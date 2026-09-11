  • Новость часаРоссийские войска освободили запорожскую Зоревку и Новогришино в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Предпосылки к развалу ЕС созревают во Франции
    Связь 5G официально заработала в 16-ти российских городах
    Рар рассказал о разногласиях в Германии по вопросу поддержки Украины
    Карни: Оттава и Киев скрепили дронами «100-летний» союз
    Российские войска освободили запорожскую Зоревку и Новогришино в ДНР
    Эксперт объяснил значение удара по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве
    Кремль оценил отмену Литвой запрета на ядерное оружие
    АдГ подала заявление в полицию на канцлера Германии Мерца
    Bloomberg: Трамп сближает Индию и Китай торговой войной
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Воскрешение империй стоит дорого

    Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему на Украине никого не сажают за коррупцию

    На Украине коррупционные скандалы превратились в ритуал, повторяющийся с утомительной регулярностью. Громкое разоблачение, обыски, слитые в прессу детали, отставка, назначение нового человека. Выход под залог из СИЗО на Украине равен выходу на свободу, так как сами судебные разбирательства не имеют перспектив либо длятся вечно.

    5 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Зачем Христос приходил в Калмыкию после войны

    Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.

    20 комментариев
    11 сентября 2026, 13:01 • Новости дня

    Варшава решила создать европейский аналог спутниковой системы Starlink

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Польша намерена создать собственный аналог спутниковой системы связи Starlink для стран Европейского союза, заявил польский премьер-министр Дональд Туск во время визита на выставку военной промышленности в Кельце.

    «Мы говорим, что финалом может быть и будет польский Starlink», – обратился Туск к представителям космической отрасли, передает РИА «Новости».

    По его словам, надежная связь критически важна на современном поле боя, и Польша способна стать лидером в обеспечении такой автономии для Европы. На реализацию проекта потребуется несколько лет.

    Глава правительства также намекнул на сомнения стран ЕС в надежности Starlink из-за личности владельца SpaceX Илона Маска. Безопасность региона не должна зависеть от решений одного человека, подчеркнул премьер.

    Ранее компания SpaceX исключила Польшу из европейского региона связи Starlink, куда входят более 30 стран. Теперь польским пользователям при длительных поездках по Европе придется покупать значительно более дорогие тарифы – до 175 долларов в месяц вместо прежних 48 долларов.

    Официальных причин решения SpaceX не назвала. В отрасли предполагают, что это связано с перепродажей или неконтролируемым использованием терминалов, закупленных в Польше для Украины. С 2022 по 2024 год в Киев через Польшу было передано около 25 тыс. устройств.

    Также не исключается связь с публичными разногласиями между Маском и польскими политиками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2026 года глава МИД Польши Радослав Сикорский пригрозил Илону Маску прекратить оплату услуг Starlink для украинской армии из-за исключения страны из европейского региона связи.

    Россия стала применять отечественную спутниковую систему «Рассвет» для работы беспилотников в зоне спецоперации.

    10 сентября 2026, 18:08 • Новости дня
    Посольство России пожелало Венгрии покупать у Латвии газ «с ароматом демократии»
    Посольство России пожелало Венгрии покупать у Латвии газ «с ароматом демократии»
    @ Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские дипломаты с иронией отреагировали на планы Венгрии и Латвии развивать партнерство в сфере энергетики, пожелав странам успешных поставок прибалтийского газа.

    Посольство России в Венгрии с недоумением и иронией отреагировало на заявление венгерского министра иностранных дел Аниты Орбан. Дипломатическое представительство обратило внимание на сообщение о встрече главы ведомства с латвийской коллегой Байбой Браже, где обсуждалось энергетическое сотрудничество, передает ТАСС.

    «Венгерской стороне хорошо известно, что Россия также готова к консультациям с Будапештом по всем аспектам нашего проверенного временем и доказавшего свою надежность двустороннего взаимодействия в области энергетики», – заявили в посольстве. Представители миссии добавили, что если Будапешт видит стратегического партнера в Риге, остается лишь пожелать продуктивного сотрудничества.

    Российские дипломаты сыронизировали, что результатом такого партнерства непременно станут поставки первоклассных прибалтийских нефти и природного газа. В заявлении, распространенном в социальных сетях, подчеркивается, что эти энергоресурсы будут обладать «неповторимым ароматом свободы и либеральной демократии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о намерении Москвы продолжить сотрудничество с Будапештом.

    Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об острой необходимости в стабильных поставках российских энергоносителей.

    Премьер Латвии Андрис Кулбергс объявил о планах разорвать торговые связи с Россией.

    Комментарии (7)
    10 сентября 2026, 20:44 • Новости дня
    Венгрия потребовала от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей

    Мадьяр: Венгрия требует от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей

    Венгрия потребовала от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о необходимости включить в бюджет Евросоюза компенсации за отказ от российских энергоносителей для поддержки компаний Центральной Европы.

    Правительство Венгрии намерено добиваться внесения в новый семилетний бюджет Евросоюза компенсационных выплат за отказ от энергоносителей из России, передает ТАСС. Об этом Мадьяр сообщил по итогам саммита Вышеградской группы в Братиславе.

    «Я хочу видеть в семилетнем бюджете ЕС конкретные, подкрепленные цифрами предложения по поддержке компаний в Центральной Европе, по содействию в отказе от российских газа и нефти, полному переходу от ископаемого топлива к другим источникам энергии и развитию мощностей для хранения энергоносителей. Полагаю, что это вполне разумный подход», – заявил он.

    Премьер отметил, что в мире сохраняется тяжелая ситуация в энергетике, включая дефицит бензина и дизеля. По его словам, бюджеты стран ЕС не могут выдержать такую нагрузку, а сохранение предельных цен на топливо ведет к его нехватке.

    Мадьяр добавил, что в Евросоюзе звучат только лозунги, тогда как компании Центральной Европы банкротятся из-за невозможности оплачивать счета.

    В предвыборной программе его партии «Тиса» было зафиксировано обязательство ликвидировать энергозависимость от России к 2035 году.

    При этом Будапешт признал, что пока не может отказаться от российских ресурсов и продолжит сотрудничество.

    Венгрия получает нефть по трубопроводу «Дружба», а газ – по «Турецкому потоку». В 2025 году в страну поступило более 8,5 млн тонн нефти и свыше 7 млрд кубометров газа из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Будапешт предложил снять ограничения на поставки российских углеводородов в Евросоюз.

    До нормализации энергетической ситуации премьер-министр Виктор Орбан отказался поддерживать выгодные для Украины решения.

    В начале года венгерские власти пообещали заблокировать запрет на импорт нефти из России в двадцатом пакете европейских санкций.

    Комментарии (7)
    10 сентября 2026, 20:50 • Видео
    ФСБ спасла британского посла от Украины

    Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2026, 14:52 • Новости дня
    Кремль предрек Латвии серьезные убытки из-за пошлин на российское зерно
    Кремль предрек Латвии серьезные убытки из-за пошлин на российское зерно
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Введение высоких пошлин на импорт зерна из России и Белоруссии обернется серьезными экономическими потерями для Латвии, предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Латвия понесет значительные убытки из-за введения пошлин на грузы зерна из России и Белоруссии, передает ТАСС.

    «Дело в том, что Латвия очень много потеряет из-за этого сама, потому что эти статьи, скажем так, торговых обменов, эти статьи экспорта, они приносили выгоду и самим латышам», – отметил представитель Кремля.

    Комментируя намерение Риги ввести пошлины в 300% на российское зерно, Песков указал на наличие альтернатив. По его словам, мировые рынки гораздо богаче одной прибалтийской республики, поэтому всегда найдутся другие направления для экспорта. Он также подчеркнул, что принятие подобных мер является внутренним решением страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс сообщил о намерении властей ввести пошлину в 300% на транзит российского зерна. В ответ Дмитрий Песков обвинил Ригу в копировании заокеанских методов ведения торговых войн.

    Ранее руководство Латвии и Литвы обсуждало возможность полного прекращения провоза сельскохозяйственной продукции из России.

    Комментарии (15)
    10 сентября 2026, 20:00 • Новости дня
    Туск: Европа неконкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители
    Туск: Европа неконкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители
    @ Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евросоюз не сможет конкурировать с США и Китаем при сохранении нынешнего уровня цен на энергоносители. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам встречи лидеров стран Вышеградской группы в Братиславе.

    Польский премьер предупредил, что государства «Вышеградской четверки» намерены блокировать инициативы стран ЕС и европейских институтов, способные привести к дальнейшему подорожанию электроэнергии в регионе, передает РИА «Новости».

    «Если есть страны, такие как Польша и другие страны нашего региона, которые не по своей вине платят одну из самых высоких в мире цен за электроэнергию, то прошу не удивляться, что Польша и Вышеградская четверка не дадут позволения ни на какие изменения и ни на какие предложения европейских институтов или других стран, которые могли бы повлиять на ухудшение ситуации, если речь идет об энергетике в наших странах», – заявил Туск.

    В частности, Варшава выступает против изменений европейской системы торговли квотами на выбросы ETS, если они создадут риск дополнительного роста стоимости энергии. Туск подчеркнул, что Польша готова блокировать решения вне зависимости от того, какой именно механизм Евросоюза приведет к увеличению энергетических расходов.

    По его мнению, энергетические издержки уже становятся одним из ключевых препятствий для конкурентоспособности европейской экономики. Туск призвал ЕС отказаться от подхода, при котором Брюссель рассчитывает соперничать с крупнейшими мировыми экономиками, сохраняя нынешний уровень цен на энергию.

    «Не о чем дискутировать. Мы можем отнести к разряду сказок мечты о конкуренции с Китаем или США, если цены энергии будут такими, как сейчас. Евросоюз ни одного дня не может больше оставаться наивным», – заявил Туск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил о трехкратной переплате Европы за энергоресурсы.

    Ранее Еврокомиссия представила стратегию по снижению стоимости энергоносителей для повышения конкурентоспособности региона. Между тем сообщалось, что высокие тарифы на электричество уже спровоцировали угрозу деиндустриализации Польши.

    Комментарии (7)
    10 сентября 2026, 16:30 • Новости дня
    Десятки человекоподобных роботов впервые вышли на политическую демонстрацию
    Десятки человекоподобных роботов впервые вышли на политическую демонстрацию
    @ DRM News/YouTube

    Около 30 роботов с флагами приняли участие в акции у Министерства цифровизации Польши в Варшаве. Демонстрация была посвящена защите рабочих мест людей от последствий развития искусственного интеллекта и автоматизации.

    Акцию организовала инициатива Democratism, которая, согласно ее сайту, стремится запустить общественное обсуждение влияния ИИ и роботизации на рынок труда, сообщает AFP.

    Перед зданием ведомства двигались по кругу двуногие человекоподобные роботы и четвероногие машины, напоминающие собак. Из громкоговорителей звучали призывы защищать рабочие места и без промедления вводить правила использования новых технологий.

    Один из участников демонстрации – гуманоидный робот Agibot A3, оснащенный искусственным интеллектом, – сообщил журналистам, что присутствие машин на акции должно показать: эта технология уже стала реальностью.

    Организатор Гжегож Кулись объяснил, что прежде всего хочет привлечь внимание к возможной замене людей роботами и системами ИИ, выполняющими интеллектуальную работу. По его мнению, промедление с принятием защитных мер способно привести к проблемам, поэтому необходимы нормы, которые оградят работников от рисков.

    К участникам вышел министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский. В разговоре с организатором он назвал серьезной проблемой неконтролируемые модели ИИ, встроенные в гуманоидных роботов, которые продолжат совершенствоваться по мере развития робототехники.

    Однако журналисты профессиональных изданий отмечают, что организатор акции Кулись – владелец и директор по информационным технологиям компании Delta Robots, поэтому акция заодно привлекла внимание прессы к его бизнесу. Они проводят параллель с крупными разработчиками ИИ, включая Anthropic и OpenAI: призывая ужесточить регулирование отрасли, ИИ-гиганты одновременно пугают общество возможностями собственных продуктов и тем самым создают им рекламу. 

    Варшавская акция стала первым известным случаем использования человекоподобных роботов в политической демонстрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники американской компании Anthropic оценили риск уничтожения человечества искусственным интеллектом в 10%. Несколькими днями ранее разработчики из OpenAI выпустили мощную нейросеть GPT-6 Astra с критическими рисками безопасности. В прошлом месяце немецкий концерн Bosch анонсировал серийное производство гуманоидных роботов нового поколения Gamma.

    Комментарии (4)
    10 сентября 2026, 16:44 • Новости дня
    Литва запланировала убрать из конституции запрет на размещение ядерного оружия

    LRT: Литва хочет убрать из конституции запрет на размещение ядерного оружия

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Литвы намерены убрать из конституции страны положение, запрещающее размещение оружия массового поражения на своей территории, сообщила телерадиокомпания LRT.

    Правительство Литвы намерено в начале 2027 года убрать из конституции пункт, запрещающий размещение оружия массового поражения, передает РИА «Новости». По словам председателя парламента республики Юозаса Олякаса, для принятия поправки потребуется продлить осеннюю сессию Сейма до 13 января 2027 года.

    «Зимой литовский парламент планирует принять поправку к конституции и исключить из основного закона страны положение о запрете оружия массового поражения на своей территории, для этого потребуется продлить осеннюю сессию парламента, которая начинается в четверг», – заявил политик телерадиокомпании LRT.

    Ранее Олякас отмечал, что 137-я статья конституции больше не отвечает современным геополитическим реалиям. В начале июля парламент уже одобрил изменение этой статьи. Для окончательного принятия поправок необходимо, чтобы инициативу поддержали не менее 94 депутатов из 141 дважды с интервалом в три месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, будущий премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс выступил за удаление из конституции запрета на размещение ядерного оружия.

    Позже президенты Литвы и Латвии одобрили дислокацию союзного ядерного вооружения НАТО в своих странах. При этом постпред России при ОДКБ Виктор Васильев подчеркнул рутинный характер обсуждения применения средств массового поражения в Европе.

    Комментарии (3)
    11 сентября 2026, 12:10 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожскую Зоревку и Новогришино в ДНР
    Российские войска освободили запорожскую Зоревку и Новогришино в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Зоревка в Запорожской области и Новогришино в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России продолжают успешное продвижение в зоне проведения специальной военной операции, освободив сразу два населенных пункта, передает Минобороны России.

    Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Зоревку в Запорожской области. Одновременно с этим бойцы группировки «Центр» освободили Новогришино на территории Донецкой народной республики.

    С 5 по 11 сентября Вооруженные силы России нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и дальнобойными беспилотниками. Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, логистические и распределительные центры военных грузов, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, дата-центр, цеха производства и места хранения беспилотников, безэкипажных катеров и комплектующих, склады боеприпасов и горючего, центры радио- и радиотехнической разведки, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

    Кроме того, выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием и хранение военных грузов и горюче-смазочных материалов для ВСУ. За неделю поражены 13 сухогрузов, два танкера, два буксира и два катера, действовавшие в интересах украинских сил. В акватории Черного моря корабли Черноморского флота уничтожили 12 безэкипажных катеров военно-морских сил Украины.

    Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжили сжимать внутреннее и расширять внешнее кольцо окружения противника, установив контроль над населенными пунктами Березники, Озерное, Долгенькое, Зарубинка и Гоптовка.

    В районе Ольховатки были заблокированы два батальона противника, все попытки прорыва пресечены. В районах окружения потери ВСУ составили свыше 180 военнослужащих и несколько десятков единиц техники, а всего в зоне ответственности «Севера» сообщается о более чем 1430 погибших и раненых, об уничтожении 12 боевых бронированных машин, 83 автомобилей, пяти орудий полевой артиллерии и восьми станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

    Группировка войск «Запад» за неделю заняла более выгодное тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, морской пехотной и двух территориальных бригад. Противник потерял свыше 1395 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 108 автомобилей, 12 орудий артиллерии и семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

    Южная группировка освободила населенный пункт Куртовка в Донецкой народной Рреспублике, нанесла урон шести механизированным, трем аэромобильным, мотопехотной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригадам, штурмовому полку и двум бригадам теробороны. Потери ВСУ здесь превысили 1330 военнослужащих, уничтожены 11 бронемашин, 127 автомобилей и 11 орудий артиллерии.

    Подразделения группировки войск «Центр» за неделю нанесли поражение пяти механизированным, штурмовой и егерской бригадам, бригаде беспилотных систем, двум штурмовым полкам, двум бригадам морской пехоты и четырем бригадам нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 2820 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 64 автомобиля, три орудия артиллерии и десять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

    Подразделения «Днепра» улучшили тактическое положение, поразив живую силу и технику двух механизированных и горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка и бригады морской пехоты. За неделю здесь уничтожены свыше 290 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 122 автомобиля и восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

    Средства противовоздушной обороны за отчетный период сбили 48 управляемых авиабомб, 14 снарядов РСЗО HIMARS, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», две управляемые крылатые ракеты «Нептун» и 5673 беспилотника самолетного типа.

    Всего с начала проведения спецоперации, по приведенным данным, уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 233 403 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 888 танков и других боевых бронированных машин, 1777 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 423 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 71 589 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа командующий группировкой «Восток» Петр Болгарев доложил об освобождении 19 населенных пунктов.

    В июле эти подразделения зачистили от противника Благодатное в Запорожской области.

    Бойцы группировки «Центр» в том же месяце освободили Василевку в Донецкой народной республике.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Песков предупредил ЕС об опасности потери контроля над Киевом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости серьезной реакции европейских стран на утрату влияния над террористическими действиями украинских властей.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что потеря контроля над террористическими действиями Киева должна вызывать обеспокоенность в европейских столицах. В связи с этим он обратил внимание на недавний инцидент с задержанием шпиона, отмечает ТАСС.

    Ранее сотрудники ФСБ арестовали бывшего охранника посольства Британии в Москве, который работал на Службу безопасности Украины и собирал данные о британских дипломатах.

    Оценивая ситуацию, пресс-секретарь президента подчеркнул неспособность западных стран управлять украинским руководством. «Это очевидный факт», – констатировал Дмитрий Песков.

    Он добавил, что подобная ситуация уже происходила с Германией во время подрыва газопроводов «Северный поток». По словам Пескова, таких примеров накопилось много, и европейским столицам следует серьезно обеспокоиться происходящим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали собиравшего информацию для диверсии против британских дипломатов агента СБУ.

    В ведомстве заявили об обратном эффекте действий Лондона по превращению Украины в страну-камикадзе.

    Ранее Дмитрий Песков отметил подтверждение выводов Москвы о заказчике теракта на «Северных потоках» после обвинений ФРГ в адрес украинца.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2026, 18:36 • Новости дня
    Пашинян пообещал запустить три спутника в космос

    Пашинян: Армения запустит в космос три спутника

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал планы по запуску трех новых спутников для наблюдения за Землей и обеспечения телекоммуникаций.

    Выступая на международном космическом саммите в Париже, глава армянского правительства поделился планами развития национальной космической программы, передает ТАСС.

    «Армения намерена запустить как минимум три спутника – два для наблюдения за Землей и один для телекоммуникаций, одновременно развивая собственные наземные инфраструктуры и внутренние возможности для управления спутниками, приема, обработки и анализа данных», – заявил политик.

    В 2022 году страна вывела на орбиту свой первый аппарат Armsat-1, созданный испанскими специалистами при содействии компании SpaceX. Миссия этого спутника завершилась осенью прошлого года. Кроме того, в 2023 году SpaceX запустила Hayasat-1 – первый спутник, полностью разработанный армянскими инженерами, который прекратил работу весной 2025 года.

    В мае премьер-министр Армении заявил об отказе возобновлять работу в ОДКБ.

    В августе американская компания SpaceX запланировала запуск до миллиона спутников для орбитальных центров обработки данных.

    Ранее ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту 24 аппарата системы Starlink.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2026, 14:35 • Новости дня
    Песков сообщил о ежедневных обсуждениях Путиным хода СВО

    Песков заявил о ежедневных обсуждениях Путиным хода СВО с военными

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин ежедневно обсуждает с военными ход спецоперации и меры по защите российских городов от атак, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства постоянно контактирует с военным командованием. Обсуждаются вопросы защиты от украинских атак на российские объекты, в том числе на черноморские города, передает ТАСС.

    «Все эти и другие вопросы, связанные со специальной военной операцией, обсуждаются ежедневно президентом с военными, принимаются соответствующие меры», – отметил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства непрерывно получает актуальную информацию о ходе боевых действий.

    Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов по телефону проинформировал президента о результатах массированного ответного удара по военным объектам Киева.

    А оперативные данные о нападениях на российские территории поступают в Кремль в любое время суток.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Китай запустил ракету «Чанчжэн» с шестью спутниками

    Китай вывел на орбиту шесть спутников ракетой-носителем «Чанчжэн»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Китае состоялся успешный запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-4В», которая доставила на орбиту шесть спутников дистанционного зондирования Земли, сообщила китайская корпорация космической науки и техники (CASC).

    В рамках миссии на орбиту выведены аппараты «Яогань-53-1», «Яогань-53-2», «Яогань-53-3», а также «Яогань-56-1», «Яогань-56-2» и «Яогань-56-3», передает РИА «Новости». «Ракета-носитель «Чанчжэн-4В» стартовала в 17.00 (12.00 мск) 10 сентября с космодрома Цзюцюань», – говорится в сообщении CASC. Запуск признан успешным.

    Космические аппараты планируется применять для проведения научных экспериментов и исследования природных ресурсов. Также спутники помогут в оценке сельскохозяйственного производства, предупреждении стихийных бедствий и минимизации их последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Китай вывел на орбиту семь космических аппаратов в рамках 665-го старта ракет серии «Чанчжэн».

    Неделей ранее ракета-носитель CZ-2 отправила в космос новый спутник дистанционного зондирования Земли. А в июле аналогичная ракета «Чанчжэн-4В» доставила на заданную орбиту океанографический исследовательский комплекс «Хайян-2E».

    Комментарии (0)
    10 сентября 2026, 17:08 • Новости дня
    Польша предложила США пять локаций для размещения военных баз

    Минобороны Польши: Варшава предложила США пять мест для размещения военных баз

    Tекст: Денис Тельманов

    Польские власти предложили Соединенным Штатам как минимум пять локаций для создания постоянной военной базы на территории республики, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

    Польша готова предоставить минимум пять локаций для размещения постоянной военной базы, передает РИА «Новости». До пятницы в стране будет находиться американская делегация, выбирающая подходящее место.

    «Важно то, что Польша готова принять американских солдат на постоянной основе. Сегодня презентация оборонной промышленности и мест потенциального размещения американских баз», – заявил Косиняк-Камыш. Польские власти предлагают территории во Вроцлаве, Познани, Повидзе, Быдгоще, а также в Щецине.

    Министр отметил, что американской стороне важно наличие развитой инфраструктуры для семей военнослужащих, включая международные школы с преподаванием на английском языке, спортивные и культурные объекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава предложила разместить постоянную американскую военную базу в западной части страны.

    Возведение инфраструктурного объекта обойдется польскому руководству более чем в три миллиарда долларов.

    Правительство республики заранее начало подготовку логистических и жилищных условий для солдат из Соединенных Штатов.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2026, 19:36 • Новости дня
    ЕС начал переговоры о доступе Украины к спутниковой сети IRIS2

    Еврокомиссар Кубилюс: ЕС начал переговоры о доступе Украины к сети IRIS2

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз ведет переговоры о предоставлении Киеву доступа к данным создаваемой группировки спутников безопасности связи IRIS2, сообщил еврокомиссар по космосу и обороне Андрюс Кубилюс.

    Евросоюз обсуждает возможность подключения Киева к перспективной спутниковой сети IRIS2, передает РИА «Новости». Кубилюс подтвердил факт ведения переговоров на международной конференции в Париже.

    «Группировка из сотен спутников IRIS2 обеспечит лучшую в мире защищенную спутниковую связь. Так, военные Евросоюза смогут поддерживать связь и координировать свои действия в рамках единой системы. Мы хотим, чтобы Украина присоединилась ко всем этим усилиям. Именно поэтому мы начали переговоры о присоединении Украины к GOVSATCOM и IRIS2», – заявил он.

    Проект IRIS2 предполагает создание низкоорбитальной группировки для обеспечения суверенной коммуникационной сети правительств и компаний ЕС. Система будет использоваться в военных и разведывательных целях. Запуск группировки в эксплуатацию намечен на 2029 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Кубилюс допустил участие Киева в защищенной европейской спутниковой сети IRIS2.

    Позже Еврокомиссия предложила подключить Украину к спутниковой программе Евросоюза GovSat. До этого украинские военные радикально расширили доступ к оперативной спутниковой съемке.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    Канада и Украина согласовали поставку ракет ПВО на 350 млн долларов

    Карни: Канада и Украина согласовали поставку ракет ПВО через механизм США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канада и Украина договорились о поставках ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны на сумму 350 млн долларов через американский механизм Jumpstart, сообщил премьер-министр Канады Марк Карни.

    О достигнутых договоренностях Карни сообщил на пресс-конференции в провинции Альберта, передает ТАСС. «Ранее сегодня Канада и Украина завершили согласование соглашения о поставке критически важных ракет-перехватчиков для ПВО через американский механизм Jumpstart», – сказал он.

    По словам канадского премьера, стоимость данного пакета оборудования составит 350 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года Канада согласилась передать Киеву ракеты AIM для систем противовоздушной обороны.

    В августе власти США усомнились в целесообразности передачи украинской стороне лицензии на производство ракет-перехватчиков.

    Ранее Киев и Оттава подписали соглашение о совместном производстве оборонной продукции.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 08:15 • Новости дня
    Ростех разработал неустаревающий комплекс борьбы с роями дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские специалисты создали инновационную систему радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, способную легко адаптироваться к новым угрозам благодаря модульной архитектуре, сообщили в Ростехе.

    Предприятие холдинга «Росэл», входящего в состав госкорпорации, представило программно-аппаратный комплекс радиоэлектронной борьбы «Жнец», передает РИА «Новости».

    Система предназначена для защиты объектов критической инфраструктуры и предприятий топливно-энергетического комплекса от атак беспилотных летательных аппаратов, включая роевые группы дронов.

    Новинка обладает открытой модульной архитектурой. Это позволяет быстро адаптировать систему под новые типы угроз за счет обновления программного обеспечения и интеграции с другими средствами защиты.

    Базовая комплектация включает средства радиоэлектронного подавления, такие как «Серп-ВС13Д», а также системы радиочастотного и радиолокационного обнаружения.

    Вся аппаратура объединена специализированным программным обеспечением «Вектор-ХАБ», которое отображает воздушную обстановку, идентифицирует цели и обнаруживает видеоканалы беспилотников.

    В комплекс можно интегрировать уже имеющиеся на объекте средства защиты, что существенно снижает затраты. Производство и обслуживание системы полностью локализованы в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Ростех» создала систему радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС13Д» для подавления беспилотников.

    Позже предприятие холдинга «Росэл» дополнило эту линейку новым комплексом «Серп-FPV» против массированных атак дронов.

    В прошлом месяце отечественные разработчики наладили серийный выпуск контроллеров «Стая орлов» для скоростных аппаратов-перехватчиков.

    Комментарии (0)
    Главное
    Беспилотник атаковал избирательную комиссию в Самарской области
    Finnair пожаловалась на потерю доступа к воздушному пространству России
    Хуситы захватили стратегический порт Моха и заблокировали Красное море
    Казахстан не допустили до участия в «Евровидении»
    Названа причина схода смертельной лавины в Кабардино-Балкарии
    Спасшего девочку во Владивостоке якутянина решили представить к госнаграде
    «Грамота» объяснила правило написания фамилии Шумахер в переносном значении

    Российская авиация получила новый знак качества

    Россия заключила крупнейшую со времен Cоветского Cоюза экспортную сделку именно в гражданской авиации. Речь идет о соглашении на поставку 105 российских самолетов Ил-114 трем индийским заказчикам. Только на прямом экспорте РФ может заработать 3-4 млрд долларов, но реальная экономика намного шире. Подробности

    Перейти в раздел

    Социологи замерили возможности кандидатов в Госдуму

    Выборы в Госдуму, согласно прогнозам социологов, пройдут при явке свыше 50% и завершатся победой «Единой России». И если первое место ЕР и второе место КПРФ практически не вызывают вопросов, то за третью строчку развернется борьба между ЛДПР и «Новыми людьми». Такие прогнозы представили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «ЕДГ–2026: план на победу. Аналитика активности политических партий». Подробности

    Перейти в раздел

    Новые ракеты усиливают роль боевых вертолетов в зоне спецоперации

    Россия впервые показала за рубежом сразу несколько образцов новейшего оружия – в том числе уже испытанных в зоне спецоперации. Наиболее интересные среди них – новые виды крылатых ракет. В чем их особенность и почему перед нами демонстрация новой роли боевых вертолетов? Подробности

    Перейти в раздел

    Предпосылки к развалу ЕС созревают во Франции

    Франция еще никогда не была «столь враждебно настроенной к ЕС, как сейчас», жалуются еврочиновники и называют эту ситуацию «критической». Почему французы при ярко пробрюссельском президенте Макроне все хуже относятся к Евросоюзу и грозит ли Франции сценарий выхода из ЕС? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • ФСБ спасла британского посла от Украины

      Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

    • Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

      Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

    • Успех переговоров с Украиной зависит от зимы

      Как утверждают украинские СМИ, гонцы президента США Дональда Трампа привезли в Киев новые предложения по урегулированию. Для Украины они хуже прежних. Что теперь будет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации