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Средства ПВО России сбили за день 292 украинских дрона
Минобороны: Средства ПВО России сбили за день 292 украинских дрона
Отечественные силы противовоздушной обороны за 12 часов ликвидировали 292 украинских дрона, сообщило Минобороны.
По информации из канала ведомства в Max, атаки были зафиксированы во вторник в дневное время.
«В течение дня в период с 8.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 292 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря», – заявили в Министерстве обороны.
Накануне российские средства противовоздушной обороны за шесть часов уничтожили 95 украинских беспилотников.
Тремя днями ранее военные сбили 339 дронов над регионами страны и акваторией Черного моря.
В конце мая системы ПВО перехватили 348 вражеских летательных аппаратов.