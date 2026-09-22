  • Новость часаВС России поразили производства ракет в Киеве и Павлограде
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Молдавия не справилась с высокими ценами на газ
    Мадьяр назвал Украину деревней и объяснил отказ от «Карпатской восьмерки»
    Меркель призвала немцев вернуться к идеям Аденауэра
    Британия впервые выпустила торпеду с подводного беспилотника
    Российские войска окружили Доброполье
    Нанесен массированный удар по Киеву и четырем областям Украины
    Новокуйбышевск подвергся атаке десятков беспилотников
    США пообещали урегулировать спор с Турцией по С-400
    Британия начала помогать Саудовской Аравии воевать с хуситами
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем патриарх напомнил депутатам о Страшном суде

    Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.

    0 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Военное образование становится признаком элиты

    Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда европейцы поймут, что не вывозят войну

    В сложившейся ситуации по урегулированию на Украине у Трампа есть два варианта действий. Первый – попытаться продавить Украину, используя все имеющиеся рычаги. Второй – не давить, не убеждать и не угрожать, а просто отойти в сторону. Дать всем время.

    7 комментариев
    22 сентября 2026, 09:30 • Новости дня

    Еврокомиссия допустила сокращение помощи третьим странам на 40%

    Еврокомиссия просчитала сценарий сокращения помощи третьим странам

    Tекст: Мария Иванова

    Возможные сокращения расходов Евросоюза на помощь третьим странам в новом семилетнем бюджете грозят увольнением сотен сотрудников европейских дипломатических представительств.

    Еврокомиссия провела внутренние расчеты последствий урезания до 40% финансирования внешней помощи, что приведет к масштабному сокращению рабочих мест в представительствах объединения по всему миру, пишет Politico.

    Увольнения затронут подразделения, отвечающие за Ближний Восток, Северную Африку, расширение и международное партнерство. Сокращать штат планируется преимущественно за счет отказа от поиска замены уходящим сотрудникам. Причиной рассмотрения подобных мер стали требования группы государств во главе с Германией урезать предложенный бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы.

    Программа Global Europe, на которую с 2028 года предполагалось выделить около 80 млрд евро, рассматривается в качестве одного из главных источников экономии. Это связано с тем, что попытки сократить сельскохозяйственные субсидии, фонды сплочения и расходы на безопасность встречают серьезное сопротивление европейских столиц.

    Представитель бюджетного подразделения Еврокомиссии представил послам стран объединения несколько сценариев последствий общего урезания бюджета. Дипломаты сочли презентацию попыткой напугать государства Евросоюза ради продвижения зашедших в тупик финансовых переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце Еврокомиссия распределила все средства на оружие для Украины.

    Летом власти Австрии призвали сократить раздутый штат Еврокомиссии.

    Весной ведомство заявило о планах увеличить военный бюджет Евросоюза в десять раз.

    19 сентября 2026, 13:17 • Новости дня
    Захарова ответила на призыв Каллас не признавать выборы в России

    Захарова отреагировала на призыв Каллас к ЕС не признавать российские выборы

    Захарова ответила на призыв Каллас не признавать выборы в России
    @ Jouni Porsanger/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на призыв главы евродипломатии Кайи Каллас к государствам Евросоюза не признавать результаты выборов в России.

    Официальный представитель МИД прокомментировала призыв главы европейской дипломатии к странам Евросоюза отказаться от признания российских выборов, передает РИА «Новости».

    «В странах ЕС уже давно не признают Каллас», – заявила представитель внешнеполитического ведомства.

    Ранее руководитель европейской дипломатии направила государствам Евросоюза официальное обращение. В документе содержался призыв не признавать итоги состоявшихся в России выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил о рассылке главой Евродипломатии Кайей Каллас циркуляра о непризнании результатов голосования.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила Каллас со сломанным магнитофоном из-за ее регулярных русофобских заявлений.

    Ранее Захарова назвала работу главы европейской дипломатии абсолютным позором и проявлением крайнего непрофессионализма.

