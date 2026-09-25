Tекст: Дарья Григоренко

Российский дипломат не видит сценария, при котором структура сможет сыграть значимую роль в мирном процессе, передает РИА «Новости».

«Я такого сценария пока не вижу», – отметил постоянный представитель при ответе на вопрос о возможных перспективах.

Изначальной задачей объединения было обеспечение европейской безопасности и контроль за выполнением решений. Однако сейчас западные государства трактуют ключевые документы избирательно и исключительно в собственных интересах.

Дипломат подчеркнул, что принципы неделимой безопасности остаются без должного внимания. Подобный подход отдаляет Европу от реальных дипломатических усилий и грозит ей изоляцией на периферии мировых процессов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, швейцарское председательство в ОБСЕ проигнорировало официальные обращения Москвы об ударах украинской армии по гражданской инфраструктуре.

Директор Департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников отверг возможность участия организации в разрешении кризиса.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский исключил использование венской площадки для переговоров по украинскому урегулированию.