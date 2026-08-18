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    Греческий танкер атакован в Черном море после погрузки на терминале КТК у Новороссийска
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    Василий Авченко Василий Авченко Какая из двух Японий победит

    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

    7 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Новые медиа убили звезд

    Вы заметили, как за считанные годы стремительно измельчали знаменитости – хоть кинематографа, хоть шоу-бизнеса, хоть литературы? Они больше не пророки, не трибуны и даже не источники информации.

    13 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Как неизвестный дрон немцы сделали русским

    Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.

    17 комментариев
    18 августа 2026, 01:35 • Новости дня

    Литовские депутаты предложили ужесточить контроль за транзитом в Калининград

    Анушаускас: В Литве предложили ужесточить контроль за транзитом в Калининград

    Литовские депутаты предложили ужесточить контроль за транзитом в Калининград
    @ Carsten Hoffmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Литве депутаты подготовили поправки, вводящие шестичасовой лимит автомобильного транзита для россиян на калининградском направлении, сообщил депутат Сейма Арвидас Анушаускас.

    Анушаускас заявил, что на прошлой неделе обсуждался якобы чрезмерно долгий проезд российских граждан через территорию Литвы по пути в Калининградскую область и обратно. «Транзит через Литву превратился в пребывание в Литве до 24 часов», – заявил он в соцсетях.

    Анушаускас сообщил, что депутаты подготовили и зарегистрировали поправки к закону о государственной границе и ее охране. Документ предлагает установить шестичасовой «обычный стандарт контроля прямого транзита» и инициировать изменения в праве Евросоюза, чтобы шесть часов стали максимальным сроком упрощенного автомобильного транзита (FTD) во всех странах ЕС.

    При этом он подчеркнул, что до общеевропейского решения Литва формально не сокращает действующий лимит с 24 до шести часов.

    По замыслу авторов, в национальном праве впервые будет четко закреплено, что шесть часов считаются нормой для прямого транзита, а не «правом» находиться в Литве сутки.

    Система автоматического распознавания автомобильных номеров должна фиксировать превышения этого срока, после чего служба охраны госграницы сможет оценивать, связано ли это с объективными причинами или «необоснованным» отклонением от маршрута.

    Анушаускас указал, что расстояние в 235 км между пунктами пересечения границы можно преодолеть примерно за три часа, поэтому шесть часов дают значительный запас времени при нормальном движении.

    Он напомнил, что в праве ЕС уже существует шестичасовое ограничение для транзита по железной дороге. По его словам, ситуация на Украине и рост «гибридных угроз» меняют общую ситуацию с безопасностью в Европе, поэтому государство должно пересмотреть режимы, позволяющие российским гражданам и автомобилям пользоваться исключительным механизмом доступа на территорию ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года глава Социал-демократической партии Литвы Гинтарас Синкявичюс пригрозил ограничить транзит российских грузов в Калининград из-за конфликта с Минском.

    В октябре 2025 года президент Литвы Гитанас Науседа предложил рассмотреть идею ограничения транзита российских грузов в Калининград и долгосрочного закрытия границы с Белоруссией.

    16 августа 2026, 13:10 • Новости дня
    Эксперт объяснил тенденцию поставок Западом дальнобойных БПЛА Украине

    Эксперт Джерелиевский: Европа будет наращивать поставки дальних дронов ВСУ вместо ракет

    Эксперт объяснил тенденцию поставок Западом дальнобойных БПЛА Украине
    @ Martin Pedaja/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Беспилотники значительно дешевле и проще в производстве, нежели крылатые ракеты. Кроме того, они менее заметны для систем ПВО. Поэтому Европа будет делать упор именно на этот тип вооружения при подготовке военных поставок для ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее стало известно, что Украина использует британские БПЛА для ударов по России.

    «В своих атаках на территорию России противник в последнее время делает упор именно на дальние беспилотники. А вот просьбы Киева к Европе о поставках крылатых ракет стали звучать ощутимо меньше», – сказал военный эксперт Борис Джерелиевский.

