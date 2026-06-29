  • Новость часаПутин: Поврежденные объекты российской инфраструктуры быстро восстанавливаются
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путин сделал «Единую Россию» опорой победы в СВО
    Путин ответил на предложение Киева ограничить бои четырьмя регионами
    Стармер пожелал возглавить НАТО
    Захарова дала оценку планам Зеленского установить памятник Мазепе в Киеве
    Путин прокомментировал ситуацию с топливом в Крыму
    Путин заявил о целях России в Сумской области
    Путин рассказал о беседе с Лукашенко в течение суток на Валдае
    Путин: В Анкоридже никто не ставил никаких подписей
    Политолог объяснил состав первой пятерки списка «Единой России»
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как трубы «Северного потока» заставят Европу просить мира

    Газовые трубы на дне Балтики перестали быть просто железяками. Они превратились в материальное воплощение выбора, который рано или поздно придется сделать Европе: следовать воинственной риторике в отношении России или спасать собственную индустриальную основу, признав невозможность стратегического поражения РФ.

    26 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад «Катюше» исполнилось 85

    Почему советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, она же «Катюша», стала легендой – наравне с танком Т-34 или самым массовым боевым самолетом в истории авиации Ил-2?

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский и Нетаньяху – главные разжигатели войны

    И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.

    12 комментариев
    29 июня 2026, 00:25 • Новости дня

    Путин прокомментировал ситуацию с топливом в Крыму

    Tекст: Катерина Туманова

    Задача по поставкам в Крым необходимого количества топлива будет решена, запас на полуострове есть, заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    «Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность – 70 тыс. тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней, но потребности будут обеспечены. И мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю», – сказал президент России в видео, представленном пресс-службой Кремля.

    Путин выразил уверенность, что эта задача будет решена.

    В этот же день в ходе совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка Путин заявил о наличии 1,7 млн тонн запасов бензина в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак заявил о полном обеспечении внутреннего рынка России топливом. Путин сообщил о создании штаба для мониторинга ситуации с топливом. Российский лидер также  предложил разработать дополнительные шаги для бесперебойного снабжения горючим граждан.


    28 июня 2026, 17:23 • Новости дня
    Путин: Долг «Единой России» – сделать все для победы
    Путин: Долг «Единой России» – сделать все для победы
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России в ходе партийного съезда «Единой России» призвал политиков объединить усилия и оказать максимальную поддержку бойцам на передовой ради успешного завершения спецоперации.

    Российский лидер выступил на партийном съезде с речью о важности консолидации общества, передает Telegram-канал «Единой России». Политик обратился к участникам мероприятия с призывом активно помогать фронту.

    «Россия всегда была сильна, побеждала благодаря народной сплоченности. Именно наше внутреннее единство не дает покоя нашим недоброжелателям. Ничего у них никогда не получалось, не получится и сейчас. Сегодня весь наш народ поддерживает героев на передовой. Долг «Единой России» – сделать все для победы», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» в Москве.

    Глава государства назвал время проведения партийного форума судьбоносным для страны.

    Российский лидер заявил о беспрецедентном давлении западных элит на государство.

    Комментарии (7)
    28 июня 2026, 06:58 • Новости дня
    Ликвидирован пытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Украины Фахриев

    Tекст: Антон Антонов

    Полковник Главного управления разведки Украины Рустем Фахриев (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), подозреваемый в покушении на российского офицера в Крыму, ликвидирован, сообщили в российских силовых структурах.

    Уточняется, что его ликвидировали 18 мая, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фахриев внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Он  подозревается в попытке организации покушения на российского офицера, служившего в Крыму.

    В декабре ФСБ заявила о ликвидации агента ГУР МО Украины, который готовил взрыв автомобиля с одним из старших офицеров Минобороны России в Крыму.

    Комментарии (8)
    28 июня 2026, 17:08 • Видео
    Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

    После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

    Комментарии (0)
    28 июня 2026, 22:43 • Новости дня
    Путин ответил на предложение Киева ограничить бои четырьмя регионами
    Путин ответил на предложение Киева ограничить бои четырьмя регионами
    @ kremlin.ru

    Tекст: Катерина Туманова

    Целью нового предложения, поступившего от Киева, ограничить боевые действия четырьмя регионами, является стремление в условиях нехватки личного состава перебросить туда высвободившиеся силы с других участков. Но спасать киевский режим Россия не собирается, заявил президент Владимир Путин.

