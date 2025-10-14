FT: Китайские ограничения поставили под угрозу создание оружия на Западе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Западные компании выразили опасения, что обострение торгового спора между США и Китаем может создать серьезные перебои в поставках редкоземельных металлов, сообщает ТАСС. Это может привести к задержкам в производстве вооружений и росту цен на компоненты, несмотря на попытки создать запасы этих элементов.

Руководители оборонной отрасли заявили, что новые экспортные ограничения со стороны Китая особенно затронут производство истребителей F-35, ракет Tomahawk, радиолокационных систем и беспилотников. По их словам, даже минимальное содержание китайских материалов в военной продукции может привести к ее изъятию, что негативно скажется на экономике оборонного сектора.

Представитель немецкой ассоциации автомобильной промышленности VDA отметил, что меры китайского Минкоммерции способны вызвать разрыв глобальных цепочек поставок, увеличить расходы для промышленности и конечных потребителей в Европе. В свою очередь, американский стартап ePropelled предупредил о возможности задержек в производстве двигателей для беспилотников и необходимости поиска новых поставщиков.

Европейская ассоциация ASD заявила о сотрудничестве с ключевыми компаниями для минимизации последствий китайских ограничений для аэрокосмической и оборонной промышленности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп разорвал «тарифное перемирие» с Китаем. Он объявил о введении 100-процентных пошлин на товары из КНР с ноября.

