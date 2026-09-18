ЕК: Евросоюз отказался предлагать Британии ассоциированное членство

В Еврокомиссии исключили предоставление Великобритании ассоциированного членства

Tекст: Мария Иванова

Брюссель не собирается предоставлять Лондону статус ассоциированного члена, который разрабатывается для других партнеров, передает РИА «Новости».

По словам Жилла, идея ассоциированного членства предназначена исключительно для неевропейских стран-партнеров. Представитель Еврокомиссии пояснил, что европейские государства, желающие установить особое партнерство с объединением, могут подать заявку на полноправное вступление в союз.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении максимально укрепить отношения с Канадой именно через формат ассоциированного членства. Ожидается, что данная инициатива станет предметом детального обсуждения на предстоящем в конце октября саммите ЕС и Канады.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной аналитики спрогнозировали энергетический кризис в Евросоюзе и Великобритании.

В марте Брюссель принял к сведению намерение Кипра начать обсуждение статуса британских баз на острове.

В прошлом году Лондон захотел создать стальной альянс с ЕС.