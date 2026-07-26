День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.0 комментариев
Главком ВМФ назвал самые эффективные средства ПВО кораблей
Моисеев назвал самыме эффективные корабельные комплексы ПВО
Зенитные ракетные комплексы «Полимент-Редут» и «Панцирь» являются самыми эффективными средствами противовоздушной обороны (ПВО) современных кораблей российского флота, сообщил главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.
Самыми эффективными системами противовоздушной обороны для защиты современных кораблей отечественного флота стали комплексы «Полимент-Редут» и «Панцирь», передает ТАСС. Об этом рассказал главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев.
«Скажу так, «Полимент-Редут», «Панцирь»», – отметил он в эфире телепередачи «Военная приемка». Таким образом адмирал ответил на вопрос журналистов о наиболее действенных средствах ПВО на флоте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее главком ВМФ Александр Моисеев доложил об эффективности морского «Панциря» против массированных атак беспилотников. Весной зенитный комплекс «Панцирь-С» получил новые малогабаритные ракеты для поражения дронов. Осенью 2024 года экипаж фрегата «Адмирал Головко» применил систему «Полимент-Редут» для отражения условного воздушного налета.