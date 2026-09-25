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    Минфин нашел новые источники доходов для бюджета
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    ВС России ударили по местам сборки дронов и складам на Украине
    Новошахтинский НПЗ приостановил работу после атаки БПЛА
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    Москва отметила деградацию отношений России и Японии
    Макрон подтвердил влияние ударов по российским НПЗ на цены топлива во Франции
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    7 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему хуситы начинают и выигрывают

    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

    5 комментариев
    Игорь Истомин Игорь Истомин Ядерное сдерживание хоронить рано

    Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.

    15 комментариев
    25 сентября 2026, 09:55 • Новости дня

    Полянский: ОБСЕ вряд ли станет местом реализации договоренностей по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский усомнился в способности организации стать надежной площадкой для реализации будущих мирных соглашений по украинскому кризису.

    Российский дипломат не видит сценария, при котором структура сможет сыграть значимую роль в мирном процессе, передает РИА «Новости».

    «Я такого сценария пока не вижу», – отметил постоянный представитель при ответе на вопрос о возможных перспективах.

    Изначальной задачей объединения было обеспечение европейской безопасности и контроль за выполнением решений. Однако сейчас западные государства трактуют ключевые документы избирательно и исключительно в собственных интересах.

    Дипломат подчеркнул, что принципы неделимой безопасности остаются без должного внимания. Подобный подход отдаляет Европу от реальных дипломатических усилий и грозит ей изоляцией на периферии мировых процессов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, швейцарское председательство в ОБСЕ проигнорировало официальные обращения Москвы об ударах украинской армии по гражданской инфраструктуре.

    Директор Департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников отверг возможность участия организации в разрешении кризиса.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский исключил использование венской площадки для переговоров по украинскому урегулированию.

    25 сентября 2026, 03:50 • Новости дня
    Лавров потребовал от генсека ООН пристального исследования инсценировки в Буче

    Лавров потребовал от Гутерреша исследования инсценировки в Буче

    Лавров потребовал от генсека ООН пристального исследования инсценировки в Буче
    @ Denis Bocharov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и передал ему доклад о фальсификациях в Буче.

    В Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и генерального секретаря организации Антониу Гутерреша. Стороны обсудили актуальные вопросы работы ООН и итоги деятельности Гутерреша на его посту, передает пресс-служба МИД.

    Лавров передал Гутеррешу доклад «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима», подготовленный Международным общественным трибуналом во главе с его председателем, членом Общественной палаты России М.С. Григорьевым, посвящённый разоблачению распространяемых киевским режимом фейков о якобы имевшей место в Буче резне.

    «Он потребовал проведения Секретариатом ООН детального исследования фактов совершенной Киевом и его натовскими спонсорами инсценировки», – уточнили в МИД.

    Лавров в беседе с Гутеррешем также подчеркнул необходимость реформирования ООН для адаптации к многополярному миру. Он отметил важность расширения представительства стран Мирового большинства в Секретариате и беспристрастной работы сотрудников организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров также передал главе МАГАТЭ доклад о провокации в Буче.

    Захарова ранее обвинила генсека ООН в подыгрывании антироссийской кампании по Буче, а Лавров уличил генсека ООН в путанице показаний по Буче.

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    24 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Медведев огласил список кандидатов на посты глав комитетов Госдумы

    Медведев предложил кандидатуры на должности председателей комитетов Госдумы

    Медведев огласил список кандидатов на посты глав комитетов Госдумы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал кандидатов, которых партия выдвигает на должности руководителей комитетов и комиссий Государственной думы.

    Медведев в ходе совместного заседания бюро высшего совета и генерального совета озвучил список кандидатов на посты председателей профильных комитетов нижней палаты парламента, передает РИА «Новости».

    На должность главы комитета по бюджету и налогам предложен Андрей Макаров. Комитет по энергетике может возглавить Николай Шульгинов, а комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству – Павел Крашенинников. Комитетом по обороне предложено руководить Владимиру Касатонову, а комитетом по уголовному и административному законодательству – Юрию Петрову.

