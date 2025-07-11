Личный повар Елизаветы II и принцессы Дианы жестко раскритиковал короля Карла

Tекст: Ирма Каплан

Британский король Карл III пригласил известного французского шеф-повара Раймона Блана помочь в подготовке государственного банкета в честь президента французского президента Эммануэля Макрона. Представитель Букингемского дворца назвал это сотрудничество примером «сердечного согласия на кухне», пишет GB News.

75-летний шеф-повар, управляющий рестораном Le Manoir aux Quat'Saisons в Оксфордшире и посол Фонда короля, изначально был заявлен как помощник в «создании первого блюда и десерта» для этого престижного мероприятия.

Однако позже Блан рассказал, что его попросили поработать и над основным блюдом, хотя он решил делегировать эту обязанность шеф-повару королевского двора Марку Фланагану.

Это решение вызвало резкую критику со стороны Даррена Макгрэйди, личного повара покойной королевы Елизаветы, принцессы Дианы, принца Уильяма и принца Гарри.

Макгрэйди назвал этот шаг «огромной пощечиной королевским поварам дворца».

«Я понимаю, что Раймон Блан один из лучших шеф-поваров в мире, я понимаю, что он посол Фонда короля, и я понимаю, что «это сотрудничество соответствует духу Сердечного согласия», но это огромная пощечина королевским поварам дворца», – заявил Макгрэйди.

Он добавил, что Макрон, по его убеждению, уж точно не пригласит британских шеф-поваров для государственного визита короля Карла во Францию.

Блан защищал это сотрудничество, подчеркнув свое решение привлечь шеф-повара королевского двора к подготовке ужина.

«Я хотел привлечь Марка. Он королевский шеф-повар, который много лет готовил для короля, к тому же он наш большой друг, это все из уважения» – говорил он.

Французский шеф-повар объяснил, что мог бы взять на себя все меню, но решил разделить обязанности.

«Я мог бы сделать все сам, если бы настоял, но Марк приготовил прекрасное блюдо из курицы Rhug Estate с британскими продуктами и прекрасным соусом из эстрагона, по-французски. Это было великолепное событие. У каждого свое мнение, и у меня оно другое. Мне нравится объединять людей», – ответил Блан на критику экс-повара королевского двора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кейт Миддлтон рядом с принцем Уильямом, как ожидается, станет «вишенкой на торте» на официальном приеме в честь визита в Британию американского президента Дональда Трампа.