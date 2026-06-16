Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.22 комментария
Средства ПВО сбили 151 украинский дрон за семь часов
Российские расчеты ПВО в течение семи часов уничтожили 151 украинский беспилотный самолетный аппарат над рядом регионов и морскими акваториями, сообщило Минобороны.
По информации из канала ведомства в Max, аппараты были сбиты в период с 7.00 до 14.00 мск.
Дроны уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Ростовской, Липецкой, Ярославской, Владимирской, Смоленской, Рязанской, Нижегородской, Тульской и Калужской областями, а также в небе над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.
Кроме того, средства ПВО поразили беспилотники над акваториями Азовского и Черного морей.
В воскресенье дежурные средства ПВО России с 7.00 до 14.00 мск перехватили и уничтожили 110 украинских беспилотников самолетного типа над рядом регионов страны.
Днем 9 июня российские силы противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 292 украинских беспилотных летательных аппарата над 13 регионами России, Крымом и Черным морем.
До этого дежурные средства ПВО за шесть часов уничтожили 95 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими российскими регионами, Крымом и акваторией Черного моря.