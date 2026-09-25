МВД Польши подтвердило поджог раздававшего интернет Украине шлюза Starlink

Tекст: Вера Басилая

Польские правоохранители подтвердили факт умышленного уничтожения наземного шлюза спутниковой системы Starlink, который обеспечивал доступ к интернету на территории Украины, передает РИА «Новости».

Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Чеслав Мрочек в эфире радиостанции RMF FM сообщил о наличии веских доказательств, что это был поджог.

«Материалы, которые есть в данный момент, особенно записи камер видеонаблюдения, дают нам доказательства того, что это был поджог», – заявил Мрочек.

Он также отметил, что собранные данные позволяют с высокой долей вероятности рассчитывать на скорое задержание подозреваемых. Подобные улики, по его словам, обычно помогают полиции оперативно устанавливать личности злоумышленников.

Пострадавший объект в Воле-Кробовской, наряду с аналогичным комплексом под литовским Каунасом, играл ключевую роль в обеспечении спутниковым интернетом территории Украины и значительной части Восточной и Центральной Европы. Ранее польская пресса писала о возгорании этого узла связи, уже тогда высказывая предположения о криминальном характере инцидента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне радиостанция RMF FM сообщила о пожаре на распределительной станции Starlink в Воле-Кробовской.

В начале сентября польские спецслужбы заподозрили иностранную разведку в поджоге оружейной фабрики по производству беспилотников.

Премьер-министр страны Дональд Туск анонсировал создание собственного европейского аналога спутниковой системы связи.