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    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Новые медиа убили звезд

    Вы заметили, как за считанные годы стремительно измельчали знаменитости – хоть кинематографа, хоть шоу-бизнеса, хоть литературы? Они больше не пророки, не трибуны и даже не источники информации.

    13 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Как неизвестный дрон немцы сделали русским

    Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.

    17 комментариев
    17 августа 2026, 21:15 • Новости дня

    NYT: Украина радикально расширила доступ военных к спутниковым снимкам

    NYT: Украина радикально расширила доступ военных к спутниковым снимкам
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    За последний год украинские военные значительно расширили возможности использования спутниковых данных благодаря запуску новых аппаратов американской компании Vantor.

    Вооруженные силы Украины существенно нарастили доступ к оперативной спутниковой съемке, передает РБК со ссылкой на The New York Times. Американская технологическая компания Vantor, давно сотрудничающая с Киевом, вывела на орбиту шесть новых аппаратов, доведя размер своей группировки до десяти единиц.

    Директор Vantor по трансформации Уилл Кокос сообщил, что расширенная сеть позволяет ежедневно сканировать до 7 млн кв. км поверхности планеты. Это дает возможность многократно фиксировать обстановку на территории Украины.

    «Спутниковые снимки теперь можно получить примерно за 15 минут, хотя обычно передача занимает несколько часов», – заявил Кокос. Он добавил, что раньше на получение подобной информации уходили дни.

    Издание подчеркивает, что ранее спутниковые снимки от союзников и коммерческих фирм были дефицитным ресурсом. Доступ к ним имели преимущественно старшие командиры для целей стратегического планирования.

    Москва неоднократно выступала с осуждением военной помощи Киеву, подчеркивая, что подобные действия лишь затягивают конфликт. Российский МИД ранее требовал от Вашингтона объяснений в связи с передачей разведывательных данных украинской стороне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев получал космические снимки от правительств союзных стран еще до начала специальной военной операции.

    В последние месяцы Вашингтон значительно активизировал сотрудничество с украинской стороной в сфере разведки.

    Ранее Соединенные Штаты предоставили украинским военным сотни тысяч спутниковых изображений для нападения на Курскую область.

    17 августа 2026, 12:09 • Новости дня
    Российские войска освободили Андреевскую Общину в ДНР и запорожское Новосолошино
    Российские войска освободили Андреевскую Общину в ДНР и запорожское Новосолошино
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за последние сутки освободила два населенных пункта – Андреевскую Общину в ДНР и Новосолошино в Запорожской области.

    Об освобождении говорится в канале Max Минобороны.

    Группировка «Центр» освободила Андреевскую Общину в Донецкой народной республике (ДНР). Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Красноподолья, Белозерского, Доброполья и Рубежного в ДНР и Андроновки в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 390 военнослужащих, две бронемашины, боевая машина РСЗО «Град», польская 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Новосолошино в Запорожской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Коломийцев, Покровского и Малиновки в Днепропетровской области, Долинки, Свободы, Червоной Криницы и Червоного Яра в Запорожской области.

    Противник потерял более 345 военнослужащих, танк и две бронемашины.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны около Великой Чернетчины, Першетравни, Писаревки, Уланово и Хотени в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ возле Алисовки, Казачьей Лопани, Новоалександровки, Рубежного и Светличного.

    Противник при этом потерял до 260 военнослужащих и бронемашину. Уничтожены две станции РЭБ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны рядом с Балаклеей, Веселым, Подлиманом в Харьковской области, Донецким, Крымками, Маяками и Святогорском в ДНР.

    Потери противника при этом составили более 210 военнослужащих, бронемашина, боевая машина РСЗО «Град», артиллерийское орудие и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Высокоивановки, Дружковки, Краматорска, Куртовки, Никоноровки, Николаевки, Николайполья, Ореховатки и Славянска в ДНР.

    Противник при этом потерял до 205 военнослужащих, французский бронетранспортер VAB и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России взяли под контроль Першомарьевку в ДНР и Кудиевку в Харьковской области.

    Днем ранее они освободили Рыбальское в Запорожской области, а до этого освободили Новониколаевку в ДНР.

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    17 августа 2026, 09:15 • Новости дня
    Нанесен авиаудар по мосту через Днепр в Запорожье

    Движение по мосту Преображенского ограничили после авиаудара в Запорожье

    Нанесен авиаудар по мосту через Днепр в Запорожье
    @ Alexey Tolmachov/wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    В Запорожье был нанесен авиационный удар по мосту через реку Днепр, в результате чего были введены ограничения на проезд транспорта.

    После авиаудара движение по мосту Преображенского через реку Днепр в Запорожье было ограничено, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Дополнительные подробности о характере повреждений и возможных сроках восстановления движения на данный момент не приводятся. Информация о пострадавших также отсутствует.

    В июне российские военные нанесли бомбовый удар по району Днепрогэс в Запорожье.

    В конце июля экипажи ВКС России уничтожили автомобильный мост в Сумской области четырьмя авиабомбами.

    В начале августа массированный удар по Одесской области привел к перекрытию переправы в Маяках.

    Комментарии (27)
    17 августа 2026, 20:11 • Видео
    Японцы удивили даже Лаврова

    Посол Японии отказался явиться в МИД РФ, хотя должен был сделать это по первому требованию. Конфликт между Москвой и Токио, разгоревшийся после поездки президента России Владимира Путина на Курильские острова, получил второе дыхание. К чему он ведет?

    Комментарии (0)
    17 августа 2026, 14:40 • Новости дня
    На Украине сообщили о «золотом праве вето» жены Зеленского

    «РБК-Украина»: Жена Зеленского получила «золотое право вето» в кадровых вопросах

    На Украине сообщили о «золотом праве вето» жены Зеленского
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Супруга Владимира Зеленского Елена Зеленская активно участвует в государственной политике, блокируя нежелательные инициативы и способствуя карьерному росту лояльных чиновников, сообщили местные СМИ.

    Как пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источник в окружении Зеленского, Елена Зеленская оказывает серьезное влияние на кадровые решения в стране, обладая так называемым золотым правом вето, передает ТАСС.

    Источники в окружении главы государства подтверждают ее значимую роль во внутренних процессах.

    «Не знаю, насколько первая леди может провести какую-то инициативу, но заблокировать человека или идею – целиком. У нее, скажем так, «золотое право вето»», – приводит агентство слова собеседника.

    Помимо блокировки неугодных решений, жена президента способна содействовать продвижению симпатичных ей госслужащих. Журналисты отмечают стремительный взлет Николая Калашника, который за несколько лет поднялся от руководителя районной администрации до должности министра восстановления, инфраструктуры и транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Владимир Зеленский уволил Николая Калашника с поста главы Киевской областной военной администрации.

    Кабинет министров Украины утвердил на эту должность Тимура Ткаченко.

    Весной украинские антикоррупционные ведомства готовились задержать Елену Зеленскую.

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    17 августа 2026, 09:18 • Новости дня
    ВС России уничтожили причальный терминал в порту Измаила
    ВС России уничтожили причальный терминал в порту Измаила
    @ Knut Knipser/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные с помощью беспилотников поразили в порту Одессы патрульный катер типа «Тарантул», а также причальный терминал в порту Измаила, обеспечивавший разгрузку морских судов с грузами военного назначения, сообщило в понедельник Минобороны.

    Катер также охранял резервуары с топливом, указало ведомство в Max.

    Также нанесен удар по порту Измаила. Там атаке подвергся причальный терминал, через который разгружали грузы военного назначения.

    Кроме того, поражены ангары с западной техникой и склады безэкипажных катеров.

    Накануне российские войска атаковали три сухогруза и два танкера в порту Одессы.

    Двумя днями ранее беспилотники поразили склад с горюче-смазочными материалами в порту Южный.

    До этого высокоточное оружие уничтожило резервуары с топливом в гавани Черноморска.

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    17 августа 2026, 13:40 • Новости дня
    Рогов призвал усилить удары по мостам в Запорожье

    Рогов: Необходимо уничтожить три переправы через Днепр в Запорожье

    Рогов призвал усилить удары по мостам в Запорожье
    @ Hreod/wikimedia

    Tекст: Олег Исайченко

    ВС России уже наносили удары по мосту Преображенского в Запорожье. В результате атаки 16 августа есть частичные повреждения. Но чтобы нарушить логистику ВСУ, необходимо уничтожить как минимум три переправы – это Днепрогэс и два моста через Старый или Новый Днепр, сказал газете ВЗГЛЯД председатель комиссии ОП РФ Владимир Рогов.

    «В Запорожье существует разветвленная сеть мостов, соединяющая правый и левый берег Днепра», – напомнил Владимир Рогов, председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии. Он упомянул мосты Преображенского: первый ведет с правого берега (Новый Днепр) на остров Хортица, второй – с острова Хортица на левый берег (Старый Днепр).

    Параллельно на небольшом удалении проходит Новый мост: Вантовый (Новый Днепр) и Балочный (Старый Днепр). «Их строительство началось в 2004 году. После переворота на Украине финансирование региона почти прекратилось, а проект превратился в долгострой. В итоге движение по мостам открыли лишь в 2020-х», – уточнил собеседник. Также есть автотранспортный Арочный мост, соединяющий через Старый Днепр правобережную часть города с островом Хортица.

    Наконец, в качестве автодорожного моста, соединяющего левобережную и правобережную части Запорожья, используется плотина Днепрогэс. В 2024 году в результате ударов ВС России гидроэлектростанция была остановлена – тогда сообщалось о повреждении машинных залов и распределительных станций. Однако связь между двумя берегами сохранилась.

    Рогов напомнил, что целью российской армии уже не в первый раз становится мост Преображенского через Старый Днепр. «Есть частичные повреждения, но это пока не повлияет на переброску противником сил и средств для ведения боевых действий. Вместе с тем крайне важно усиливать атаки на этом направлении», – подчеркнул спикер.

    По его оценкам, чтобы нарушить логистику ВСУ, необходимо уничтожить как минимум три переправы – это Днепрогэс и два моста через Старый или Новый Днепр. «Без этого разрушение лишь моста Преображенского через Старый Днепр возымеет частичный эффект – противник перенаправит трафик», – рассуждает Рогов.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Юрий Баранчик. Он сослался на оценки военных аналитиков, согласно которым мосты через Днепр являются «нервным узлом» обороны ВСУ на юге. «Их уничтожение отрезает украинскую группировку от левого и правого берега, парализуя движение тяжелой техники и переброску резервов», – написал Баранчик в своем Telegram-канале.

    «Преображенский мост имеет ключевое значение для снабжения группировки противника на Запорожском направлении – через него проходят как автомобильные, так и железнодорожные перевозки военных грузов, бронетехники и боеприпасов», – добавил эксперт. По его мнению, российские войска переходят к тактике системного «разрезания» коммуникаций противника на стратегическом уровне. «Если раньше приоритетом были энергетика и объекты ВПК, то теперь ставка сделана на транспортную инфраструктуру», – отметил политолог.

    Ранее российские военные нанесли удар по мосту Преображенского через Старый Днепр в Запорожье. По информации авторов Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны», после атаки движение по мосту было ограничено. Дополнительные подробности о характере повреждений и возможных сроках восстановления движения на момент публикации материала не приводятся.

    Как отмечают эксперты, это не первый удар по переправе. «20 июня 2026 года после массированного удара управляемыми авиабомбами движение по мосту Преображенского уже ограничивалось, а транспорт направляли в объезд через Новый мост и плотину Днепрогэс. Украинская сторона тогда подтверждала девять ударов ФАБами с УМПК по Запорожью», – напоминают авторы Telegram-канала «Военная хроника».

    По их мнению, нынешняя атака интересна прежде всего возможным продолжением воздействия на днепровские транспортные переходы Запорожья. Речь идет о двух мостах Преображенского – через Старый и Новый Днепр – Балочном и Арочном мостах (через Старый Днепр), Вантовом мосте (через Новый Днепр), а также плотине Днепрогэс.

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    17 августа 2026, 11:24 • Новости дня
    СВР заявила о планах Запада обвинить Россию в передаче оружия наркокартелям
    СВР заявила о планах Запада обвинить Россию в передаче оружия наркокартелям
    @ Jesus Verdugo/Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Западные спецслужбы совместно с украинскими структурами готовят масштабную провокацию, чтобы обвинить Москву в поставках вооружений наркокартелям и другим ОПГ в Венесуэле, Колумбии и Мексике, сообщила Служба внешней разведки России.

    Служба внешней разведки России получила данные о готовящейся масштабной информационной диверсии. Спецслужбы одной из западных стран планируют обвинить российскую сторону в нелегальной передаче оружия наркокартелям в Венесуэле, Колумбии и Мексике, следует из сообщения на сайте СВР.

    «Режиссеры провокации наивно рассчитывают таким образом подорвать конструктивные отношения России со странами региона и склонить латиноамериканские правительства к поддержке антироссийского курса Запада», – заявили в ведомстве. Для реализации плана на территорию этих государств уже доставляют трофейное российское вооружение, захваченное в ходе спецоперации.

    Организаторы также создают фальшивые аудиозаписи, видеоматериалы и поддельную документацию. Эти материалы должны создать видимость причастности представителей Вооруженных сил России к незаконным схемам поставок. В ведомстве подчеркнули, что подобные методы не являются новыми для западных спецслужб, напомнив об инсценировке в Буче в апреле 2022 года.

    Ранее американские частные военные компании завербовали членов латиноамериканских наркокартелей для отправки на Украину.

    Позже Служба внешней разведки России раскрыла план инсценировки ракетного удара по детскому учреждению.

    Эксперты назвали провокации частью масштабной информационной войны Запада.

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    17 августа 2026, 08:15 • Новости дня
    Профессор Диесен предупредил об угрозе ядерной войны из-за британских дронов

    Tекст: Вера Басилая

    Использование украинскими военными беспилотников британского производства для ударов по российской территории может спровоцировать глобальный конфликт с применением ядерного оружия, заявил профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.

    Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен выразил мнение, что применение британских беспилотников для атак на Россию приведет к ядерной эскалации, передает РИА «Новости». Свою позицию эксперт озвучил в соцсети.

    «Великобритания делает еще один шаг к ядерной войне», – предупредил норвежский профессор, оценивая последствия поставок западного вооружения Киеву.

    Накануне газета The Times, ссылаясь на источники в украинских вооруженных силах, сообщила, что украинские военные начали применять британские беспилотники для атак вглубь территории России.

    Европейские страны нарастят поставки дальних дронов для украинской армии вместо крылатых ракет.

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    17 августа 2026, 09:54 • Новости дня
    ФСБ задержала агента Киева со взрывчаткой в Крыму

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Житель Севастополя по заданию украинских спецслужб готовил тайники с компонентами взрывных устройств и собирал сведения о российских военных объектах, его задержали, сообщили в ФСБ.

    Мужчина собирал информацию об объектах Министерства обороны России и готовил схроны со взрывчаткой, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Его подозревают в государственной измене, подозреваемому 54 года, мужчину завербовала Служба безопасности Украины через Telegram.

    По указаниям куратора он передавал противнику данные о военных объектах в регионе. Кроме того, задержанный занимался закладкой тайников с компонентами взрывных устройств.

    В одном из таких схронов, найденных в лесополосе Севастополя, силовики обнаружили почти 477 граммов взрывчатки на основе гексогена и электродетонатор.

    В отношении фигуранта возбудили уголовное дело о госизмене и незаконном обороте взрывчатых веществ. Мужчину арестовали, ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе силовики задержали готовившего диверсии на железной дороге жителя Бахчисарайского района.

    В начале августа оперативники изъяли у агентов украинской разведки в Севастополе три снаряженных взрывчаткой беспилотника.

    Месяцем ранее спецслужбы арестовали на полуострове двоих пересылавших противнику координаты военных объектов граждан.

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    17 августа 2026, 16:35 • Новости дня
    Украина потеряла 30% поставок топлива из-за блокады черноморских портов

    Куюн: Украина потеряла 30% поставок топлива из-за блокады черноморских портов

    Украина потеряла 30% поставок топлива из-за блокады черноморских портов
    @ Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Из-за блокады черноморских портов Украина потеряла 30% поставок топлива, сообщил директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн.

    Куюн оценил масштаб возникшей проблемы, передает РИА «Новости». «Украина потеряла 30% поставок топлива из-за блокирования морских путей», – заявил специалист.

    Отсутствие доступа к черноморским коридорам заставило поставщиков использовать исключительно наземные маршруты. Это решение многократно увеличило нагрузку на пограничные пункты и спровоцировало образование гигантских пробок. По словам эксперта, сейчас участников рынка волнует не стоимость ресурса, а сама возможность его доставки.

    Куюн добавил, что логистические трудности стали гораздо более важной проблемой, чем ценообразование. Специалист предупредил, что полное отсутствие горючего обернется для государства настоящей катастрофой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за простоя морских портов Украина потеряла около 1,75 млрд долларов валютной выручки.

    Систематические удары Вооруженных сил России по инфраструктуре Одесской области осложнили работу украинской логистики.

    Украинский министр аграрной политики Тарас Высоцкий предупредил о риске критической нехватки складских мощностей для зерна.

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    17 августа 2026, 13:25 • Новости дня
    ВСУ переделали грузовые контейнеры в порту Одессы в пусковые установки для БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные переделывают оставшиеся в порту Одессы грузовые морские контейнеры в мобильные пусковые установки для беспилотников, отправляя их к линии фронта, заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВСУ используют гражданские грузовики для скрытной транспортировки дронов, передает РИА «Новости».

    «Морские контейнеры, которые остались в порту Одессы, переделываются под пусковые установки для беспилотников и вывозятся ближе к ЛБС», – заявил Лебедев.

    Модернизированный контейнер устанавливается на тягач и перемещается под видом обычной гражданской фуры. Запуск беспилотных аппаратов производится во время кратковременной остановки грузового автомобиля, после чего транспортное средство немедленно продолжает путь. Лебедев отметил, что подобная тактика существенно затрудняет обнаружение и ликвидацию украинских мобильных пусковых установок.

    Согласно информации подполья, украинская армия продолжает активно эксплуатировать портовую инфраструктуру Одессы, Ильичевска, Южного, Измаила и Рени в военных целях. На территории этих гаваней организована сборка беспилотников, а также размещены склады и резервуары с горючим.

    С середины июля российские войска ежедневно наносят удары по судам и объектам портовой инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ.

    Российские военные с помощью беспилотников поразили в порту Одессы патрульный катер типа «Тарантул», а также причальный терминал в порту Измаила, обеспечивавший разгрузку морских судов с грузами военного назначения.

    Накануне российские войска нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре Одессы.

    Ранее украинские военные переоборудовали заблокированные гражданские суда в Николаеве для запуска дронов.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов рассказал об использовании Киевом портовых заводов для сборки беспилотников.

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    17 августа 2026, 08:00 • Новости дня
    При ракетном ударе ВСУ по Белгородской области погибли шесть мирных жителей
    При ракетном ударе ВСУ по Белгородской области погибли шесть мирных жителей
    @ Антон Вергун/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские боевики нанесли ракетный удар по Валуйскому округу Белгородской области, минимум шесть мирных жителей погибло, сообщил врио главы региона Александр Шуваев.

    «Киевские террористы обстреляли ракетами село Колосково Валуйского округа. Погибли шесть мирных жителей, четверо пострадали, в том числе ребенок», – сообщил Шуваев в Max.

    Он пояснил, что пострадавшему несовершеннолетнему 14 лет. Двоим пострадавшим оказали медпомощь, они отказались от госпитализации.

    «Остальные, включая ребенка, направлены в Валуйскую ЦРБ. Всем пострадавшим врачи оказывают необходимую помощь», – отметил врио губернатора.

    На месте удара произошел пожар, сгорела постройка, повреждена легковушка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне женщина погибла при ударе украинских войск по гражданскому автобусу в Ракитянском округе Белгородской области.

    14 августа человек погиб из-за массированных обстрелов региона.

    В июле жертвами атак ВСУ по населенным пунктам Белгородской области за сутки стали девять мирных жителей.

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    17 августа 2026, 08:12 • Новости дня
    Боевики украинского полка связи оказались в окружении в Сумской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военнослужащие из подразделения связи оказались заблокированы российскими силами на Сумском направлении, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Попавшие на передовую солдаты 76-го полка связи ВСУ заблокированы российскими войсками, сказал собеседник РИА «Новости».

    «Для удержания позиций в Краснопольском районе командование 14-го армейского корпуса ВСУ продолжает практику прикомандирования связистов к боевым группам 119-й бригады теробороны», – добавил он.

    Родственники военнослужащих подтвердили, что последняя прикомандированная группа понесла значительные потери, а выжившие бойцы полностью лишены обеспечения. В этом регионе выполняет задачи российская группировка войск «Север».

    Согласно данным Министерства обороны, за прошедшие сутки на данном направлении противник потерял до 200 человек личного состава.

    Кроме того, российские силы уничтожили боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.

    В начале августа российские военные ликвидировали командира батальона 119-й бригады теробороны ВСУ в Краснопольском районе.

    В июне командование 58-й мотопехотной бригады передало в распоряжение этого соединения 50 солдат в обмен на внедорожник.

    В конце прошлого года украинское командование усилило штурмовые группы 119-й бригады военнослужащими-связистами.

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    17 августа 2026, 08:37 • Новости дня
    Французский журналист Брайар рассказал о роли НАТО в интеграции нацбатов в ВСУ

    Журналист Брайар: НАТО помогло интегрировать нацбаты в ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Страны НАТО принимали непосредственное участие в создании и реформировании структур территориальной обороны на Украине и помогали Киеву интегрировать нацбаты в состав регулярной армии, сообщил работающий в Донбассе французский историк, военный корреспондент Лоран Брайар.

    По словам Брайара, западные союзники напрямую курировали слияние радикальных идеологических формирований с регулярными подразделениями украинской армии, помогая реформировать территориальную оборону, передает ТАСС.

    Журналист заявил, что именно западные партнеры Киева руководили процессом включения идеологических батальонов в состав официальных вооруженных сил.

    «Польша, в частности, помогала, а также многие европейские страны, взявшие за образец эстонскую модель», – рассказал эксперт.

    Помимо этого, США и Канада занимались обучением сотрудников украинской полиции, а Франция заключила договор на подготовку саперов. Брайар добавил, что интеграция националистов в регулярные войска понадобилась Киеву для установления жесткого контроля над радикалами из-за угрозы вооруженного мятежа, а также для сокрытия совершенных ими военных преступлений.

    Ранее в российских силовых структурах сообщили, что Франция в ходе боев на Украине могла понести потери до нескольких сотен военнослужащих.

    До этого Лондон завершил обучение свыше 68 тыс. солдат вооруженных сил Украины в рамках специальных военных программ с участием стран-партнеров.

    Нидерланды завершили свое участие в международной операции Interflex.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал текущую международную обстановку как нешуточную, указав на консолидацию западного мира против Российской Федерации.

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    17 августа 2026, 18:02 • Новости дня
    В Одессе с памятника Дарту Вейдеру сняли русскоязычную табличку
    В Одессе с памятника Дарту Вейдеру сняли русскоязычную табличку
    @ REUTERS/Yevgen Volokin

    Tекст: Ольга Иванова

    В Одессе неизвестные убрали надпись на русском языке с монумента, посвященного главному антагонисту киносаги «Звездные войны».

    С памятника Дарту Вейдеру в Одессе демонтировали русскоязычную табличку, передает RT в «Макс». На ней было написано: «Отцу нации от благодарных детей и пасынков».

    Монумент герою популярной франшизы появился на территории завода «Прессмаш» в 2015 году. Местные жители переделали в него стоявший там ранее памятник Владимиру Ленину, выкрасив статую в черный цвет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине статуи Ленина ради экономии переделывают в памятники Тарасу Шевченко.

    В Одессе вандалы разрисовали монумент советскому артисту Леониду Утесову.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал киевский режим лидером по масштабам сноса исторических скульптур.

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    17 августа 2026, 10:37 • Новости дня
    Боец рассказал о расстрелах помеченных желтой изолентой мобилизованных в ВСУ

    Командиры ВСУ стали помечать новобранцев желтой изолентой

    Tекст: Вера Басилая

    Командиры украинской армии безжалостно уничтожают отступающих новобранцев, которых предварительно помечают желтой изолентой на военной форме, рассказал командир отделения группировки «Восток» с позывным Шах.

    Командир отделения группировки «Восток» с позывным Шах рассказал, что командование противника использует цветную изоленту для обозначения принудительно призванных граждан, которым грозит неминуемая смерть от рук заградотрядов при попытке покинуть боевые позиции, передает «Звезда».

    «Желтые изоленты – это у них, как они говорят, мобилизованные. Те, кого на улицах поймали, насильно притащили», – заявил российский военный.

    Он добавил, что такие бойцы лишены возможности отступить. Командиры без разбора убивают тех, кто пытается оставить позиции.

    Заградотряды действуют вдоль всей линии соприкосновения, что ранее неоднократно подтверждали пленные и эксперты. Их главная цель заключается в предотвращении бегства солдат, среди которых преобладают принудительно мобилизованные граждане.

    Украинские заградотряды убили нескольких отступающих солдат из подразделения обеспечения.

    Командиры штурмового полка ВСУ сжигают тела убитых новобранцев для сокрытия военных преступлений.

    Пленный украинский военнослужащий Валерий Мазур рассказал о массовых расстрелах мобилизованных бойцов.

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