    Комментарии (39)
    21 сентября 2026, 18:36 • Новости дня
    ЕС предварительно согласовал снятие санкций с Усманова и Фридмана

    Reuters: ЕС предварительно согласовал снятие санкций с Усманова и Фридмана

    ЕС предварительно согласовал снятие санкций с Усманова и Фридмана
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка в рамках нового пакетного соглашения, пишет Reuters.

    Постоянные представители 27 государств Евросоюза достигли предварительного согласия об исключении российских бизнесменов из санкционных списков, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. Ограничения будут сняты, если ни одна из стран объединения не выразит протест в ближайшие часы.

    Эта договоренность включена в пакетное соглашение о продлении санкций против тысяч других граждан и компаний из России на три года. Ранее подобные меры пролонгировались на шесть или 12 месяцев.

    Инициаторами исключения Алишера Усманова из черных списков в сентябре выступили Франция и Словакия, что вызвало удивление у ряда европейских партнеров. Позже Люксембург настоял на аналогичном решении в отношении Михаила Фридмана.

    Напомним, послы стран Евросоюза не согласовали продление антироссийских санкций.

    Франция поддержала инициативу Словакии по исключению Алишера Усманова из ограничительных списков.

    Европейский суд общей юрисдикции еще в 2024 году отменил персональные ограничения в отношении Михаила Фридмана.

    Комментарии (12)
    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

    Комментарии (0)
    19 сентября 2026, 16:21 • Новости дня
    В Германии возмутились тратой денег ЕС на «золотые унитазы» на Украине

    Депутат Дагделен призвала перестать тратить деньги на золотые унитазы на Украине

    В Германии возмутились тратой денег ЕС на «золотые унитазы» на Украине
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз тратит деньги на «золотые унитазы» на Украине, когда школам Берлина нужен ремонт, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен.

    Европейский союз выделяет Киеву колоссальные суммы, часть которых тратится на роскошь для местных олигархов. При этом инфраструктура самой Германии остро нуждается в обновлении, передает РИА «Новости».

    «Каждый четвертый евро, который ЕС направляет Киеву, поступает от немецких налогоплательщиков – и, среди прочего, идет на золотые унитазы олигархов! Мы говорим: хватит! Начните лучше ремонтировать обветшавшие школьные туалеты в Берлине», – написала Севим Дагделен в социальной сети X.

    Заявление политика стало реакцией на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ранее она сообщила о перечислении Киеву 3,3 млрд евро на закупку вооружений. Эти средства выделены в рамках кредитной программы объемом 90 млрд евро.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала перечислить Киеву 3,3 млрд евро на закупку ракет и беспилотников.

    Ранее европейскую общественность шокировали новости о покупке золотых унитазов окружением Владимира Зеленского.

    Лидер немецкой партии Сара Вагенкнехт потребовала прекратить финансовую поддержку украинской стороны.


    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 21:04 • Новости дня
    Макрон попросил ЕК смягчить топливные стандарты ради снижения цен
    Макрон попросил ЕК смягчить топливные стандарты ради снижения цен
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с предложением временно ослабить европейские нормы для топлива.

    Французский лидер предложил «в порядке исключения и на временной основе смягчить действующие в ЕС требования к качеству топлива», передает ТАСС. По его мнению, этот шаг поможет нарастить производство на нефтеперерабатывающих заводах.

    Помимо этого, Макрон призвал снизить ограничения на долю биотоплива в смесях, чтобы увеличить предложение дизеля на рынке. Накануне, 20 сентября, средняя стоимость дизельного топлива во Франции побила рекорд, достигнув 2,41 евро за литр.

    Ранее Макрон назвал невыносимыми цены на автомобильное топливо в стране. Глава государства потребовал от правительства полной мобилизации усилий для сдерживания стоимости бензина.

    На фоне рекордного удорожания горючего некоторые владельцы дизельных автомобилей во Франции перешли на использование рапсового масла.

    Комментарии (2)
    21 сентября 2026, 10:10 • Новости дня
    Канада предложила Британии вступить в союз Оттавы и ЕС
    Канада предложила Британии вступить в союз Оттавы и ЕС
    @ Klaus Ohlenschlager/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил о возможности присоединения Великобритании к формирующемуся альянсу Оттавы и Евросоюза на фоне глобальных изменений.

