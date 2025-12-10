Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.8 комментариев
Путин кратко побеседовал с Мантуровым в Кремле до встречи с президентом Индонезии
Президент России Владимир Путин кратко «на ногах» побеседовал с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым перед встречей с президентом Индонезии.
Президент России Владимир Путин провел краткую беседу с первым вице-премьером Денисом Мантуровым, передает РИА «Новости».
Разговор состоялся непосредственно перед переговорами российского лидера с президентом Индонезии Прабово Субианто в Кремле.
Путин первым вошел в зал, где должна была проходить встреча, и ожидал прибытия своего индонезийского коллеги. В это время к нему подошел Мантуров, и они коротко обменялись репликами.
Первый вице-премьер Денис Мантуров принимает участие в переговорах Владимира Путина с лидером Индонезии Прабово Субианто в представительском кабинете президента России.