    По его словам, эта тенденция легко объясняется сразу несколькими факторами. Прежде всего, БПЛА значительно дешевле крылатых ракет, а также проще в производстве. «Однако для достижения сопоставимого результата требуется в разы больше беспилотников», – поясняет аналитик. Также БПЛА, указывает спикер, «относятся к менее эскалационным вооружениям, нежели ракеты»: «Во всяком случае, в этом уверены европейцы».

    Помимо того, стоит учитывать ограниченный ракетный потенциал Европы. Те же США хотя и пытаются найти способ выпускать дешевые снаряды, пока сталкиваются с трудностями на этом направлении. Более того, Штатам и самим нужны ракеты на фоне ситуации на Ближнем Востоке. А у Европы ощущается дефицит этого типа вооружений, некоторые страны по своим причинам не намерены передавать ракеты ВСУ.

    Еще она причина, почему противник делает ставку на дальние беспилотники – их способность идти на сверхмалых высотах, что затрудняет процесс обнаружения, добавляет Джерелиевский. «Да, некоторые ракеты тоже способны идти на такой высоте, но далеко не все. И для их обнаружения нужны самолеты ДРЛО или системы РЛС, поднятые на аэростатах. А вот обеспечить малозаметность дронов значительно легче», – рассуждает он.

    На этом фоне нет сомнений в том, что европейцы будут наращивать производство и передачу таких беспилотников противнику. «Вместе с тем, БПЛА создаются не только для Украины, но и в силу того, что Европа активно готовится к войне с Россией и пытается создать на своих складах определенный запас вооружений», – говорит собеседник.

    Делая вывод, Джерелиевский отметил – Европа продолжает действовать в своем привычном стиле. Так, европейцы объявляют о планах подготовить якобы проект мирного договора, но в тоже время наращивают производство и поставки оружия ВСУ.

    «Я бы этот мирный план априори ставил в кавычки, потому что ни о каком мире там речи не идет. Из-за морской блокады Украины, последовательного уничтожения инфраструктуры и поражений на фронте европейцы хотели бы дать передышку ВСУ. Но им это необходимо исключительно для подготовки Украины к новому витку противостояния, а не для решения сложившегося кризиса», – заключил Джерелиевский.

    Ранее британская The Sunday Times со ссылкой на источники ВСУ сообщила, что Украина начала применять британские дроны для ударов по России. Отмечается, что такие аппараты используются уже около полугода.

    «Британские дроны были впервые использованы для нанесения ударов на основной территории России. Дроны, созданные двумя британскими компаниями, были поставлены на Украину, чьи силы используют оружие... для нанесения дальнобойных ударов», – пишет издание. Среди применяемых беспилотников упоминается модель Nyan от дочерней компании BAE Systems.

    Напомним, в июне минобороны Британии анонсировало передачу Киеву 150 тыс. беспилотников. В то же время Владимир Зеленский заявлял о планах построить завод беспилотников в Британии.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин обвинил западные страны в поставках беспилотников для атак на российские регионы.

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    17 августа 2026, 21:28 • Новости дня
    Премьер Латвии выставил ЕС счет за убытки от разрыва отношений с Россией

    Кулбергс: Евросоюз должен Латвии 7 млрд евро из-за разрыва отношений с Россией

    Премьер Латвии выставил ЕС счет за убытки от разрыва отношений с Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Рига несет огромные финансовые потери из-за антироссийских рестрикций и помощи Киеву, превращаясь в пострадавшую сторону конфликта, ЕС должен выделить Латвии семь млрд евро, чтобы она поддержала антироссийские санкции, заявил премьер страны Андрис Кулбергс.

    Кулбергс заявил о необходимости выделения Латвии дополнительных 7 млрд евро из бюджета ЕС на ближайшие семь лет для компенсации издержек, передает ТАСС. Бывший вице-премьер страны и лидер консервативной партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс в беседе с Politico заявил, что государство теряет большие деньги из-за поддержки Украины и санкций против России.