    Глава канадского финансового ведомства предложил по-новому взглянуть на партнерство государств и объединить усилия Оттавы, Лондона и Брюсселя. По его словам, Канада и Соединенное Королевство разделяют общие ценности, передает ТАСС.

    Политик назвал потенциальное объединение «альянсом будущего». Министр объяснил необходимость интеграции масштабными изменениями в мире и переменами в Соединенных Штатах, об этом он рассказал в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

    До этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой предоставить Канаде статус ассоциированного члена Евросоюза. Президент США Дональд Трамп счел эту идею смехотворной и пригрозил Брюсселю серьезными торговыми пошлинами в случае враждебных шагов в отношении Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлой недели Еврокомиссия отказалась предлагать Соединенному Королевству ассоциированное членство.

    На прошлой неделе европейские политики осудили планы Брюсселя по интеграции с Оттавой.

    В начале месяца ЕС и Канада объединились для противодействия влиянию Вашингтона и Пекина.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2026, 21:37 • Новости дня
    Дмитриев: Европа осознала столкновение с тяжелейшим энергокризисом

    Дмитриев заявил об осознании Европой масштабов энергетического кризиса

    Tекст: Мария Иванова

    Практическая остановка судоходства в Ормузском проливе и резкий рост цен на топливо вынудили европейских политиков признать наступление худшего энергетического кризиса в истории, отметил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Европа наконец-то осознала, что столкнулась с худшим энергетическим кризисом в истории», – написал глава Российского фонда прямых инвестиций на своей странице в социальной сети, передает РИА «Новости».

    Эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном привела к практической остановке судоходства через Ормузский пролив. Данный маршрут является ключевым для поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа на мировой рынок.

    Следствием перебоев в логистике стал рост цен на топливо в большинстве государств мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев назвал отказ Евросоюза от российского газа энергетическим самоубийством.

    Германия заполнила свои газохранилища в преддверии зимы лишь на 47,6%.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 17:39 • Новости дня
    Матвиенко назвала заявления Каллас о выборах в России лживыми

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с председателем Национального собрания ЦАР Симплисом Матье Саранджи назвала лживыми заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас о результатах российского голосования.

    «Госпожа Каллас, которая в Евросоюзе отвечает за международную деятельность, она еще за несколько дней до начала выборов в Государственную Думу в России всем разослала методичку, рекомендации, как комментировать результаты выборов в России. И вот сейчас, вы обратите тоже на это внимание, одними и теми же словами, под кальку они будут говорить о том, что выборы нелегитимные, выборы непрозрачные и так далее», – отметила она, передает РИА «Новости».

    По словам спикера верхней палаты парламента, подобные заявления являются неправдой, однако в России уже привыкли к подобной практике.

    Ранее Каллас направила странам Евросоюза обращение, призвав их не признавать итоги выборов в Госдуму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на призыв главы евродипломатии к странам Евросоюза.

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о безразличии Москвы к оценкам Запада.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал признание итогов выборов европейцами «десятым делом» для России.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 11:42 • Новости дня
    Politico: Шведские ультраправые проиграли из-за успешной борьбы с миграцией

    Politico: ультраправая партия «Шведские демократы» потеряла влияние из-за успешной борьбы властей с миграцией

    Tекст: Игорь Иножарский

    Ультраправая партия «Шведские демократы» потерпела поражение на выборах в связи с успехами властей в борьбе с миграцией и преступностью, а также из-за предполагаемых связей с Россией, пишут СМИ.

    Поддержка партии «Шведские демократы» Джимми Окессона снизилась с 20,5% в 2022 году до 17,5% на последних выборах. Это привело к потере партией влияния, несмотря на то, что ранее она добилась ужесточения политики в отношении мигрантов, пишет Politico.