    «Да, действительно, контакты есть, и они налажены сразу по нескольким направлениям, по нескольким линиям. Здесь секрета никакого я не вижу», – заявил Путин в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубинув, которое распространила пресс-служба Кремля.

    По словам российского лидера, первая инициатива Киева касается прекращениия ударов вглубь территорий с обеих сторон. Российские ответные удары по объектам на Украине «гораздо более мощные» и наносят серьезный ущерб противнику, поэтому мотивы подобных просьб очевидны.

    Еще одно предложение Киевского режима заключается в ограничении зоны спецоперации Херсонской и Запорожской областями, а также двумя республиками Донбасса.

    «Потому что это даст, если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона», – пояснил Путин. –

    «В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагает, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит».

    Однако, подчеркнул президент, спасение киевского руководства не является целью России. При этом Москва внимательно рассматривает все предложения, поступающие «с той стороны».

    Путин предупредил, что сохраняется риск отвлекающих маневров противника с целью отвлечения внимания и сил России от решения главной задачи – окончательного освобождения Донбасса и Новороссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, швейцарская разведка признала тотальное превосходство России над Украиной. Путин заявил о целях России в Сумской области. Лавров заявил, что Россия больше не будет верить на слово  Украине.

    Комментарии (6)
    28 июня 2026, 15:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил удары по заправкам в тылу ВСУ

    Экономист Лизан: Удары по украинским АЗС создадут перебои с топливом у ВСУ

    Эксперт объяснил удары по заправкам в тылу ВСУ
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Удары по заправкам стали единственным способом вызвать топливный кризис ВСУ. Поскольку в стране не осталось работающих НПЗ, бензин завозится напрямую из Европы прямо на заправочные станции. Таким образом, серия поражений АЗС способна существенно ослабить противника, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Напомним, российские войска наносят массированные удары по топливной инфраструктуре Украины.

    «Для того, чтобы полностью понять логику ударов по автомобильным заправочным станциям (АЗС), необходимо вспомнить о том, как в идеале должна выглядеть цепочка доставки нефтепродуктов. Начинается все с непосредственной добычи энергоресурсов, которые затем отправляются на НПЗ», – рассказывает экономист Иван Лизан.

    «Там происходит переработка сырья в топливо, откуда оно направляется в хранилища или непосредственно на АЗС. Россия целенаправленно еще с 2022 года била по украинским мощностям «перегонки» нефти, что привело к фактически полному исключению второго звена из обозначенной цепочки», – продолжает он.

    «Соответственно, схема упростилась: на сегодняшний день топливо в страну поступает исключительно из Восточной Европы и завозится оно сразу же на заправки. Таким образом, вызвать топливный кризис в республике можно лишь путем нанесения ударов непосредственно по АЗС», – рассуждает собеседник.

    «Дополнительно уничтожаются и фуры, которые задействованы в данных логистических цепочках. Примечательно, что ВС РФ бьют преимущественно по регионам Восточной Украины: это Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области. У подобного решения есть две причины», – подчеркивает эксперт.

    «Во-первых, перечисленные территории располагаются в непосредственной близости к фронту. То есть поражение АЗС здесь достаточно быстро скажется на положении ВСУ. Во-вторых, до местных заправок проще «дотянуться»: по Западной Украине бить всегда сложнее», – добавляет он.

    «При этом наносить удары по логистическим путям – бессмысленно. Дороги можно починить достаточно быстро: нужно лишь засыпать образовавшуюся яму даже песком. А АЗС – это легкая и статичная цель, координаты которой, в силу ее гражданского характера, можно найти даже в Google-картах. Да и средств защиты столь малых и взрывоопасных объектов у Украины пока нет», – заключил Лизан.

    Напомним, российские войска наносят массированные удары по топливной инфраструктуре Украины. Повреждения получили АЗС в Сумах и Никополе (Днепропетровская область), а также локомотив, перевозивший топливо для ВСУ, и фуры в Запорожской области, пишет «Газета.ru». Отмечается, что только за последний месяц было уничтожено более 150 станций и 100 бензовозов.

