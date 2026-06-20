ПВО сбила 187 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями

Tекст: Антон Антонов

Минобороны России сообщает в «Максе», что цели были обнаружены и поражены в период с 20.00 мск 19 июня до 7.00 мск 20 июня.

В сообщении уточняется, что дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской и Астраханской областей.

Кроме того, БПЛА сбиты в небе Краснодарского края, Московского региона и Крыма. Также дроны были нейтрализованы над акваториями Черного и Азовского морей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь с четверга на пятницу дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотника самолетного типа над рядом российских регионов.

В ночь со среды на четверг дежурные средства ПВО нейтрализовали 555 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями более чем 20 российских регионов и Азовским морем.

В ночь с понедельника на вторник российские расчеты ПВО сбили 157 украинских дронов над несколькими областями центральной и южной части страны, а также над Черным морем.

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