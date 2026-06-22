В Москве на Крымской набережной прошла акция «Линия памяти»

Tекст: Катерина Туманова

На Крымской набережной зажгли 1418 свечей – по одной за каждый день Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости». Акция приурочена ко Дню памяти и скорби 22 июня.

Первую свечу зажег директор центра военно-патриотического воспитания «Вершина» и участник СВО Иван Бондюков вместе с сыном, вторую – руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

«Сегодня в 12-й раз мы проводим две патриотические акции. «Линию памяти» и «Вахту памяти. Вечный огонь». Эти акции уже стали традициями для нашего города. И каждая семья, которая приходит, находит свою дату памяти, которая ассоциируется с событиями, произошедшими в Великую Отечественную войну, и ставит одну из свеч», – сказал он.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников зажег следующую свечу, отметив, что с момента нападения фашистской Германии прошло 85 лет. Он подчеркнул важность понимания того, что этот день стал началом геноцида многонационального народа Советского Союза.

Председатель комиссии МГД по культуре Евгений Герасимов добавил, что Москва чтит подвиг народных ополченцев, защищавших столицу, и вспомнил о личных потерях в каждой семье.

Общероссийская минута молчания в День памяти и скорби пройдет 22 июня 2026 года в 12.15 по московскому времени. Это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении Германии на СССР 22 июня 1941 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ветеран Мартынушкин рассказал, как молодежь в 1941 году торопилась на фронт. До этого освободивший Освенцим Мартынушкин раскрыл уготованный человечеству план фашистов.