    Как отмечается в статье, победу одержал левый блок, который намерен сформировать правительство без участия правых. Лидер социал-демократов Магдалена Андерссон заявила, что успешная политика властей по снижению преступности и миграции лишила ультраправых их главных козырей.

    Свою роль также сыграл скандал с предполагаемыми связями партии с Россией. На фоне антироссийских настроений в Швеции этот фактор отпугнул избирателей. В результате левые партии смогли обойти правых конкурентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подал в отставку после победы на выборах левого блока Магдалены Андерссон. В сентябре левый блок одержал победу на парламентских выборах. В середине месяца судьба правительства повисла на 300 тыс. бюллетеней.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 12:42 • Новости дня
    Одиннадцать стран призвали на год приостановить принятие новых законов ЕС

    Австрия, Германия и еще девять стран призвали сделать паузу в принятии новых законов ЕС для глубокой очистки законодательства

    Tекст: Игорь Иножарский

    Группа из 11 стран Евросоюза, возглавляемая Австрией, предложила ввести мораторий на принятие нового законодательства ЕС сроком на 12 месяцев для так называемого года упрощения, заявила министр по делам Европы Австрии Клаудия Бауэр.

    «Мы не можем продолжать вносить новые законодательные предложения, когда существующие правила не были полностью реализованы», – отметила Бауэр. Она сослалась на дискуссионный документ, подписанный Австрией, Германией, Италией, Польшей, Данией, Чехией, Словакией, Словенией, Литвой, Португалией и Венгрией, пишет Politico.

    В Брюсселе уже пытаются внедрять пакеты по сокращению бюрократии, однако этих усилий недостаточно, считает австрийский министр. По ее словам, сейчас происходит в основном «упрощение постфактум», тогда как этот процесс должен начинаться до принятия законов.

    Одиннадцать государств настаивают на тщательной оценке всех предлагаемых Брюсселем законов на предмет их целесообразности и влияния на экономическую конкурентоспособность. План также предусматривает пересмотр всех новых норм каждые пять лет.

    Бауэр подчеркнула, что Брюсселю необходимо посвятить целый год инвентаризации действующих законов. В проекте документа это предложение названо не дерегулированием, а «глубокой законодательной очисткой». «Цитируя Элвиса Пресли, нам нужно немного меньше разговоров и немного больше действий», – заключила министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала Евросоюз «недальновидным бюрократическим гигантом». Осенью прошлого года МИД Дании призвал ЕС сократить бюрократию ради противостояния США.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 09:22 • Новости дня
    Государства Евросоюза отказались урезать ключевые расходы нового бюджета

    Глава Евросовета Кошта: Страны ЕС не согласовали статьи сокращения бюджета

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил о неготовности лидеров европейских стран договориться об урезании конкретных направлений многолетнего бюджета объединения.

    Государства Евросоюза категорически настаивают на уменьшении предложенного Еврокомиссией семилетнего бюджета, однако отказываются сокращать расходы на оборону, конкурентоспособность и сельское хозяйство. Заявить о необходимости урезать общий объем финансирования оказалось значительно проще, чем достичь консенсуса по конкретным статьям, передает РИА «Новости».

    За последний месяц глава Евросовета провел консультации с лидерами 25 стран объединения, выясняя их позиции по наиболее чувствительным вопросам. Подавляющее большинство государств поддержали уменьшение административных расходов, но их доля составляет лишь около 6% от общего объема, что не решит проблему.

    При этом европейские правительства рассматривают возможность сокращения внешней помощи, на которую в проекте следующего бюджета заложено порядка 200 млрд евро. Власти Германии вместе с рядом других стран продолжают настаивать на уменьшении финансовых планов Брюсселя на несколько сотен миллиардов евро.

    Во избежание масштабного секвестра предлагается ввести новые источники доходов Евросоюза, в частности общеевропейское налогообложение электронных сигарет и вейпов. Подобный шаг позволит увеличить поступления без повышения национальных взносов участников объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе лидеры пяти европейских стран призвали урезать новый бюджет ЕС.

    В начале месяца председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил о планах ввести дополнительные налоги.

    В прошлом месяце канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал о непосильном росте расходов европейского бюджета.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 11:44 • Новости дня
    Кошта заявил о стремлении ЕС к тесному союзу с Канадой

    Глава Евросовета Кошта заявил о стремлении ЕС к тесному союзу с Канадой

    Tекст: Игорь Иножарский

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что объединение стремится установить максимально тесные отношения с Канадой и расширить взаимодействие за пределы торговли.

    Брюссель планирует действовать совместно с Оттавой в максимально возможном числе сфер, учитывая невозможность полноценного вступления государства в объединение из-за географического положения, пишет Politico.

    На прошлой неделе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила сделать Канаду первым ассоциированным членом Евросоюза, что вызвало удивление у правительств ряда стран объединения.

    Кошта отметил, что предложенный статус подразумевает сотрудничество не только в торговле, но и в сферах обороны, безопасности, а также инвестиций в искусственный интеллект и квантовые технологии. Ключевым моментом для определения будущего отношений станет саммит ЕС и Канады, который пройдет в Монреале в конце октября.

    Канадский премьер-министр Марк Карни стремится укрепить связи с Европой для снижения зависимости от Вашингтона на фоне торговых споров. В прошлом месяце президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины в отношении Канады и неоднократно угрожал сделать ее пятьдесят первым штатом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе планы фон дер Ляйен сделать Оттаву ассоциированным членом Евросоюза вызвали шок в Брюсселе. В середине месяца канадские власти опровергли информацию о стремлении вступить в европейское объединение. В начале месяца Евросоюз и Канада договорились объединить усилия для противодействия влиянию Вашингтона и Пекина.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 09:43 • Новости дня
    Еврокомиссия сохранила запрет на добычу нефти и газа в Арктике

    Еврокомиссия проигнорировала просьбу Норвегии о добыче ресурсов в Арктике

    Tекст: Мария Иванова

    Европейская комиссия решила оставить в силе политический запрет на разработку новых нефтегазовых месторождений в Арктическом регионе вопреки призывам властей Норвегии пересмотреть данную позицию.

    Официальный Брюссель намерен сохранить ограничения на новые проекты по разведке и добыче углеводородов в Арктике в обновленной стратегии развития, пишет Euronews.

    Норвегия выступает категорически против такого подхода. Министр энергетики страны Терье Осланд заявлял о намерении Осло продолжить разработку месторождений в Баренцевом море независимо от решений европейских структур, отмечает РИА «Новости».

    Спор между сторонами развернулся на фоне проблем с обеспечением энергетической безопасности Европы. После сокращения поставок из России именно Норвегия стала главным экспортером природного газа в государства Евросоюза.

    Инициатива о прекращении освоения ресурсов Арктики появилась в 2021 году. При этом ожидается, что обновленный запрет сохранит статус политического обязательства и не станет юридически обязывающим документом, что позволит избежать открытого конфликта с норвежскими властями.

    На прошлой неделе МИД обвинил Евросоюз в эскалации ситуации в Арктике.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 09:01 • Новости дня
    Европа накопила рекордно низкие запасы газа к зиме

    Уровень газа в подземных хранилищах Европы снизился до исторического минимума

    Tекст: Мария Иванова

    Страны Евросоюза к началу осенне-зимнего сезона смогли заполнить подземные хранилища газа лишь на 69%, что стало самым низким показателем с 2011 года.

    С начала летнего сезона в апреле государства ЕС закачали в подземные хранилища немногим более 45 млрд кубометров газа, что составляет только 67% от необходимого к зиме объема, передает ТАСС.

    К середине сентября европейские мощности оказались заполнены на 69,5%, что почти на 16 процентных пунктов ниже средних значений за последние пять лет и является антирекордом за всю историю наблюдений. Общий объем накопленного топлива оценивается примерно в 76,2 млрд кубометров.

    Высокие темпы закачки в сентябре происходят на фоне максимальных с конца 2022 года цен на европейских хабах. Евросоюз стремится заполнить хранилища любой ценой, упустив наиболее благоприятные для этого летние месяцы из-за конкуренции с Азией за сжиженный природный газ, высоких цен и экстремальной жары.

