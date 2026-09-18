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ЕК: Евросоюз отказался предлагать Британии ассоциированное членство
В Еврокомиссии исключили предоставление Великобритании ассоциированного членства
Евросоюз не планирует предлагать Великобритании статус ассоциированного члена по аналогии с Канадой, заявил представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.
Брюссель не собирается предоставлять Лондону статус ассоциированного члена, который разрабатывается для других партнеров, передает РИА «Новости».
По словам Жилла, идея ассоциированного членства предназначена исключительно для неевропейских стран-партнеров. Представитель Еврокомиссии пояснил, что европейские государства, желающие установить особое партнерство с объединением, могут подать заявку на полноправное вступление в союз.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении максимально укрепить отношения с Канадой именно через формат ассоциированного членства. Ожидается, что данная инициатива станет предметом детального обсуждения на предстоящем в конце октября саммите ЕС и Канады.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной аналитики спрогнозировали энергетический кризис в Евросоюзе и Великобритании.
В марте Брюссель принял к сведению намерение Кипра начать обсуждение статуса британских баз на острове.
В прошлом году Лондон захотел создать стальной альянс с ЕС.