    «Мы рассуждаем о том, как поддержать Украину, но при этом сами являемся жертвой», – сказал он.

    По его мнению, руководство страны больше не может игнорировать экономический ущерб от разрыва связей с Москвой.

    Шлесерс подчеркнул, что при следующем голосовании за продление антироссийских санкций Рига должна потребовать финансовой поддержки, не исключив применение права вето.

    Заявления политиков звучат в преддверии парламентских выборов, намеченных на 3 октября. Согласно опросам центра SKDS, лидирует партия Кулбергса «Объединенный список» с 12,2%, тогда как политическая сила Шлесерса занимает третье место с 10%.

    В начале лета Кулбергс объявил о планах разрыва торговых связей с Россией.

    Позже глава латвийского правительства запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для развития инфраструктуры на востоке страны.

    При этом страна спланировала дефицит государственного бюджета на текущий год из-за резкого увеличения военных расходов.

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    17 августа 2026, 20:11 • Видео
    Японцы удивили даже Лаврова

    Посол Японии отказался явиться в МИД РФ, хотя должен был сделать это по первому требованию. Конфликт между Москвой и Токио, разгоревшийся после поездки президента России Владимира Путина на Курильские острова, получил второе дыхание. К чему он ведет?

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    17 августа 2026, 05:38 • Новости дня
    Каллас пригрозила увеличением на треть подсанкционных лиц и компаний

    Каллас заявила об очередном пакете санкций против России

    Каллас пригрозила увеличением на треть подсанкционных лиц и компаний
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейский союз намерен осенью ввести самый крупный с 2022 года пакет ограничений в отношении России, увеличив списки подсанкционных лиц и компаний на треть, пригрозила глава евродипломатии Кая Каллас.

    «В случае его принятия число российских физических лиц, компаний и организаций под санкциями, единовременно увеличится на треть. Давление необходимо усилить», – приводит РБК слова Каллас в интервью Die Welt.

    Она назвала принятие сенатом США закона об антироссийских санкциях, который инициировал покойный сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), обнадеживающим в плане сближения Европы и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС в июле принял 21-й пакет антироссийских санкций. Там заявили, что новые санкции дают основу для визового запрета в отношении участников СВО. ЕС также ввел новые санкции против пяти представителей российского ВПК.


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    17 августа 2026, 11:53 • Новости дня
    Захарова сравнила главу евродипломатии Каллас со старухой Шапокляк
    Захарова сравнила главу евродипломатии Каллас со старухой Шапокляк
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова провела параллель между главой евродипломатии Каей Каллас и известным персонажем советского мультфильма старухой Шапокляк.

    Захарова, отвечая на вопрос журналистов о том, что мешает Каллас осознать неэффективность санкционной политики, привела в пример персонажа советского мультфильма, передает «Комсомольская правда».

    «По такому же принципу жила Шапокляк: «Кто людям помогает, тот тратит время зря – хорошими делами прославиться нельзя»», – заявила Захарова.

    Ранее глава европейской дипломатии сообщила о подготовке очередного пакета ограничений. По словам Каллас, осенью Евросоюз планирует ввести самые масштабные санкции против российской стороны.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас пригрозила ввести осенью самый крупный пакет антироссийских ограничений.

    В прошлом году официальный представитель МИД Мария Захарова назвала европейскую чиновницу «пакетчицей».

    Посол России в Германии Сергей Нечаев ранее сравнил европейских политиков со старухой Шапокляк.

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    15 августа 2026, 12:42 • Новости дня
    Немецкий эксперт призвал ФРГ серьезно отнестись к словам Путина о захвате судов

    Эксперт Браке призвал ФРГ и ЕС серьезно отнестись к словам Путина о захвате судов

    Немецкий эксперт призвал ФРГ серьезно отнестись к словам Путина о захвате судов
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европе и Германии следует серьезно отнестись к заявлениям президента Владимира Путина об ответных мерах на попытки захвата торговых судов, поскольку это грозит значительными экономическими издержками, заявил старший научный сотрудник аналитического центра Боннского университета Мориц Браке.

