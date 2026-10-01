ЕС в ответ на ультиматум США отказался продавать дизель без рекомендации МЭА

Tекст: Мария Иванова

Представитель европейского ведомства подчеркнула, что любое решение по использованию стратегических запасов топлива должно приниматься на уровне МЭА. В случае поступления соответствующей рекомендации агентства Еврокомиссия обеспечит координацию процесса вывода ресурса на рынок, передает ТАСС.

Заявление прозвучало в ответ на жесткое требование со стороны Соединенных Штатов. Ранее Вашингтон призвал Брюссель срочно начать продажу не менее 120 млн баррелей дизельного топлива, пригрозив в противном случае ввести полный запрет на экспорт американского дизеля в страны Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля.

Во вторник Евросоюз усомнился во введении американского запрета на экспорт топлива.

На прошлой неделе СМИ сообщили о планах Вашингтона приостановить экспорт дизеля на 90 дней.