    Согласно регламенту Еврокомиссии, к началу зимы уровень заполненности должен достигать 90%. Для выполнения этой нормы европейским странам необходимо закачать в хранилища еще не менее 23 млрд кубометров газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе биржевые цены на газ в Европе выросли до 930 долларов.

    Летом запасы топлива в регионе упали до пятилетнего минимума.

    Весной Газпром зафиксировал исторический минимум закачки газа в европейские подземные хранилища.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    В ЕП обвинили Германию и Францию в торможении коллективной обороны ЕС

    Глава комитета ЕП обвинила ФРГ и Францию в блокировке оборонных инициатив ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава комитета Европарламента по безопасности и обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Германия и Франция тормозят принятие решений в сфере европейской обороны из-за национальных интересов.

    По словам немецкого депутата, крупные страны Евросоюза способны блокировать или замедлять оборонные инициативы, когда те затрагивают их промышленные или национальные интересы. «Если говорить прямо, Германия здесь находится в первых рядах. Французы также охотно нажимают на тормоза, но немцы в этом отношении просто образцовы», – отметила Штрак-Циммерман в интервью Euractiv.

    Она также подчеркнула, что ответственность за медленное продвижение европейских оборонных проектов не стоит возлагать исключительно на институты Евросоюза, так как государства-члены сами не могут взять на себя обязательства по общей обороне, передает РИА «Новости».

    Как отмечает издание, недовольство депутатов действиями национальных правительств возросло во время переговоров по сокращению бюрократических процедур для оборонной промышленности. Разногласия между крупнейшими странами ЕС проявлялись и раньше. Так, Франция, Германия и Италия выступили против создания новой консультативной группы по вопросам обороны, предложенной главой европейской дипломатии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле СМИ сообщали, что вложения США в оборону Евросоюза повышают риск столкновения с Россией.

    Весной ЕС задумался о коллективной обороне без участия Соединенных Штатов.

    В феврале германист Александр Камкин спрогнозировал ухудшение отношений Франции и Германии.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 09:08 • Новости дня
    Евростат: Россия втрое сократила экспорт меди в ЕС

    Евростат: Экспорт российской меди в Евросоюз в июле упал втрое

    Tекст: Мария Иванова

    Поставки меди и изделий из нее из России в Евросоюз в июле снизились более чем втрое по сравнению с июнем, при этом крупнейшим покупателем российской меди впервые за два с половиной года стала Германия.

    Экспорт меди и медных изделий из России в страны Евросоюза в июле составил 19,2 млн евро, что в 3,1 раза меньше июньского объема и на 21% ниже показателя июля прошлого года, при этом июльский уровень стал минимальным с апреля, когда поставки достигали 14,5 млн евро, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

    Несмотря на резкое падение в июле, за первые семь месяцев года общий объем экспорта меди из России в Евросоюз увеличился на 8% и достиг 190,4 млн евро. Основу поставок составили рафинированная медь и необработанные медные сплавы, по которым за январь–июль объемы выросли на 24%, до 189,9 млн евро.

    В июле европейские покупатели приобрели у российских поставщиков рафинированную медь и необработанные медные сплавы на 15,5 млн евро, что в 3,7 раза меньше, чем в июне, и на 26% ниже уровня прошлого года. Кроме того, Евросоюз импортировал из России медные порошки и чешуйки на 3,6 млн евро, а также небольшие партии медных труб и трубок, прутков, профилей и прочих изделий из меди общим объемом чуть более 100 тыс. евро.

    Крупнейшим покупателем российской меди в Евросоюзе впервые с декабря 2023 года стала Германия, опередив Нидерланды. Поставки в Германию выросли до почти 13 млн евро с 11,9 млн, тогда как Нидерланды сократили импорт меди из России до 4,8 млн евро с 47,3 млн. Существенные объемы закупок также пришлись на Италию, которая купила меди на 764 тыс. евро, и Словакию с 566 тыс. евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Владимир Путин разрешил совершать сделки с акциями иностранцев в компании «Удоканская медь».

