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SVT: В Балтийском море поврежден еще один подводный кабель
В Балтийском море поврежден еще один подводный кабель, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию, что вызывает подозрения в причастности китайского судна, сообщает телекомпания SVT.
Подводный кабель, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию, был поврежден в Балтийском море, передает RT.
Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил, что причиной повреждения может быть китайское судно Yi Peng, находившееся на якоре в 160 км от побережья Швеции.
По информации министра, расследование выявило, что действия экипажа судна могли быть умышленными. Подозревается, что капитан корабля якобы был завербован российскими спецслужбами для выполнения этой операции.
Подводный кабель, сыгравший ключевую роль в соединении нескольких европейских стран, теперь требует срочного ремонта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Fingrid предупреждала, что поломка подводного энергетического кабеля EstLink 2 угрожает Финляндии нехваткой электроэнергии, особенно в холодные и безветренные зимние дни.
Напомним, 25 декабря прервал работу энергетический кабель Estlink 2, соединяющий Финляндию и Эстонию.