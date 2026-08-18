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Литовские депутаты предложили ужесточить контроль за транзитом в Калининград
Анушаускас: В Литве предложили ужесточить контроль за транзитом в Калининград
В Литве депутаты подготовили поправки, вводящие шестичасовой лимит автомобильного транзита для россиян на калининградском направлении, сообщил депутат Сейма Арвидас Анушаускас.
Анушаускас заявил, что на прошлой неделе обсуждался якобы чрезмерно долгий проезд российских граждан через территорию Литвы по пути в Калининградскую область и обратно. «Транзит через Литву превратился в пребывание в Литве до 24 часов», – заявил он в соцсетях.
Анушаускас сообщил, что депутаты подготовили и зарегистрировали поправки к закону о государственной границе и ее охране. Документ предлагает установить шестичасовой «обычный стандарт контроля прямого транзита» и инициировать изменения в праве Евросоюза, чтобы шесть часов стали максимальным сроком упрощенного автомобильного транзита (FTD) во всех странах ЕС.
При этом он подчеркнул, что до общеевропейского решения Литва формально не сокращает действующий лимит с 24 до шести часов.
По замыслу авторов, в национальном праве впервые будет четко закреплено, что шесть часов считаются нормой для прямого транзита, а не «правом» находиться в Литве сутки.
Система автоматического распознавания автомобильных номеров должна фиксировать превышения этого срока, после чего служба охраны госграницы сможет оценивать, связано ли это с объективными причинами или «необоснованным» отклонением от маршрута.
Анушаускас указал, что расстояние в 235 км между пунктами пересечения границы можно преодолеть примерно за три часа, поэтому шесть часов дают значительный запас времени при нормальном движении.
Он напомнил, что в праве ЕС уже существует шестичасовое ограничение для транзита по железной дороге. По его словам, ситуация на Украине и рост «гибридных угроз» меняют общую ситуацию с безопасностью в Европе, поэтому государство должно пересмотреть режимы, позволяющие российским гражданам и автомобилям пользоваться исключительным механизмом доступа на территорию ЕС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года глава Социал-демократической партии Литвы Гинтарас Синкявичюс пригрозил ограничить транзит российских грузов в Калининград из-за конфликта с Минском.
В октябре 2025 года президент Литвы Гитанас Науседа предложил рассмотреть идею ограничения транзита российских грузов в Калининград и долгосрочного закрытия границы с Белоруссией.