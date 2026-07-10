Путин обсудил с Совбезом угрозы и вызовы информационной безопасности страны

Tекст: Тимур Шайдуллин

Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза по вопросам информационной безопасности государства, передает РИА «Новости».

«У нас сегодня очень важный вопрос, который звучит так: «Об угрозах и вызовах информационной безопасности Российской Федерации, связанных с созданием и внедрением новых информационных технологий»», – сказал Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что в графике руководителя государства на пятницу также значились закрытые встречи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал проведение оперативного совещания в середине дня.

Ранее глава государства обсудил меры по обеспечению информационной безопасности в сфере массовых коммуникаций. До этого российский лидер назвал эту тему одной из наиболее важных для страны.