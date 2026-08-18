Литовские депутаты предложили ужесточить контроль за транзитом в Калининград

Анушаускас: В Литве предложили ужесточить контроль за транзитом в Калининград

Tекст: Антон Антонов

Анушаускас заявил, что на прошлой неделе обсуждался якобы чрезмерно долгий проезд российских граждан через территорию Литвы по пути в Калининградскую область и обратно. «Транзит через Литву превратился в пребывание в Литве до 24 часов», – заявил он в соцсетях.

Анушаускас сообщил, что депутаты подготовили и зарегистрировали поправки к закону о государственной границе и ее охране. Документ предлагает установить шестичасовой «обычный стандарт контроля прямого транзита» и инициировать изменения в праве Евросоюза, чтобы шесть часов стали максимальным сроком упрощенного автомобильного транзита (FTD) во всех странах ЕС.

При этом он подчеркнул, что до общеевропейского решения Литва формально не сокращает действующий лимит с 24 до шести часов.

По замыслу авторов, в национальном праве впервые будет четко закреплено, что шесть часов считаются нормой для прямого транзита, а не «правом» находиться в Литве сутки.

Система автоматического распознавания автомобильных номеров должна фиксировать превышения этого срока, после чего служба охраны госграницы сможет оценивать, связано ли это с объективными причинами или «необоснованным» отклонением от маршрута.

Анушаускас указал, что расстояние в 235 км между пунктами пересечения границы можно преодолеть примерно за три часа, поэтому шесть часов дают значительный запас времени при нормальном движении.

Он напомнил, что в праве ЕС уже существует шестичасовое ограничение для транзита по железной дороге. По его словам, ситуация на Украине и рост «гибридных угроз» меняют общую ситуацию с безопасностью в Европе, поэтому государство должно пересмотреть режимы, позволяющие российским гражданам и автомобилям пользоваться исключительным механизмом доступа на территорию ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года глава Социал-демократической партии Литвы Гинтарас Синкявичюс пригрозил ограничить транзит российских грузов в Калининград из-за конфликта с Минском.

В октябре 2025 года президент Литвы Гитанас Науседа предложил рассмотреть идею ограничения транзита российских грузов в Калининград и долгосрочного закрытия границы с Белоруссией.