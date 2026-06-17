Российские войска освободили Новый Донбасс в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Золотого Колодезя, Рубежного, Белицкого, Красноярского ДНР, Новопавловки и Маломихайловки Днепропетровской области, говорится в канале Max Минобороны.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 280 военнослужащих и две бронемашины.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Бачевска, Новой Сечи и Великого Прикола Сумской области.

А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ, бригадам теробороны и погранотряда погранслужбы Украины рядом со Светличым, Варваровкой, Избицким, Казачьей Лопанью и Рясным.

При этом противник потерял до 210 военнослужащих и танк.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Червоного Оскола, Подлимана Харьковской области, Яцковки, Лозового, Рубцов и Щурово ДНР.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад, бригадам охраны генштаба ВСУ, морской пехоты и теробороны у Славянска, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Стенок, Стародубовки и Малиновки ДНР.

В зоне ответственности группировки противник за сутки потерял до 165 военнослужащих, семь бронемашин и пять орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника., нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ поблизости от Чаплино, Покровского, Писанцев, НовоскелеватогоДнепропетровской области, Никольского, Егоровки и Червоной Криницы Запорожской области.

Противник при этом потерял более 425 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие, отчитались в Минобороны.

Напомним, накануне российские войска освободили населенный пункт Артема в ДНР.

В минувшие выходные российские войска освободили Приют в ДНР.

Ранее они освободили харьковскую Охримовку и Роскошное в ДНР, а до этого взяли под контроль Химик в ДНР.