Эксперт Васильев: Эффективность украинских FPV-дронов упала до 2-4%

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил Васильев в своем Telegram-канале «Русский инженер», эффективность FPV-дронов, используемых украинскими военными, в последние месяцы значительно снизилась, сообщает . По словам эксперта, из 100 запущенных аппаратов цели достигают лишь два-четыре дрона, что составляет 2-4%. Васильев отмечает: «Результативность ФПВ устойчиво снижается, и именно это вызывало недавнюю истерику у украинских волонтеров».

В материале также подчеркивается, что наиболее эффективными остаются оптоволоконные дроны, у которых показатели достигают 50% успешных попаданий в специфических условиях, а в среднем эффективность превышает 20-25%. Эксперт отмечает, что дроны ВСУ с китайской леской далеки от таких результатов. В то же время использование большого количества FPV-дронов становится слишком затратным для западных спонсоров Украины.

Для дальнейшего снижения угрозы автор публикации рекомендует объединить все методы борьбы с FPV-дронами в единую систему. Среди предложенных мер – тренировки солдат для снижения страха перед дронами, формирование специализированных расчетов, развитие переносных средств радиоэлектронной борьбы, оснащение техники комплексами активной защиты и турелями. В результате реализации этих мер эффективность украинских FPV-дронов, по мнению эксперта, может быть снижена до 0,5%.