    В Минобороны, впрочем, эти данные до сих пор не подтвердили. Однако ведомство публиковало кадры ликвидации заправок в Николаевской области. «Регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры позволят нарушить транспортную логистику ВСУ», – подчеркивается в сообщении. Для поражения целей применялись БПЛА «Герань-2».

    Проблему признают и на Украине. Так, Андрей Пивоварский, бывший министр инфраструктуры страны, отметил, что ударам также подвергаются нефтебазы и другие объекты топливной инфраструктуры. По его мнению, все это приведет к росту цен на бензин.

    С подобной оценкой согласно и экспертное сообщество Украины. Так, издание «Страна.ua», ссылаясь на слова специалиста в топливной сфере Дмитрия Леушкина, пишет, что в некоторых городах республики уже не осталось ни одной работающей АЗС. Например, сеть заправок полностью уничтожена в Тростянце.

    Регулярно поражаются станции в Харькове и Запорожье. При этом, по мнению эксперта, владельцы заправок не могут установить даже антидроновые сетки, поскольку в государстве отсутствует механизм их закупки, а лицензирование передвижных АЗС до сих пор не упрощено.

    Напомним, в начале июня Владимир Путин пообещал нарастить силу ответных ударов по Украине, пишет «Коммерсант». Тогда он отметил, что подобные действия необходимы для того, чтобы «отбить желание» ВСУ атаковать российскую территорию, цель которых – расколоть общество РФ и посеять в его рядах растерянность.

    Позже об этом высказался и глава МИД Сергей Лавров. «Неслучайно президент объявил какое-то время назад после очередной выходки киевского террориста о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе. По целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность ВСУ. Эта задача поставлена Верховным главнокомандующим, наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять», – цитирует дипломата ТАСС.

    Комментарии (3)
    28 июня 2026, 18:23 • Новости дня
    Путин поддержал инициативу «Единой России» о признании особого статуса учителей

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин одобрил закрепление особого статуса педагогов, подчеркнув, что эта инициатива означает введение новых мер поддержки, а не простую формальность.

    Российский лидер в ходе партийного съезда выступил с поддержкой инициативы, касающейся отечественных преподавателей. Глава государства одобрил предложение о признании особого положения педагогов в обществе, передает Telegram-канал «Единой России».

    «Закрепление такого статуса не должно быть формальным. Речь о новых мерах поддержки тем, кто посвятил себя воспитанию подрастающего поколения», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной президент России Владимир Путин призвал повысить привлекательность профессии преподавателя.

    В прошлом году глава государства поздравил российских педагогов с профессиональным праздником.

    Ранее российский лидер предложил назначить специальные доплаты школьным наставникам.

    Комментарии (5)
    28 июня 2026, 19:51 • Новости дня
    Путин заявил о наличии 1,7 млн тонн запасов бензина в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин предложил разработать дополнительные меры для обеспечения стабильного снабжения внутреннего рынка топливом на фоне незначительного снижения резервов.

    Текущие запасы бензина в стране достигают 1,7 млн тонн, передает РИА «Новости». Этот показатель почти равен результатам за аналогичный период прошлого года.

    «По справке, которую Минэнерго представило, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Ну, есть небольшое снижение, всего 4%», – заявил президент в ходе профильного совещания.

    Российский лидер также предложил рассмотреть дополнительные шаги для бесперебойного снабжения горючим граждан, бизнеса и социально значимых предприятий. Участникам встречи предстоит обсудить эффективность реализации уже принятых в этой сфере решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак заявил о полном обеспечении внутреннего рынка России топливом.

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил президенту предложения для нормализации ситуации с бензином.

    Кабинет министров подготовил комплекс мер для поддержки бесперебойных поставок горючего.

    Комментарии (22)
    28 июня 2026, 16:52 • Новости дня
    Путин призвал обеспечить неприкосновенность рубежей России на долгие годы
    Путин призвал обеспечить неприкосновенность рубежей России на долгие годы
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость обеспечения надежной защиты государственных границ.

