жизнь.