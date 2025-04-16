Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?10 комментариев
Группа КИНО представила новый клип на песню «Звезда»
Группа КИНО представила поклонникам новый клип на песню «Звезда»
Группа КИНО представила новый анимационный клип на песню «Звезда», где Виктор Цой катается под звездным небом на кабриолете, а музыка получила новую аранжировку от Юрия Каспаряна и коллег.
Группа КИНО 16 апреля представила новый анимационный клип на песню «Звезда», сообщает «Фонтанка.ру». Клип был создан режиссером Павлом Погудиным и студией «Светлые истории». Новая аранжировка песни была разработана Юрием Каспаряном, Александром Титовым и Игорем Тихомировым при участии Олега Шунцова и Дмитрия Кежватова на студии «Добролет».
Изначально группа планировала создать видео для концерта, но результат оказался настолько впечатляющим, что было принято решение представить его отдельно. Продюсер группы Александр Цой отметил: «Потому что это настоящее произведение искусства, это просто круто. В нем есть и юмор, и грусть, и экшен, и красота. Можно много всего пережить, пока смотришь, так не всегда бывает даже с полным метром, что уж говорить про клипы».
В видеоролике музыканты группы КИНО оживают в анимации, а Виктор Цой путешествует на кабриолете по звездному небу, поднимаясь в воздух.
Песня «Звезда» изначально была выпущена на «Черном альбоме» – восьмом и последнем студийном альбоме группы КИНО с Виктором Цоем. Запись проходила осенью 1990 года.