    «Да, мы видим проблемы, мы их осознаем, реагируем, но обязательно обеспечим … неприкосновенность российских рубежей на долгую историческую перспективу», – подчеркнул российский лидер в ходе пленарного заседания партийного съезда, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин заявил о появлении новых очагов нестабильности вблизи границ стран СНГ.

    В апреле глава государства пообещал продолжить работу над созданием защитного кордона для обеспечения спокойствия приграничных регионов.

    Комментарии (13)
    28 июня 2026, 22:30 • Новости дня
    Путин заявил о целях России в Сумской области

    Путин: Украинский режим заплатит за преступления на Курщине утратой территорий

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России продвигаются по Сумской области, формируя зону безопасности, политических планов в отношении региона у Москвы нет, заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    «Каких-то политических планов в отношении этого города и региона в целом у нас нет. Будем ориентироваться на предложения Минобороны и Генштаба», – цитирует Путина пресс-служба Кремля. При этом президент России отметил, что российские военные находятся уже в 10,5 километрах от самих Сум.

    Глава государства пояснмл, что задача российской армии на Сумском и Волчанском направлениях заключается в создании зоны безопасности вдоль российских границ. «Эта задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область и продолжающихся атак на наше приграничье», – напомнил Путин. –

    «Украинский режим заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территорий, которые нужны нам для создания зоны безопасности в приграничье».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Иволжанское в Сумской области. В Сумской области повреждены автозаправочные станции. 
    Российские войска нанесли удары КАБами по промышленным объектам в Сумах.

    Комментарии (4)
    28 июня 2026, 16:51 • Новости дня
    Путин пожелал «Единой России» удачи на выборах
    Путин пожелал «Единой России» удачи на выборах
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин обратился к делегатам партийного съезда «Единой России» с напутственным словом, особо отметив важность участия молодого поколения в политической жизни страны.

    Президент России посетил съезд партии «Единая Россия», где выступил с речью перед участниками, передают «Вести». Он поздравил молодых партийцев с прошедшим Днем молодежи и пожелал им успехов в предстоящей избирательной кампании.

    «Уверен, они достойно проявят себя и в ходе избирательной кампании, и в последующей работе. Докажут на деле искреннюю преданность отечеству и верность нашим принципам», – заявил Владимир Путин.

    Российский лидер напомнил о своем участии в создании политической силы. По его словам, идеологической основой организации являются слаженная командная работа, профессионализм, патриотическая солидарность и близость к гражданам.

    Кроме того, глава государства добавил, что за годы работы у него выстроились конструктивные отношения со всеми фракциями, представленными в отечественном парламенте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер прибыл на первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» в Москве.

    Глава государства назвал время проведения партийного форума судьбоносным для страны.

    Президент заявил о беспрецедентном давлении западных элит на Россию.

    Комментарии (9)
    28 июня 2026, 16:11 • Новости дня
    Путин заявил о беспрецедентном давлении западных элит на Россию
    Путин заявил о беспрецедентном давлении западных элит на Россию
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время XXIII съезда «Единой России» президент России Владимир Путин заявил, что западные элиты усилили давление на страну и пытаются раскачать внутреннюю ситуацию.

    Выступая на XXIII съезде партии «Единая Россия» в Москве, Владимир Путин заявил о нарастающем внешнем давлении на страну, передает РИА «Новости». «Россия испытывает грубое, можно сказать без всякого преувеличения, беспрецедентное давление со стороны западных элит», – сказал глава государства.

    Путин подчеркнул, что западные элиты стремятся нанести России стратегическое поражение, но «победить на поле боя не могут».

    «Россия испытывает грубое, можно сказать без всякого преувеличения, беспрецедентное давление со стороны западных элит. Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя не могут, пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту – тоже не получается», – сказал Путин.

    Первый этап XXIII съезда всероссийской политической партии «Единая Россия» проходит в воскресенье в Москве. На нем планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев назвал беспрецедентные санкции Запада открытой войной против России.

    Медведев заявил о скоординированном информационном давлении на Россию как элементе гибридной войны.

    Глава МИД Сергей Лавров рассказал о обсуждении в НАТО идей расчленения России и ее так называемой деколонизации.