    Браке в интервью газете Bild призвал Германию и Европу обратить пристальное внимание на предупреждения Москвы. «К российским угрозам следует отнестись всерьез, передает ТАСС.

    По словам эксперта, даже единичные инциденты способны вызвать серьезные последствия для европейской экономики. Это может привести к удорожанию страхования, увеличению протяженности маршрутов и росту издержек для мировой торговли. Браке подчеркнул критическую зависимость Германии и Европы от морских путей для поддержания экономической и политической стабильности.

    Германский союз страховщиков также отмечает, что реакция России обернется высокими затратами для судоходных компаний. Ожидается ужесточение условий страхования и дополнительные расходы из-за поиска альтернативных маршрутов. Аналогичную обеспокоенность выразили в Союзе германских судовладельцев.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия будет зеркально отвечать на попытки захвата российских торговых судов Западом.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко подтвердил осознание европейскими странами готовности Москвы к жестким мерам.

    Военный эксперт Андрей Клинцевич заявил о полной готовности Тихоокеанского флота к выполнению поручения главы государства.

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    16 августа 2026, 03:25 • Новости дня
    FAZ: Пока Украина просит ракеты, Россия применяет новое оружие

    FAZ: Россия применяет новое оружие, пока Украина просит ракеты

    Tекст: Катерина Туманова

    В воздушной битве Украине нечего противопоставить России, которая развивает новые виды вооружений, пока в Киеве просят новых ракет, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Украина в небе сталкивается с огромными проблемами, так как Киев не располагает средствами ПВО против баллистических ракет, да и беспилотники перестают быть единственным решением всех проблем, отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

    «Украинская система ПВО в настоящее время едва способна противостоять приближающимся ракетам. Стране не хватает зенитных ракет для систем Patriot, особенно типа PAC-3, которые подходят для перехвата баллистических ракет», –  отмечет издание.

    Газета указывает на то, что этот дефицит имеет серьезные последствия, так как во время ночных атак в последние дни украинцам не удалось перехватить ни одной баллистической ракеты.

    «Владимиру Зеленскому сейчас не остается ничего другого, кроме как отчаянно умолять своих партнеров о помощи. Он обращается не только к американцам. Киев также надеется на помощь европейских стран, которым в ближайшем будущем вряд ли понадобятся собственные противоракетные комплексы. В последние дни Зеленский даже неоднократно призывал Южную Корею поддержать Украину в вопросах ПВО. Однако пока безрезультатно», – резюмирует издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, FT указала на то, что Украина осталась без ракет для систем Patriot. Маск запретил Киеву использовать Starlink для ударов по России. The Guardian узнала, что страны НАТО провалились в военной поддержке Украины.


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    16 августа 2026, 02:04 • Новости дня
    BZ: Коррупция на Украине становится проблемой для Европы

    Tекст: Катерина Туманова

    Коррупция, затянувшиеся реформы и новые расследования в отношении ближайшего окружения главы киевского режима Владимира Зеленского подпитывают сомнения в Берлине и Брюсселе относительно приверженности Киева реформам ради членства в ЕС, пишет BZ.

    Европейские политики все чаще выражают нетерпение относительно темпов борьбы с коррупцией на Украине. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Киев «создал необходимые антикоррупционные органы».

    «Но теперь их нужно претворить в жизнь», – добавила она.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц также ожидает от Киева энергичных шагов, пишет Berliener Zeitung.

    Сомнения западных партнеров Украины усилились после коррупционного скандала с бывшим главой администрации Зеленского Андреем Ермаком. В мае он был освобожден под залог в 2,7 млн евро. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подозревает его в отмывании около 10,5 млн евро через строительный проект «Династия».

    Ситуация усугубляется тем, что Владимир Зеленский обладает иммунитетом, а в 2025 году он подписал закон, ослабляющий антикоррупционные органы. Несмотря на истечение срока полномочий в мае 2024 года, правительство Германии продолжает считать его легитимным.