    Партия также выдвинула Ирину Белых на пост главы комитета по просвещению, Владислава Головина – по молодежной политике, Олега Морозова – по контролю. Сергей Боярский стал кандидатом на должность руководителя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Максим Топилин предложен на пост главы комитета по экономической политике, Ольга Казакова – по культуре, Евгений Москвичев – по транспорту.

    Владимир Гутенев может возглавить комитет по промышленности и торговле, Сергей Пахомов – по строительству и ЖКХ, Владимир Иванов – по делам национальностей. Олег Матыцин выдвинут на пост председателя комитета по физической культуре и спорту, Василий Пискарев – по безопасности и противодействию коррупции, Петр Толстой – по международным делам.

    «Еще раз поздравляю всех с высокой поддержкой нашей партии во время выборов. Эта поддержка обязывает нас сделать все, чтобы ее оправдать», – заявил Медведев.

    Ранее Дмитрий Медведев анонсировал создание нового комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту.

    Председатель партии «Единая Россия» спрогнозировал получение 349 депутатских мандатов.

    Президент России Владимир Путин согласился сохранить за Вячеславом Володиным кресло руководителя нижней палаты российского парламента.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    24 сентября 2026, 19:06 • Новости дня
    ВС России уничтожили судно с западным оружием для ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили судно с западным оружием для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Армия России нанесла массированные удары по логистическим центрам в Одесской области и уничтожила морской транспорт с предназначенными для украинских войск западными военными грузами, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России атаковали терминалы хранения и распределения военного назначения для ВСУ. Основными целями стали объекты, используемые для обеспечения деятельности украинской армии, сообщает Минобороны в Max.

    В Одесской области был поражен крупный логистический центр. Там хранились и распределялись грузы, поступающие на Украину из Европы. Кроме того, в населенном пункте Новые Беляры ликвидирован склад БПЛА.

    Также российские силы нанесли удар по сухогрузу. Он доставлял военное имущество в порт Одессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад Вооруженные силы России поразили груженный военным имуществом сухогруз в порту Одессы. В ходе этой же атаки российские беспилотники уничтожили логистический центр севернее города.

    Днем ранее армия нанесла удары по таможенно-логистическому терминалу в Киевской области.

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    25 сентября 2026, 00:43 • Новости дня
    Михалков назвал унижением для Петербурга возможный концерт Канье Уэста

    Михалков назвал унижением для Петербурга концерт Канье Уэста

    Михалков назвал унижением для Петербурга возможный концерт Канье Уэста
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Народный артист РСФСР и режиссер Никита Михалков назвал оскорбительным для Петербурга возможное выступление американского рэпера Канье Уэста из-за его скандальных высказываний.

    «В Санкт-Петербурге, бывшем Ленинграде, блокадном, выступление человека, который пропагандирует нацизм и заработал на этом более 40 млн долларов, для стен этого города, для его набережной, для Невы, для Петропавловской крепости, это унижение», – передает его слова на полях Форума объединенных культур ТАСС.

    Михалков добавил, что люди, пережившие блокаду, не смогут посетить такое мероприятие. При этом режиссер отметил серьезность того факта, что музыка рэпера будет звучать в Петербурге, а десятки тысяч зрителей будут ему аплодировать.

    Михалков также назвал Россию и русский язык своим местом силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Say Agency анонсировало два концерта Канье Уэста на «Газпром арене» в Петербурге 10 и 11 октября. Однако в пресс-службе стадиона уточнили, что договор аренды с организаторами пока не заключен, а без него проведение мероприятия невозможно.

    Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам шоу из-за жалоб покупателей билетов, а российские фанаты рэпера подали в суды шесть исков с требованием возврата денег.

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    24 сентября 2026, 20:42 • Новости дня
    «Метинвест»: Украина впервые за 100 лет неделю не выплавляла сталь
    «Метинвест»: Украина впервые за 100 лет неделю не выплавляла сталь
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В сентябре была неделя, когда Украина впервые за 100 лет не выплавила ни одной тонны стали, заявил представитель «Метинвеста» Александр Водовиз.