    Комментарии (0)
    28 июня 2026, 16:46 • Новости дня
    Анпилогов: Украина использует автозаправки в военных целях

    Военный эксперт Анпилогов: Украина превратила АЗС в военные объекты

    Анпилогов: Украина использует автозаправки в военных целях
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские военные сознательно подставляют под удар гражданских, превращая заправки и даже почтовые отделения в места снабжения ВСУ. Между тем поражение АЗС значительным образом снижает боеспособность противника в Донбассе, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Напомним, российские войска наносят массированные удары по топливной инфраструктуре Украины.

    «Автомобильные заправочные станции (АЗС) фактически представляют собой небольшое нефтехранилище, которое может использоваться не только в гражданских, но и военных целях. На Украине в настоящий момент ВСУ как раз активно задействуют эту инфраструктуру в своей работе», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Профильные НПЗ были поражены ВС РФ давно и весьма эффективно. Теперь бензин в города республики доставляют на фурах напрямую из Европы. Соответственно, противнику попросту неоткуда брать топливо, кроме как на городских заправках», – добавляет собеседник.

    «ВСУ на этом фоне осознанно превратили заправки в военные объекты, что, разумеется, ставит под удар жизнь и интересы простых граждан. Подобным образом украинская армия, кстати, поступает не в первый раз: отделения «Новой почты» давно используются для пересылки предметов армейского снабжения», – отмечает он.

    «При этом Россия не наносит «чрезмерные» удары: под огонь попадают лишь те регионы, которые непосредственно задействованы в системе обеспечения различных группировок ВСУ, находящихся на фронте. То есть происходящее напрямую способствует укреплению позиций России в Донбассе», – акцентирует эксперт.

    «Удары по АЗС в настоящий момент – наиболее логичное решение для противодействия противнику в плане топливного снабжения. Бить по путям доставки бензина бесполезно. Учитывая то, что на Украине не осталось НПЗ, за исключением некоторых «кустарных» объектов, данная стратегия может достаточно быстро продемонстрировать свою эффективность», – резюмирует Анпилогов.

    Напомним, российские войска наносят массированные удары по топливной инфраструктуре Украины. Повреждения получили АЗС в Сумах и Никополе (Днепропетровская область), а также локомотив, перевозивший топливо для ВСУ, и фуры в Запорожской области, пишет «Газета.ru». Отмечается, что только за последний месяц было уничтожено более 150 станций и 100 бензовозов.

    В Минобороны, впрочем, эти данные до сих пор не подтвердили. Однако ведомство публиковало кадры ликвидации заправок в Николаевской области. «Регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры позволят нарушить транспортную логистику ВСУ», – подчеркивается в сообщении. Для поражения целей применялись БПЛА «Герань-2».

    Проблему признают и на Украине. Так, Андрей Пивоварский, бывший министр инфраструктуры страны, отметил, что ударам также подвергаются нефтебазы и другие объекты топливной инфраструктуры. По его мнению, все это приведет к росту цен на бензин.

    С подобной оценкой согласно и экспертное сообщество Украины. Так, издание «Страна.ua», ссылаясь на слова специалиста в топливной сфере Дмитрия Леушкина, пишет, что в некоторых городах республики уже не осталось ни одной работающей АЗС. Например, сеть заправок полностью уничтожена в Тростянце.

    Регулярно поражаются станции в Харькове и Запорожье. При этом, по мнению эксперта, владельцы заправок не могут установить даже антидроновые сетки, поскольку в государстве отсутствует механизм их закупки, а лицензирование передвижных АЗС до сих пор не упрощено.

    Напомним, в начале июня Владимир Путин пообещал нарастить силу ответных ударов по Украине, пишет «Коммерсант». Тогда он отметил, что подобные действия необходимы для того, чтобы «отбить желание» ВСУ атаковать российскую территорию, цель которых – расколоть общество РФ и посеять в его рядах растерянность.

    Позже об этом высказался и глава МИД Сергей Лавров. «Неслучайно президент объявил какое-то время назад после очередной выходки киевского террориста о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе. По целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность ВСУ. Эта задача поставлена Верховным главнокомандующим, наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять», – цитирует дипломата ТАСС.