    Комментарии (0)
    Главное
    Украинские системы ПВО не смогли сбить ни одной российской ракеты
    Мерц после провала ХДС пообещал обсудить корректировку реформ
    Войска получили новейшие системы противовоздушной обороны «Зубр»
    Экс-сотрудник СБУ раскрыл причину кровавой вражды украинских спецслужб
    Названа предварительная причина крупного пожара на Нерюнгринской ГРЭС
    Стало известно об отмене записи детей в загранпаспорта родителей
    Сталлоне раскрыл детали многолетней вражды со Шварценеггером

    Молдавия не справилась с высокими ценами на газ

    Бедная Молдавия так сильно хочет стать членом ЕС, что готова покупать более дорогой газ у европейских трейдеров. Эксперты говорят, что, по сути, Кишинев покупает все тот же российский по происхождению газ, только теперь в разы дороже. Это и стало основной причиной энергетического кризиса в стране. Какое решение есть у страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Запрос на победу объединил россиян на выборах

    Выборы в Госдуму прошли на фоне беспрецедентного давления на Россию – от угроз, связанных с беспилотниками, до попыток вмешательства в работу электронных систем голосования. Однако ожидаемого эффекта – снижения интереса граждан к выборам – добиться не удалось. Напротив, голосование завершилось рекордной явкой в 59,32%, а «Единая Россия» получила 57,97% голосов. Эксперты связывают такую динамику с консолидацией общества и в частности с обращением Владимира Путина, призвавшего воспринимать участие в выборах как личный вклад в общую победу России. Подробности

    Перейти в раздел

    Внешние попытки сорвать выборы сплотили россиян

    Киев задействовал дроны, кибератаки и прямые удары по избирательной инфраструктуре, рассчитывая повлиять на настроения граждан и снизить явку на выборах в России. Однако этот план сработал в обратную сторону: к середине заключительного дня голосования на участки пришли более 50% избирателей, что превысило итоговый показатель явки на выборах 2016 года. По мнению экспертов, внешнее давление лишь усилило консолидацию общества и стремление россиян выразить свою позицию. Подробности

    Перейти в раздел

    США намерены захватить контроль над ключевыми точками космоса

    Грандиозную задачу декларируют американские военачальники: военное господство во всем ближнем космосе. В то же время они признают, что даже у такой сверхдержавы, как США, «наступательных возможностей» для этого не хватает. Как Пентагон видит решение этой проблемы и почему Луна имеет в данном случае едва ли не ключевое значение? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Две сенсации на выборах в Германии

      Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

    • Трампа опять все предали

      Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

    • У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

      В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги? Действительно, а куда?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Патент для ИП в 2026 году: стоимость, взносы и условия применения

      Патентная система налогообложения остается одним из самых простых налоговых режимов для индивидуальных предпринимателей. Ниже – актуальные условия, порядок расчета стоимости и правила уплаты взносов.

    • Электронная трудовая книжка в 2026 году: где посмотреть, как скачать выписку и проверить стаж

      Электронная трудовая книжка в 2026 году позволяет проверить сведения о приеме на работу, переводах, должностях и увольнениях без обращения к работодателю. Быстрее всего получить данные через Госуслуги: выписка по форме СТД-СФР приходит в личный кабинет в электронном виде и заверяется электронной подписью СФР. При этом бумажную трудовую книжку, если она велась до перехода на электронный формат, выбрасывать нельзя – в ней остаются сведения о работе до 2020 года. Рассказываем, где посмотреть электронную трудовую книжку, как скачать выписку, чем отличаются СТД-СФР и СТД-Р, как исправить ошибку и где проверить общий страховой стаж.

    • Как стать почетным донором России в 2026 году: сколько раз нужно сдать кровь, выплаты и льготы

      Донорство крови в России может быть отмечено федеральным званием «Почетный донор России», а в ряде субъектов – и собственным региональным званием; они дают право на денежные выплаты и набор социальных гарантий. Ниже – условия получения статуса, необходимое количество донаций и актуальные размеры выплат.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации