ВМС Латвии зафиксировали следовавший в Россию сухогруз на месте повреждения кабеля на Балтике

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», адмирал Марис Поленцс сообщил, что ВМС Латвии зафиксировали сухогруз Michalis San, следующий в Россию, на месте повреждения кабеля. Судно находилось в нейтральных водах, и на его борту не обнаружено подозрительных действий или повреждений якоря.



Ранее компания «Латвийский государственный радиотелевизионный центр» сообщила о возможном внешнем воздействии, повредившем кабель. ВМС Латвии направили на место патрульное судно и связались с НАТО, чтобы уточнить ситуацию.

Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис отметил, что задержание судна в нейтральных водах требует согласованной позиции НАТО, так как международное морское право в этом вопросе сложно. Тем временем ВМС продолжают проверку других судов в районе инцидента.

Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море не редкость. В 2024 году были зафиксированы повреждения кабелей между Финляндией и Германией, Швецией и Литвой, а также между Финляндией и Эстонией. Ранее обвинялись китайский сухогруз и танкер, перевозящий энергоресурсы.

Как отмечал депутат Госдумы Андрей Колесник, повышенное внимание к повреждению подводных кабелей в Балтийском море является элементом информационной войны, так как обрывы происходят постоянно и не всегда преследуют военно-политические цели.

Ранее в Балтийском море уже был поврежден еще один подводный кабель, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию, что вызвало подозрения в причастности китайского судна.