    Комментарии (2)
    28 июня 2026, 19:46 • Новости дня
    Путин сообщил о максимальном использовании мощностей крупнейших НПЗ в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России задействованы на максимальном уровне, при этом активно используются возможности средних и малых предприятий, сообщил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания по обеспечению топливом внутреннего рынка сообщил о максимальной загрузке крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, передает РИА «Новости». По его словам, сроки текущих ремонтов сокращены, а плановые работы перенесены на более поздний период.

    «Известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Задействованы потенциалы средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздний период», – отметил глава государства.

    Российский лидер также подчеркнул, что резервы бензина в стране практически соответствуют показателям аналогичного периода прошлого года. На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива.

    Кроме того, президент высоко оценил работу частных топливных компаний. Он назвал их надежными партнерами государства, которые оперативно и грамотно решают неординарные задачи в интересах страны и граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава «Роснефти» Игорь Сечин представил президенту инициативы по обеспечению бесперебойных поставок бензина.

    Вице-премьер Александр Новак сообщил о разработке комплекса мер для поддержки внутреннего рынка.

    Днем ранее он провел специальное совещание по ситуации с ценообразованием на нефтепродукты.

    Комментарии (0)
    28 июня 2026, 21:17 • Новости дня
    Путин сообщил о возможном запрете экспорта дизельного топлива

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские власти обсуждают необходимость полной остановки вывоза дизеля за рубеж для защиты внутреннего рынка и предотвращения затоваривания, сообщил президент России Владимир Путин.

    Руководство страны оценивает целесообразность ограничения поставок горючего за границу, передает ТАСС. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвященного вопросам стабильного обеспечения внутреннего рынка топливом.

    «В интересах отечественных потребителей временно введен запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива», – подчеркнул глава государства.

    Российский лидер добавил, что участники встречи детально обсудят риски возможного затоваривания. Он пояснил, что главной целью дискуссии является своевременное предупреждение негативных последствий, чтобы избежать создания дополнительных проблем для экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак сообщил о возможном запрете на вывоз дизельного топлива за рубеж.

    Месяцем ранее глава Минэнерго Сергей Цивилев подтвердил продолжение поставок керосина и дизеля на внешние рынки.

    Президент России Владимир Путин предложил разработать дополнительные меры для стабильного снабжения внутреннего рынка горючим.

    Комментарии (0)
    28 июня 2026, 17:17 • Новости дня
    Путин: Как только Россия проявляет слабость, ее «пробуют на зуб»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия останется сильной и самостоятельной державой, решительно пресекая попытки внешних оппонентов говорить на языке силы и ослабить ее влияние на мировой арене, заявил президент РФ Владимир Путин.

    Путин на съезде партии подчеркнул невозможность исключения страны из глобальной политики. «Хотят ослабить нас любым путем, избавиться от нас как от мирового фактора, который всегда стоял на пути зла. Этого никогда ни у кого не получалось – не получится и сейчас, не получится и впредь», – отметил глава государства, передает РИА «Новости».

    «Как только мы проявляем какую-то слабость, любую, с Россией тут же перестают считаться и начинают говорить языком силы. Пробуют, как в народе говорят, «на зуб», хотят ослабить нас любым путем», – сказал Путин.

    Глава государства подчеркнул, что Россия может быть только сильной и самостоятельной державой, или не будет никакой страны.

    «Россия твердо, как в народе говорят, стоит на ногах, заявляет свои фундаментальные, коренные интересы и готова бороться, сражаться за них, за наше будущее, образ жизни, суверенное мировоззрение, традиции и устои», – добавил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия».

    Глава государства связал работу форума с судьбоносным для страны периодом.

    Российский лидер заявил о беспрецедентном давлении западных элит на государство.

    Комментарии (0)
    28 июня 2026, 20:32 • Новости дня
    Путин: На АЗС нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти

    Путин: Проблемы для автомобилистов сохраняются, очереди на заправках есть

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на сохраняющиеся сложности для автомобилистов и бизнеса, отметив очереди на АЗС и нехватку определенных марок бензина.

    Президент России Владимир Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка, передает РИА «Новости». В ходе встречи глава государства констатировал наличие трудностей в этой сфере.

    «Вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов и для бизнеса сохраняются. И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти. И, конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период», – сказал российский лидер.

    Для решения возникающих вопросов правительство сформировало специальный штаб. По словам президента, эта структура занимается оперативным мониторингом ситуации и функционирует круглосуточно.

