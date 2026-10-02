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Лукашенко призвал Армению подумать о рынках сбыта коньяка
Лукашенко усомнился в способности Армении продавать коньяк в Евросоюзе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Армению перед вступлением в Евросоюз оценить, сможет ли она продавать там свою продукцию.
«Если ты решил идти в Европейский союз, куда ты торопишься? Ты четко определи, куда твой коньяк заберут, куда твои овощи, фрукты заберут, в каком объеме, сможешь ли ты заместить то, что продаешь сегодня у нас», – заявил Лукашенко, передает ТАСС.
Он отметил, что Армении следует убедиться, купит ли Франция ее коньяк, учитывая, что в Европе есть своя продукция. Белорусский лидер подчеркнул, что не стоит спешить в этом вопросе.
Заявление прозвучало на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета.
Ранее МИД назвал интерес Евросоюза к Армении показным.
В августе Кремль напомнил стремящейся в ЕС республике об опыте Турции.
В июле премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил Лукашенко на вопрос, кому нужна Армения.