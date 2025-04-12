Принц Гарри раскрыл мотивы лишения охраны в Британии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Принц Гарри заявил, что лишение его охраны в Великобритании было попыткой оказать давление на него и супругу Меган Маркл, сообщает РИА «Новости». Он считает, что таким образом их пытались удержать в Соединенном Королевстве после отказа от королевских обязанностей и переезда в США. Гарри рассказал об этом газете Telegraph во время слушаний в Апелляционном суде Лондона, посвященных вопросу снижения уровня полицейской охраны для него и его семьи.

По словам принца Гарри, он и Меган надеялись, что их личная удовлетворенность позитивно скажется на отношениях с остальными членами королевской семьи. Однако, по мнению Гарри, лишение их охраны было способом вынудить их вернуться в Британию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, принц Гарри неожиданно приехал на Украину с визитом. Принца Гарри обвинили в нападках и травле после его ухода из благотворительной организации Sentebale. Он ранее урегулировал спор с News Group Newspapers (NGN) о вмешательстве в его частную жизнь.