    Особое внимание Путин уделил потребностям агропромышленного комплекса. Он поручил приложить все усилия для соблюдения сезонных графиков поставок топлива предприятиям АПК, подчеркнув, что от этого напрямую зависит будущий урожай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства сообщил о максимальной загрузке крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны.

    Российский лидер предложил разработать дополнительные шаги для бесперебойного снабжения горючим граждан.

    Вице-премьер Александр Новак поручил выработать четкий алгоритм обеспечения сельскохозяйственных производителей топливом.

    Комментарии (0)
    Главное
    Путин заявил о наличии 1,7 млн тонн запасов бензина в России
    Новак допустил импорт топлива для стабилизации российского рынка
    Власти Израиля признали геноцид армян в Османской империи
    Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 1450 человек
    Ватикан обвинил Евросоюз в двойных стандартах из-за войн
    Украинские беженцы украли мебель и унитаз из квартиры в Германии
    Во Франции при крушении самолета погибли 11 человек

    Газпром создает новый более доходный бизнес

    Газпром меняет традиционную модель бизнеса. Он хочет не просто добывать и поставлять газ покупателям. Теперь российский гигант намерен перерабатывать газ и создавать продукт добавленной стоимости. Это тот самый случай, когда из обычного сырьевого потока создается отдельный бизнес. И продукция этого нового бизнеса дороже газа и может применяться во многих сферах. Подробности

    Перейти в раздел

    Путин сделал «Единую Россию» опорой победы в СВО

    «Единой России» предстоит сделать все ради победы в спецоперации, а ее членам и кандидатам – поменьше сидеть в кабинетах и мессенджерах ради лучшего понимания простых людей. Такое напутствие будущим депутатам дал Владимир Путин на партийном съезде. Эксперты отмечают: президент доверяет единороссам важные задачи в деле развития страны – партия решает конкретные проблемы граждан, работает на результат, поддерживает бойцов на фронте. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия лишает Украину остатков фронтовой авиации

    Украина за сутки потеряла три истребителя МиГ-29, которые до сих пор остаются основой ее фронтовой авиации. Две машины были уничтожены на аэродроме в Николаевской области, еще одна рухнула в Полтавской области. Как говорят эксперты, для ВСУ это очень серьезный звонок. Россия достигла нового уровня разведки в реальном времени и вновь начала методично уничтожать самолеты противника на земле и в воздухе. Подробности

    Перейти в раздел

    Жара сделала жизнь в Европе смертельно опасной

    «Лично я за 20 лет работы не видел ничего подобного». Такими словами европейские врачи говорят об огромном количестве смертей, которые им приходится фиксировать за последние дни. Причиной этих трагедий стала экстремальная жара, которую переживает континент. И она же привела к череде других резких перемен в жизни Европы. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

      После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

    • Зачем Зеленскому война с Белоруссией

      Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Белоруссией?

    • Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

      Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

    • Кредитная история: как проверить бесплатно и узнать, есть ли кредиты на ваше имя

      Кредитную историю стоит проверять не только перед оформлением нового займа. Она помогает увидеть все действующие и закрытые кредиты, оценить кредитный рейтинг, обнаружить ошибки в данных и вовремя заметить займы, которые могли оформить мошенники. Получить информацию можно бесплатно и онлайн – через Госуслуги и бюро кредитных историй (БКИ). Разбираемся, где посмотреть кредитную историю, как узнать, есть ли кредиты на ваше имя, и что делать, если вы обнаружили неизвестный долг.

    • Выписка из ЕГРН в 2026 году: как получить онлайн через Госуслуги и МФЦ, цена и кто может заказать

      Выписка из ЕГРН в 2026 году остается одним из главных документов при сделках с недвижимостью. Она может понадобиться при продаже квартиры, оформлении ипотеки, вступлении в наследство, судебных спорах или проверке объекта перед покупкой. Получить выписку можно онлайн через «Госуслуги» или в МФЦ, но правила доступа к данным собственников изменились: часть сведений теперь скрыта для посторонних лиц. Разбираем, какие виды выписок существуют, сколько они стоят в 2026 году и как заказать документ без ошибок.

    Перейти в раздел

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации