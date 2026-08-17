Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.4 комментария
NYT: Украина радикально расширила доступ военных к спутниковым снимкам
За последний год украинские военные значительно расширили возможности использования спутниковых данных благодаря запуску новых аппаратов американской компании Vantor.
Вооруженные силы Украины существенно нарастили доступ к оперативной спутниковой съемке, передает РБК со ссылкой на The New York Times. Американская технологическая компания Vantor, давно сотрудничающая с Киевом, вывела на орбиту шесть новых аппаратов, доведя размер своей группировки до десяти единиц.
Директор Vantor по трансформации Уилл Кокос сообщил, что расширенная сеть позволяет ежедневно сканировать до 7 млн кв. км поверхности планеты. Это дает возможность многократно фиксировать обстановку на территории Украины.
«Спутниковые снимки теперь можно получить примерно за 15 минут, хотя обычно передача занимает несколько часов», – заявил Кокос. Он добавил, что раньше на получение подобной информации уходили дни.
Издание подчеркивает, что ранее спутниковые снимки от союзников и коммерческих фирм были дефицитным ресурсом. Доступ к ним имели преимущественно старшие командиры для целей стратегического планирования.
Москва неоднократно выступала с осуждением военной помощи Киеву, подчеркивая, что подобные действия лишь затягивают конфликт. Российский МИД ранее требовал от Вашингтона объяснений в связи с передачей разведывательных данных украинской стороне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев получал космические снимки от правительств союзных стран еще до начала специальной военной операции.
В последние месяцы Вашингтон значительно активизировал сотрудничество с украинской стороной в сфере разведки.
Ранее Соединенные Штаты предоставили украинским военным сотни тысяч спутниковых изображений для нападения на Курскую область.