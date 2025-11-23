В Литве пригрозили ограничить транзит в Калининград из-за конфликта с Минском

Глава СДПЛ Синкявичюс: Литва может ограничить транзит в Калининград

Tекст: Антон Антонов

«Транзит на территорию российского анклава, а также его приостановка в той или иной форме должны координироваться в рамках Евросоюза, это, наверное, не одностороннее решение, но это возможная мера из разряда самых жестких», – приводит слова политика Sputnik.

По словам Синкявичюса, литовские власти не исключают и других шагов, включая повторное закрытие границы с Белоруссией. Он уточнил, что на следующей неделе комиссия по национальной безопасности обсудит ситуацию и примет соответствующее решение.

Синкявичюс отказался раскрывать детали возможных ограничительных мер, отметив, что не стоит «оглашать их», так как другая сторона следит за обсуждениями и может подготовить ответные действия.

При этом глава СДПЛ допустил, что задержка литовских перевозчиков в Белоруссии может быть вызвана бюрократическими, а не преднамеренными причинами. «Хочется верить, что это, возможно, вопрос нескольких дней, и он будет решен», – добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце октября власти Вильнюса закрыли все пограничные переходы с Белоруссией. При этом литовские транспортные компании столкнулись с тем, что на территории Белоруссии осталось более тысячи грузовых фур. МИД Литвы вручил ноту протеста представителю белорусского посольства из-за задержания литовских грузовиков.

В ноябре Литва открыла некоторые пункты пропуска на границе с Белоруссией. Перевозчикам из Литвы разрешили передвигаться по Белоруссии только с целью перегрузки товаров в специально установленных пунктах.