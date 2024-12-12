Путин встретился с председателем Конституционного суда

Политолог: В гонке искусственного интеллекта у России есть значимый козырь

Политолог Минченко: Россия находится в авангарде развития технологий искусственного интеллекта

Tекст: Олег Исайченко

«Искусственный интеллект (ИИ) уже сегодня меняет правила игры во многих сферах деятельности человечества. Тот, кто сумеет обуздать новую технологию, несомненно, добьется наибольших высот на международной арене. И, что особенно приятно, Россия находится в авангарде текущего процесса», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

«Москва в этом плане имеет неоспоримый козырь – значительные энергетические ресурсы. Работа ИИ требует колоссальных электрических мощностей. В совокупности с традициями национальной математической школы и высоким уровнем цифровизации Россия имеет неплохие шансы и вовсе стать лидером в сфере искусственного интеллекта», – считает собеседник.

«Напомню, что наша страна входит в десятку государств мира по объемам вычислительных мощностей с использованием ИИ. При этом Владимир Путин демонстрирует комплексное понимание вопроса о новых технологиях. Неслучайно он предложил провести международный форсайт о будущем искусственного интеллекта», – акцентирует эксперт.

«Кроме того, внутри БРИКС будет создан альянс по развитию технологий ИИ. Страны объединения понимают, что эта новинка способна укрепить суверенитет государств. В рамках национальной стратегии России до 2030 года предусмотрена поддержка организаций, разработавших более 800 проектов в этой области. В совокупности на реализацию программ ИИ будет выделено более 600 млн рублей», – добавляет он.

«Искусственный интеллект важен и для нашего национального самосознания. Его программирование должно проходить с ориентацией на ценности и интересы России. Уверен, отечественные исследователи справятся с этими вызовами», – полагает собеседник.

«Простор для внедрения новой технологии необычайно широк. ИИ может усовершенствовать деятельность государственных структур, упростить производственные цепочки и даже вывести на качественно иной уровень отечественное образование. При этом сами россияне всегда открыты к новшествам в быту. Процесс интеграции систем искусственного интеллекта в жизнь не станет для нас проблемой», – заключил Минченко.

Напомним, в среду президент России Владимир Путин принял участие в международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», которая проходит в Москве с 11 по 13 декабря. Перед началом пленарного заседания глава государства осмотрел выставку, посвященную развитию технологий генеративного ИИ.

В своем выступлении Путин отметил, что «только за прошедший год технологии искусственного интеллекта значительно преобразили облик целых отраслей». «Например, творческих, так называемых креативных индустрий, где, казалось бы, человек с его чувством гармонии и прекрасного был абсолютно незаменим. Честно говоря, мне казалось, что это невозможно, но теперь эти границы стираются», – сказал Путин.

По его словам, искусственный интеллект теперь понимает, анализирует даже трудно читаемые изображения и видеозаписи, несмотря на погодные условия и другие помехи, что открывает качественно иные возможности для робототехники, для создания беспилотных средств на земле, в воздухе и в водной среде.

«Очевидно, что наличие собственных разработок нового поколения искусственного интеллекта – одно из ключевых условий научного, технологического и, что важно, мировоззренческого суверенитета нашей страны», – подчеркнул российский лидер.

Путин предложил провести в России «международный форсайт, своего рода стратегическую сессию о будущем искусственного интеллекта, чтобы вместе подумать, в каком направлении будут дальше развиваться такие мощные технологии». «Это позволит своевременно реагировать на возникающие вызовы и риски, использовать нестандартные решения и открывающиеся возможности, намечать новые направления научного прорыва и партнерства», – пояснил глава государства.

Президент особо отметил, что «Россия должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения, проникновению искусственного интеллекта во все без исключения сферы нашей жизни». Кроме того, опыт России в практическом применении искусственного интеллекта востребован в разных странах мира.

«Сегодня государства Азии, Африки, Латинской Америки, наши партнеры из СНГ, ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС, других объединений формируют перспективные сектора экономики, внедряют инновации. Их общее стремление к развитию Россия, безусловно, разделяет и поддерживает, а отечественные, российские компании намерены и дальше создавать продукты и услуги на основе искусственного интеллекта и для себя, и для всего мира», – сказал Путин.