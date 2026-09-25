Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!17 комментариев
МВД Польши подтвердило поджог раздававшего интернет Украине шлюза Starlink
МВД Польши официально признало поджогом возгорание наземного шлюза спутниковой системы Starlink, который обеспечивал доступ к интернету на территории Украины.
Польские правоохранители подтвердили факт умышленного уничтожения наземного шлюза спутниковой системы Starlink, который обеспечивал доступ к интернету на территории Украины, передает РИА «Новости».
Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Чеслав Мрочек в эфире радиостанции RMF FM сообщил о наличии веских доказательств, что это был поджог.
«Материалы, которые есть в данный момент, особенно записи камер видеонаблюдения, дают нам доказательства того, что это был поджог», – заявил Мрочек.
Он также отметил, что собранные данные позволяют с высокой долей вероятности рассчитывать на скорое задержание подозреваемых. Подобные улики, по его словам, обычно помогают полиции оперативно устанавливать личности злоумышленников.
Пострадавший объект в Воле-Кробовской, наряду с аналогичным комплексом под литовским Каунасом, играл ключевую роль в обеспечении спутниковым интернетом территории Украины и значительной части Восточной и Центральной Европы. Ранее польская пресса писала о возгорании этого узла связи, уже тогда высказывая предположения о криминальном характере инцидента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне радиостанция RMF FM сообщила о пожаре на распределительной станции Starlink в Воле-Кробовской.
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