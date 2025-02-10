Глава МВД Латвии призвал отказаться от поездок в Россию и Белоруссию

Министр внутренних дел Латвии предупредил о возможном закрытии восточной границы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис призвал жителей страны воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию, сообщает ТАСС. По его словам, в случае угрозы со стороны восточных соседей, Латвия может закрыть границу в течение нескольких часов.

«Я понимаю, что у людей там есть родственники, дела, но такие поездки нужно сократить до минимума», – заявил Козловскис, чьи слова приводит портал гостелерадио LSM.

Ранее аналогичный призыв сделал министр обороны Латвии Андрис Спрудс. Он также отметил, что жители страны должны быть готовы к возможным ограничениям в связи с обострением ситуации на восточной границе.

Согласно данным Службы государственной безопасности Латвии, несмотря на неоднократные обращения властей, количество поездок латвийцев в Россию удвоилось в прошлом году по сравнению с 2023 годом. Среднее число поездок в 2024 году составило почти 2 тыс. в месяц, тогда как в 2023 году оно было около 1 тыс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в экономике Латвии наблюдается застой, чему в значительной степени способствуют антироссийские санкции, которые серьезно влияют на местный бизнес и торговлю, также сообщалось, что более 20 тыс. жителей Латвии выразили желание переехать в Россию, в поисках лучших экономических возможностей, помимо этого, Латвия заявила о нахождении следовавшего в Россию сухогруза в районе повреждения кабеля на Балтике, что вызвало дополнительные вопросы о безопасности в регионе.