    Однако эксперты и СМИ задаются вопросом, какая часть западной финансовой помощи оседает в коррупционных схемах Киева.

    «Следователи НАБУ подозревают, что украинские оружейные компании используются для хищения государственных средств. Недавно они допросили Дениса Штилермана, главу компании «Огненная точка», процветавшей за счет госфинансирования. Как и Зеленский, он из киноиндустрии и теперь наживается на продаже государству дальнобойных ракет «Фламинго». Пока солдаты гибнут, эти киногерои, в некотором смысле, доказывают, что они наживаются на войне», – резюмирует газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, САП отмечал, что коррупция в верхних эшелонах власти Украины растет. The Economist уличил Зеленского в уклонении от требуемых Евросоюзом реформ. Мирошник объяснил нежелание Зеленского пускать конкурентов во власть.


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    15 августа 2026, 16:35 • Новости дня
    В ОДКБ сообщили о готовности ОБСЕ восстановить сотрудничество

    Масадыков: В ОБСЕ заявили о желании возобновить прерванное взаимодействие с ОДКБ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) в Европе планирует восстановить официальные контакты с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после многолетнего перерыва, сообщили в ОДКБ.

    Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу выразил намерение возобновить диалог с Организацией Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщил РИА «Новости» генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков.

    «Несколько лет назад отношения между нашими организациями были прерваны, и произошло это не по инициативе ОДКБ», – напомнил Масадыков. Встреча Синирлиоглу и Масадыкова состоялась в Вене 18 мая. Он высоко оценил итоги прошедшей беседы, назвав их весьма позитивными.

    По словам руководителя евразийского блока, подобный сценарий принесет пользу всем участникам, позволив эффективнее укреплять евразийскую безопасность. Напомним, в состав объединения входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, а Армения приостановила участие в 2024 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Организация Договора о коллективной безопасности ранее также заявила о готовности возобновить контакты с ОБСЕ.

    Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил окончательный выход страны из ОДКБ. А накануне Таалатбек Масадыков сообщил об угрозе из-за милитаризации стран Балтии и Финляндии.

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    15 августа 2026, 15:59 • Новости дня
    Масштабный пожар в бельгийских Арденнах обернулся эвакуацией населения

    Крупный лесной пожар охватил 1,6 тыс. гектаров в бельгийских Арденнах

    Tекст: Мария Иванова

    Первый крупный лесной пожар в текущем году охватил заповедный район на востоке Бельгии, приведя к частичной эвакуации местного населения.

    Возгорание началось ночью в лесистом районе От-Фань, расположенном на востоке страны. Огонь уже охватил до 1,6 тыс. гектаров леса, передает канал RTBF.

    Быстрому распространению пламени способствуют рекордная жара и сильная засуха. К борьбе со стихией привлечены несколько десятков машин, три вертолета и военные. Пожарные расчеты получили подкрепление из соседней Германии для предотвращения дальнейшего продвижения огня.

    Пострадавшая территория является заповедником и относится к числу наименее населенных районов Бельгии. В связи с этим эвакуация жителей носит точечный характер, крупные населенные пункты в настоящее время находятся вне опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, площадь выгоревших лесов во Франции достигла абсолютного максимума за последние 20 лет.

    Масштабный лесной пожар в испанской провинции Авила уничтожил около 50 тыс. гектаров территорий.

    В ходе ликвидации природных возгораний на юго-западе Франции пострадали более сотни сотрудников спасательных служб.

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    15 августа 2026, 19:48 • Новости дня
    Падение уровня Дуная в Сербии осложнило тушение масштабных лесных пожаров

    Tекст: Мария Иванова

    Экстремальное маловодье на Дунае, побившее рекорды последних полутора веков, оставило сербских спасателей без воды для ликвидации более 30 природных пожаров.

    Уровень воды в Дунае на территории Сербии достиг рекордно низких значений за последние 100–150 лет, что создает серьезные трудности при тушении лесных пожаров, сообщил вице-премьер и министр внутренних дел республики Ивица Дачич, передает ТАСС.

