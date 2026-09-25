Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!7 комментариев
Полянский: ОБСЕ вряд ли станет местом реализации договоренностей по Украине
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский усомнился в способности организации стать надежной площадкой для реализации будущих мирных соглашений по украинскому кризису.
Российский дипломат не видит сценария, при котором структура сможет сыграть значимую роль в мирном процессе, передает РИА «Новости».
«Я такого сценария пока не вижу», – отметил постоянный представитель при ответе на вопрос о возможных перспективах.
Изначальной задачей объединения было обеспечение европейской безопасности и контроль за выполнением решений. Однако сейчас западные государства трактуют ключевые документы избирательно и исключительно в собственных интересах.
Дипломат подчеркнул, что принципы неделимой безопасности остаются без должного внимания. Подобный подход отдаляет Европу от реальных дипломатических усилий и грозит ей изоляцией на периферии мировых процессов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, швейцарское председательство в ОБСЕ проигнорировало официальные обращения Москвы об ударах украинской армии по гражданской инфраструктуре.
Директор Департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников отверг возможность участия организации в разрешении кризиса.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский исключил использование венской площадки для переговоров по украинскому урегулированию.