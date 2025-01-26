Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на маленькую, мирную, просвещенную и либеральную Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!10 комментариев
Латвия заявила о следовавшем в Россию сухогрузе на месте повреждения кабеля на Балтике
ВМС Латвии зафиксировали следовавший в Россию сухогруз на месте повреждения кабеля на Балтике
Латвийские военно-морские силы обнаружили мальтийский сухогруз Michalis San на месте повреждения подводного кабеля между Латвией и Швецией, однако не зафиксировали подозрительной активности.
Как передает РИА «Новости», адмирал Марис Поленцс сообщил, что ВМС Латвии зафиксировали сухогруз Michalis San, следующий в Россию, на месте повреждения кабеля. Судно находилось в нейтральных водах, и на его борту не обнаружено подозрительных действий или повреждений якоря.
Ранее компания «Латвийский государственный радиотелевизионный центр» сообщила о возможном внешнем воздействии, повредившем кабель. ВМС Латвии направили на место патрульное судно и связались с НАТО, чтобы уточнить ситуацию.
Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис отметил, что задержание судна в нейтральных водах требует согласованной позиции НАТО, так как международное морское право в этом вопросе сложно. Тем временем ВМС продолжают проверку других судов в районе инцидента.
Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море не редкость. В 2024 году были зафиксированы повреждения кабелей между Финляндией и Германией, Швецией и Литвой, а также между Финляндией и Эстонией. Ранее обвинялись китайский сухогруз и танкер, перевозящий энергоресурсы.
Как отмечал депутат Госдумы Андрей Колесник, повышенное внимание к повреждению подводных кабелей в Балтийском море является элементом информационной войны, так как обрывы происходят постоянно и не всегда преследуют военно-политические цели.
Ранее в Балтийском море уже был поврежден еще один подводный кабель, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию, что вызвало подозрения в причастности китайского судна.