    «Мы находимся на канале Дунай-Тиса-Дунай. Как вы знаете, мы переживаем историческое явление – самый низкий уровень Дуная за последние 100-150 лет. А для тушения пожаров нужна вода», – подчеркнул глава сербского МВД.

    По словам Дачича, на данный момент в стране локализованы 32 очага возгорания. Особенно сложная ситуация складывается в заповедной зоне Делиблатских песков на северо-востоке Сербии, где тушение затруднено сложным рельефом. К борьбе с огнем привлечены вертолеты, военнослужащие и специалисты Российско-сербского гуманитарного центра в Нише.

    Делиблатские пески – это уникальная территория площадью более 380 кв. км в автономном крае Воеводина, покрытая песчаными дюнами со степной растительностью. В 2002 году этот заповедник был включен в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Проблемы с уровнем воды в Дунае и его притоках вызваны сильной засухой, спровоцированной жарой и отсутствием осадков в странах Центральной и Восточной Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич предупредил об угрозе прекращения речного судоходства.

    Уровень воды около болгарского города Русе достиг исторического минимума.

    Из-за критического обмеления Дуная Румыния отключила реактор атомной электростанции «Чернаводэ».

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    15 августа 2026, 17:23 • Новости дня
    Дмитриев объяснил наплыв мигрантов в Сеуту провалом мультикультурализма в ЕС

    Дмитриев назвал кризис в испанской Сеуте следствием мультикультурализма

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Массовый приток нелегалов в испанский анклав и загрязнение местных пляжей стали прямым и закономерным итогом провальной миграционной политики стран Запада, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Резкое обострение обстановки на границе Испании вызвано системными ошибками европейских властей. Наплыв переселенцев и его разрушительные последствия выступают лишь первым этапом негативного проявления текущего курса, цитирует РИА «Новости» спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева

    «Европейский мультикультурализм в действии. Начало», – заявил Дмитриев, отреагировав на кадры из социальных сетей. На опубликованных в Интернете фотографиях показано катастрофическое состояние побережья Сеуты, которое оказалось полностью завалено бытовым мусором после прибытия иностранцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель автономного города Сеута Хуан Хесус Вивас потребовал выдворить всех марокканских нелегальных мигрантов.

    Ранее Кирилл Дмитриев назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен главной целью стремящихся вглубь Европы людей. Напомним, что при попытке массового прорыва на испанский анклав в Африке погиб как минимум 141 человек.

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    17 августа 2026, 02:16 • Новости дня
    Экс-глава ЦРУ и Пентагона призвал НАТО к «четким красным линиям» с Россией

    Экс-глава ЦРУ и Пентагона Панетта призвал НАТО к четким красным линиям

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший глава Пентагона и экс-глава ЦРУ Леон Панетта видит вокруг массу сигналов, доказывающих, что угроза от Россия якобы становится все больше, поэтому НАТО и ЕС следует защищаться соответствующим образом.

    Панетта заявил, что Россия регулярно испытывает на прочность обороноспособность Европы и считает, что «ужасающий сценарий» с военными действиями России на территории ЕС вполне вероятен.

    «НАТО должен быть бдительным. Россия продолжит испытывать обороноспособность альянса», – заявил он в интервью Bild.

    По словам Панетты, главное – не показывать России ни намека на слабость, так как в противном случае, если Россия почувствует слабость в НАТО и США, она «продолжит провоцировать и наносить удары», предупредил Панетта, добавив, что Запад должен провести четкие красные линии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Корчунов заявил о необходимости сдерживания НАТО и Германии вместо России. Замглавы МИД Грушко заявлял о реальной подготовке стран НАТО к военному столкновению с Москвой. Бывший премьер-министр Венгрии Орбан заявлял, что европейские лидеры нацелены начать войну с Россией к 2030 году.



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    15 августа 2026, 11:55 • Новости дня
    Рекордная засуха оставила Швейцарию без бассейнов и зеленых газонов

    Швейцария ввела строгие меры экономии воды из-за рекордной засухи

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Швейцарии ввели режим экономии воды из-за рекордного падения уровня в реках и озерах на фоне сильной засухи.