    По словам Водовиза, все профильные заводы в стране подверглись разрушениям в результате обстрелов, передает «Страна». «Разрушены абсолютно все заводы. Это Arcelor, «Метинвест», завод имени Петровского (Днепровский метзавод) и «Интерпайп». Попадания были по несколько раз. Погибло много людей. Мы не работаем», – рассказал Водовиз. Он добавил, что предприятия Arcelor и завод имени Петровского полностью остановлены, а «Интерпайп» не восстановил поврежденный трансформатор.

    Государство предложило компании помощь в размере от двух до 5 млн гривен, однако стоимость одной печи составляет 500 млн долларов, а ее запуск обойдется еще в 50 млн долларов. В настоящее время у «Метинвеста» разрушено пять таких печей, у Arcelor – две. В связи с неопределенностью ситуации компания пока не планирует вкладывать средства в восстановление производства.

    Водовиз также отметил отсутствие у правительства плана действий по поддержке разрушенного крупного бизнеса. Он подчеркнул, что экономическая ситуация требует чрезвычайных решений, и призвал власти разъяснить дальнейшие шаги, в том числе относительно сохранения рабочих мест.

    Напомним, крупный украинский трубопрокатный завод «Интерпайп сталь» полностью прекратил работу после точного удара российских войск по производственной инфраструктуре.

    Ранее британское издание Financial Times констатировало полную потерю Украиной сталелитейной промышленности.

    Министерство обороны России сообщило о массированных ударах по металлургическим предприятиям в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге.

    Холдинг «Метинвест» оценил повреждения комбината «Запорожсталь» как критические.

    Данное предприятие полностью прекратило свою работу.

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    25 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    Украина нарушила соглашение с Южной Кореей о северокорейских военнопленных

    Спецслужбы Южной Кореи выразили недовольство действиями Киева, раскрывшего информацию о задержании двух северокорейских военнослужащих вопреки договоренностям.

    Украинская сторона нарушила соглашение о неразглашении, раскрыв информацию о задержании двух северокорейских солдат, передает The Korea Times. Южнокорейский депутат от правящей партии Ли Сон Квон заявил о недовольстве спецслужб Южной Кореи действиями Киева.

    «Национальная разведывательная служба выразила сильное сожаление по поводу того, что Украина нарушила соглашение о неразглашении», – подчеркнул парламентарий. По его словам, разведка планировала провести тщательный допрос задержанных для получения ценной информации о северокорейских войсках, участвующих в конфликте.

    Однако преждевременное раскрытие факта задержания украинскими властями сорвало эти планы. Разведка Южной Кореи считает, что действия Киева нанесли ущерб совместным усилиям по сбору разведданных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных северокорейских военных.

    Ранее южнокорейская разведка сообщила о вероятной отправке солдат КНДР в Россию.

    В ответ Сеул запланировал нарастить объемы военной помощи Киеву.

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    24 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    Итальянский беспилотник НАТО потерял связь над Черным морем
    Итальянский беспилотник НАТО потерял связь над Черным морем
    @ nisrf.nato.int

    Tекст: Катерина Туманова

    Разведывательный дрон ВВС Италии перестал выходить на связь вблизи берегов Турции и подал сигнал о потере связи, что указано в полетных данных.

    Аппарат Northrop Grumman RQ-4D Phoenix перестал передавать сигналы во время выполнения разведывательного полета неподалеку от турецкого побережья.

    Принадлежащий итальянским вооруженным силам дрон с позывным Magma10 пропал с радаров во время миссии над акваторией Черного моря, передает РИА «Новости».

    Согласно полетным данным, инцидент произошел в воздушном пространстве неподалеку от турецких берегов приблизительно в 20:44 по московскому времени.

    В последние годы российские власти неоднократно обращали внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных рубежей страны.

    Москва регулярно выражает серьезную обеспокоенность продолжающимся наращиванием вооруженных сил западных государств в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польский дрон-разведчик пролетел вдоль границы с Белоруссией. Самолет-разведчик НАТО совершил многочасовой полет вдоль северо-западных рубежей Белоруссии.

    Стратегический беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix возобновил полеты над Черным морем и второй раз за полтора месяца потерял связь над Черным морем.

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    25 сентября 2026, 01:10 • Новости дня
    Москва отметила деградацию отношений России и Японии
    Москва отметила деградацию отношений России и Японии
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко назвал условием восстановления двустороннего сотрудничества между Россией и Японией отказ японских властей от антироссийской политики.

    Дипломат указал на продолжающееся ухудшение связей между странами. По его словам, сейчас взаимодействие поддерживается лишь по отдельным вопросам, передает ТАСС.

    «Ряд политических и общественных деятелей Японии в контактах с нами прямо выражают озабоченность антироссийским курсом официального Токио», – отметил Руденко.

    Он добавил, что японский премьер-министр Санаэ Такаити продолжает линию предшественников.

    Представитель ведомства напомнил о необходимости реальных шагов со стороны Токио. Инициатива по нормализации ситуации должна исходить от японского руководства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД предупредил Японию об опасности военной активности и направил ноту протеста из-за размещения комплексов Typhon США.

    В августе российский МИД выразил решительный протест послу Японии из-за антироссийских высказываний руководства страны.

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    25 сентября 2026, 07:44 • Новости дня
    Новошахтинский НПЗ приостановил работу после атаки БПЛА
    Новошахтинский НПЗ приостановил работу после атаки БПЛА
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Ростовской области из-за атаки украинских дронов временно приостановил работу Новошахтинский завод нефтепродуктов, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

    Над регионом сбили около 50 беспилотников, поврежден Новошахтинский НПЗ, указал Слюсарь в Max.

    Дроны сбили над Каменском-Шахтинским, Новошахтинском, а также в шести районах области.

    В результате падения обломков повреждения получил Новошахтинский завод нефтепродуктов. Руководство предприятия приняло решение о временной приостановке работы объекта.

    Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Информация о возможных разрушениях на земле в других районах в настоящее время уточняется.

    В ночь на пятницу в результате атаки украинских БПЛА в Ульяновске повреждения получили объекты промышленной и гражданской инфраструктуры, пострадали восемь человек.

    В Воронежской области пострадали четыре человека.

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    25 сентября 2026, 01:59 • Новости дня
    Макрон подтвердил влияние ударов по НПЗ России на стоимость топлива в мире
    Макрон подтвердил влияние ударов по НПЗ России на стоимость топлива в мире
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Стратегия Украины, предусматривающая нанесение ударов беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам, оказывает давление на цены на топливо во Франции и мире, подтвердил французский лидер Эммануэль Макрон.

    «Это оказывает влияние», – приводит телеканал Europe1 слова Макрона. При этом он уточнил, что основной причиной повышения цен на топливо является ситуация в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Юшков назвал три причины перебоев с топливом во Франции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает мировых проблем. Так как основная проблема для мирового рынка связана с транспортировкой нефтепродуктов.

    В начале сентября вице-премьер Александр Новак указывал, что поставки за рубеж дизельного топлива будут возобновлены по мере накопления запасов.



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    25 сентября 2026, 06:18 • Новости дня
    При атаке дронов на Ульяновск повреждены промышленные объекты, пострадали люди

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Массированная атака беспилотников на Ульяновск продолжается, пострадали объекты промышленности, несколько человек получили ранения, сообщил глава региона Алексей Русских.

    «Зафиксированы повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры. Для ликвидации последствий на месте работают оперативные службы. Есть пострадавшие, им оказывается необходимая медицинская помощь», – указал Русских в Max.

    Он добавил, что ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку дронов.

    Между тем в администрации Ульяновска в Max сообщили, что в школах города отменили занятия в пятницу из-за атаки БПЛА.

    «При этом детские сады продолжают работать и готовы к приему детей в случае, если родителям не с кем их оставить», – отметили там.

    Ранее Русских сообщал, что на Ульяновск проводится крупная атака БПЛА.

    Кроме того, атаку дронов отражали над Воронежем.

    Также украинские беспилотники атаковали промышленный объект в Пермском крае.

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    24 сентября 2026, 19:33 • Новости дня
    Гросси заявил о готовности сотрудничать с Россией в случае избрания генсеком ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о готовности к совместной работе с Москвой в случае избрания на пост генерального секретаря ООН.

    Глава МАГАТЭ Гросси подтвердил готовность к совместной работе с российской стороной в случае избрания на пост генсека всемирной организации, передает РИА «Новости».

    «Конечно», – ответил глава МАГАТЭ на полях Генеральной Ассамблеи на вопрос журналистов о перспективах взаимодействия с российской стороной в новой должности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа претендующий на пост генсека ООН глава МАГАТЭ заявил о хороших рабочих отношениях с Россией.

    Ранее российские власти положительно охарактеризовали кандидатуру дипломата для выдвижения на эту высокую должность. А уже в середине сентября Рафаэль Гросси подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству с Москвой по вопросам безопасности Запорожской АЭС.

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    25 сентября 2026, 08:11 • Новости дня
    ВС России ударили по местам сборки дронов и складам на Украине
    ВС России ударили по местам сборки дронов и складам на Украине
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по украинским военным объектам, включая склады с грузами двойного назначения в Одесской области и завод дронов под Киевом, сообщило Минобороны.

    В Киевской области, в населенном пункте Борисполь, поражено место сборки и хранения дронов компании «Файер Пойнт», указало ведомство в Max.

    На этой территории хранились двигатели «Хоневелл» TFE731, которые используются как силовые установки для крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

    В Одесской области удары пришлись по двум логистическим центрам в Одессе и Нерубайском. Эти объекты занимались хранением и распределением грузов военного и двойного назначения, поступавших из европейских стран.

    В порту Рени поражена причальная инфраструктура и три хранилища с военным имуществом.

    Кроме того, во время перехода по морю был атакован сухогруз. Судно доставляло в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.

    Ранее ВС России в ходе удара по Киеву поразили телекоммуникационные центры, обеспечивавшие ВСУ связью и вычислениями.

    Несколько дней назад российские военные атаковали логистические центры и сухогруз с оружием в Одессе.

    Немногим ранее беспилотники уничтожили склад комплектующих компании «Файер Пойнт» в Киевской области.

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    24 сентября 2026, 19:12 • Новости дня
    Вучич передал привет Путину через Лаврова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым попросил передать привет президенту России Владимиру Путину и выразил благодарность за крепкую дружбу между двумя государствами.

    Сербский лидер подчеркнул важность развития двусторонних отношений, передает ТАСС. Беседа политиков состоялась на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Передайте большой привет президенту Путину и спасибо за вашу дружбу. Надеюсь, что мы поговорим о двусторонних отношениях наших стран. Нам надо увеличивать сотрудничество во всех областях», – заявил Вучич перед началом переговоров.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич анонсировал планы обсудить двустороннее сотрудничество с главой МИД России.

    Во время беседы на полях Генассамблеи ООН Сергей Лавров передал сербскому лидеру теплые пожелания от Владимира Путина.

    В июне глава государства подтвердил намерение сохранить дружеские связи с Москвой.

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    25 сентября 2026, 01:22 • Новости дня
    Силами ПВО уничтожены десять направлявшихся к Москве дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили десять направлявшихся к Москве дронов, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в Max-канале.

    «ПВО Минобороны сбили десять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого сообщалось, что аэропорт Внуково переведен на работу с рейсами по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг силы ПВО России нейтрализовали над страной 40 украинских беспилотников. За день уничтожили 34 дрона ВСУ над тремя регионами и Черным морем.


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    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Почему Мадьяр побрезговал Украиной

      Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

    • Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

      Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

    • Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

      Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

    • Подготовка дачи к зиме: пошаговая инструкция по консервации дома

      С наступлением холодов дачные постройки, инженерные системы и растения нуждаются в защите от промерзания, влаги и грызунов. Правильная консервация позволяет сохранить имущество и избежать дорогостоящего ремонта весной.

    • Жилищный сертификат в 2026 году: кому положен, размер выплаты и порядок оформления

      Государственный жилищный сертификат – это именной документ, подтверждающий право гражданина на получение социальной выплаты из федерального бюджета для покупки жилья. Сертификаты выдаются в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и продлена постановлением правительства до 2030 года.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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