    Швейцарские власти ввели строгие ограничения на использование воды из-за сильной засухи, охватившей всю страну, сообщает газета Blick.

    В государстве установлен максимальный, четвертый уровень опасности, уровень водоемов достиг исторического минимума, отмечает ТАСС.

    В кантоне Аргау жителям запретили поливать газоны и наполнять бассейны. Также ограничен забор воды из большинства ручьев, что привело к высыханию пастбищ и лугов у местных фермеров за последние две недели.

    В кантоне Гларус введен запрет на забор воды из поверхностных водоемов на равнине для сохранения экосистем. В полукантоне Базель-Ланд ограничены полив газонов, мытье автомобилей и наполнение бассейнов. Из-за обмеления Цюрихского озера отменены рейсы судов и соревнования по плаванию. Прогнозы обещают кратковременные дожди в выходные, но засуха продолжится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, национальная метеослужба Швейцарии ввела максимальный уровень засухи на всей территории страны.

    Экстремальная жара привела к масштабным убыткам местных фермеров.

    Горнолыжный курорт Адельбоден превратит трубы для искусственного снега в систему защиты от лесных пожаров.

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    17 августа 2026, 06:42 • Новости дня
    Переводчик раскрыл секрет популярности Достоевского у европейцев

    Идея свободы сделала Достоевского популярным у европейцев

    Tекст: Катерина Туманова

    Многоголосие произведений и представление об абсолютной свободе человека делают Федора Достоевского самым популярным русским автором у европейцев, заявил лауреат премии «Читай Россию» и госпремии Австрии в области художественного перевода Александр Ницберг.

    «Мне кажется, именно эта многоголосность и завораживает западного читателя. В западной литературе тоже есть конфликты, но у Достоевского различия между людьми доведены до предела», – сказал он РИА «Новости».

    Ницберг считает, что писатель позволяет каждому герою высказаться, не навязывая читателю единственно верную точку зрения.

    Кроме того, у Достоевского особое понимание свободы в творчестве. В его романах человек абсолютно свободен благодаря божественному началу, что кардинально отличается от современных западных концепций, где свобода ограничена внешними рамками.

    Переводчик подчеркнул, что герои писателя вольны даже совершить преступление, но обязаны нести ответственность за свой выбор. Ощущение предельной свободы в сочетании с ответственностью, по его мнению, является характерной чертой русской литературы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ницберг назвал Достоевского самым популярным  русским писателем в Европе. Отец Илона Маска рассказал о любви сына к русской литературе. МИД Ирана осудил политику США цитатой из Достоевского.

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    17 августа 2026, 08:58 • Новости дня
    Посол России сравнил европейских политиков со старухой Шапокляк

    Посол Нечаев: Европейские политики живут по принципам старухи Шапокляк

    Tекст: Вера Басилая

    Поведение ряда западных лидеров напоминает философию персонажа из «Чебурашки» старухи Шапокляк, уверенной, что «хорошими делами прославиться нельзя», отметил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    Нечаев отметил, что действия некоторых европейских политиков перекликаются с принципами старухи Шапокляк из произведения о Чебурашке, передают «Вести».

    «Это такой, знаете, поучительный фильм, «Чебурашка», понимаете? Там есть, например, один персонаж, который говорит, что «хорошими делами прославиться нельзя», – подчеркнул дипломат в беседе с журналистами.

    По словам Нечаева, именно эта фраза приходит ему на ум при анализе решений ряда европейских государственных деятелей. Он добавил, что многие из них, судя по всему, действительно придерживаются подобного подхода.

    Накануне Сергей Нечаев предупредил о зеркальных мерах при закрытии Русского дома в Берлине.

    В июне дипломат назвал абсолютно неприемлемыми попытки возрождения неонацистской идеологии.

    Месяцем ранее посол заявил об отсутствии у европейских стран готовности к мирному диалогу.

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