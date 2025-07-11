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    По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Ленина хоронить пока рано или уже поздно

    Нужно хоронить Ленина или не нужно? В фильме «Бриллиантовая рука» С. С. Горбункову казалось, что у него есть выбор – купить халатик с перламутровыми пуговицами или без них. Но никакого выбора у него не было. Его в любом случае должны были отравить. Вот и с Лениным реального выбора нет.

    31 комментарий
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Дания вышла на антироссийскую «передовую»

    Председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики.

    13 комментариев
    11 июля 2025, 03:19 • Новости дня

    Личный повар Елизаветы II и принцессы Дианы жестко раскритиковал короля Карла

    Личный повар Елизаветы II и принцессы Дианы жестко раскритиковал короля Карла

    Tекст: Ирма Каплан

    Решение британского монарха вызвало резкую критику со стороны Даррена Макгрейди, личного повара покойной королевы Елизаветы II, принцессы Дианы, принцев Уильяма и Гарри, который упрекнул Карла III в «пощечине» сотрудникам королевского дворца.

    Британский король Карл III пригласил известного французского шеф-повара Раймона Блана помочь в подготовке государственного банкета в честь президента французского президента Эммануэля Макрона. Представитель Букингемского дворца назвал это сотрудничество примером «сердечного согласия на кухне», пишет GB News.

    75-летний шеф-повар, управляющий рестораном Le Manoir aux Quat'Saisons в Оксфордшире и посол Фонда короля, изначально был заявлен как помощник в «создании первого блюда и десерта» для этого престижного мероприятия.

    Однако позже Блан рассказал, что его попросили поработать и над основным блюдом, хотя он решил делегировать эту обязанность шеф-повару королевского двора Марку Фланагану.

    Это решение вызвало резкую критику со стороны Даррена Макгрэйди, личного повара покойной королевы Елизаветы, принцессы Дианы, принца Уильяма и принца Гарри.

    Макгрэйди назвал этот шаг «огромной пощечиной королевским поварам дворца».

    «Я понимаю, что Раймон Блан один из лучших шеф-поваров в мире, я понимаю, что он посол Фонда короля, и я понимаю, что «это сотрудничество соответствует духу Сердечного согласия», но это огромная пощечина королевским поварам дворца», –  заявил Макгрэйди.

    Он добавил, что Макрон, по его убеждению, уж точно не пригласит британских шеф-поваров для государственного визита короля Карла во Францию.

    Блан защищал это сотрудничество, подчеркнув свое решение привлечь шеф-повара королевского двора к подготовке ужина.

    «Я хотел привлечь Марка. Он королевский шеф-повар, который много лет готовил для короля, к тому же он наш большой друг, это все из уважения» – говорил он.

    Французский шеф-повар объяснил, что мог бы взять на себя все меню, но решил разделить обязанности.

     «Я мог бы сделать все сам, если бы настоял, но Марк приготовил прекрасное блюдо из курицы Rhug Estate с британскими продуктами и прекрасным соусом из эстрагона, по-французски. Это было великолепное событие. У каждого свое мнение, и у меня оно другое. Мне нравится объединять людей», – ответил Блан на критику экс-повара королевского двора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кейт Миддлтон рядом с принцем Уильямом, как ожидается, станет «вишенкой на торте» на официальном приеме в честь визита в Британию американского президента Дональда Трампа.

    8 июля 2025, 11:58 • Новости дня
    Рар оценил намерение Франции заставить Россию «сложить оружие»

    Политолог Рар: В арсенале ЕС остался «последний выстрел» в сторону России

    Рар оценил намерение Франции заставить Россию «сложить оружие»
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В руководстве ЕС полагают, что Брюсселю удастся переманить на свою сторону Дональда Трампа и уговорить его ввести санкции против России. Попытка изолировать Москву обернется окончательным разрывом системы мировой экономики и печальным концом глобализации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее МИД Франции заявил о подготовке ЕС к вводу самых жестких рестрикций против России.

    «В ЕС не осталось реалистично и стратегически думающих политиков. У всех залились глаза кровью, преобладает лозунг "бей Россию, спасай Европу". Европейские лидеры всеми силами хотят остановить продвижение российских войск на Украине. Они видят, что ВСУ слабеют, но не хотят отправлять в зону конфликта западные подразделения», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «Для поддержки Киева остается две опции: наращивание поставок оружия и санкции против Москвы. Однако стоит учитывать, что у европейцев все меньше и меньше вооружения для передачи Украине. Планируемые рестрикции – «последний выстрел», который остается в арсенале Евросоюза», – подчеркнул эксперт.

    «Для достижения своей цели политики готовы предпринимать шаги, которые до сих пор считались нереальными. Но Европа хочет использовать весь свой вес в мировой экономике, чтобы заставить те страны, которые помогают Москве обходить западные санкции, полностью отказаться от сотрудничества с Россией. В руководстве ЕС самонадеянно считают, что у объединения есть необходимые рычаги», – указал аналитик.

    «Они также полагают, что Брюсселю удастся переманить на свою сторону «разочарованного» во Владимире Путине Дональда Трампа, после чего они вместе смогут вести санкции. Такая попытка изолировать Москву обернется окончательным разрывом системы мировой экономики и печальным концом глобализации, институтов ВТО», – прогнозирует политолог.

    «Европе останется только надеяться на снабжение ресурсами и энергоносителями из США. Китай прочнее встанет на сторону России. Ведущие экономики мира сильно покалечат друг друга, но европейцы, по-видимому, готовы к такому негативному – в том числе болезненному для себя – сценарию ради последней стратегической попытки разрушить российскую экономику. Все для того, чтобы нанести Москве поражение на Украине», – заключил Рар.

    Ранее МИД Франции сообщил о подготовке ЕС к вводу «самых жестких» с 2022 года санкций против Москвы. Очередной пакет мер призван «истощить» ресурсы России и помешать ей вести военную операцию, заявил глава французского дипведомства Жан-Ноэль Барро. Он пояснил, что рестрикции будут направлены на нефтяные доходы, российских финансовых игроков и посредников в других странах.

    Таким образом Евросоюз намерен побудить Москву согласиться на прекращение огня. «Мы видели, что с тех пор, как Дональд Трамп предложил 30-дневное прекращение огня <...>, удары России по Украине увеличились в пять раз», – сказал дипломат.

    Примечательно, что заявление о санкциях появилось спустя несколько недель после того, как Эммануэль Макрон заявлял об исчерпании Францией возможностей для поставок оружия на Украину.

    После начала спецоперации на Украине США и другие западные страны ввели против России санкции, затронувшие большинство крупных компаний, включая банки, депозитарии и платежные системы. Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления Москвы – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

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    8 июля 2025, 16:17 • Новости дня
    Первая леди Франции вновь публично унизила супруга

    Первая леди Франции вновь публично унизила супруга, отказавшись подать руку

    Первая леди Франции вновь публично унизила супруга
    @ REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    Супруга французского президента Брижит Макрон отказалась принять руку Эммануэля Макрона при выходе из самолета на военной базе в Британии.

    На кадрах трансляции телеканала France 24 видно, как президент Франции Эммануэль Макрон первым спускается по трапу, после чего протягивает руку супруге для поддержки. Брижит Макрон, одетая в белое платье и на высоких каблуках, проигнорировала этот жест и начала спускаться, опираясь на поручень, передает РИА «Новости».

    Макрон убрал руку и повернулся навстречу принцу Уильяму и принцессе Кейт Мидлтон, которые встречали французскую делегацию.

    В мае СМИ уже обсуждали отношения Макрона и его супруги во время их визита во Вьетнам. Тогда камеры зафиксировали, как Брижит Макрон толкнула президента рукой в подбородок, что вызвало волну обсуждений. Елисейский дворец сначала отрицал подлинность этих кадров, однако позже источник из окружения президента подтвердил, что это была «семейная ссора». Сам Макрон позднее объяснил, что супруги просто дурачились.

    Визит французского президента в Британию продлится три дня. По прибытии Макрон с супругой отправились в Виндзорский замок, где их встретили Карл III и королева Камила.

    Во вторник Макрон планирует выступить с речью в британском парламенте. В четверг запланирован саммит между Макроном и премьер-министром Киром Стармером, на котором обсудят вопросы иммиграции и обороны.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что не знаком с деталями произошедшего между французским лидером Эммануэлем Макроном и его супругой, но посоветовал ему «держать дверь закрытой». Также Трамп просил журналистку Оуэнс прекратить расследование о жене Макрона.

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    10 июля 2025, 19:05 • Видео
    Россия предложила США новый вариант

    После часовых переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, а президенту Дональду Трампу предстоит его оценить. Ранее Трамп делал вид, будто обозлен на Россию. А как на самом деле?

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    9 июля 2025, 20:56 • Новости дня
    Школы Британии запретили девочкам носить юбки
    Школы Британии запретили девочкам носить юбки
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    В ряде образовательных учреждений Британии с осени девочкам запретили носить юбки, объясняя это равенством полов и снижением расходов семей.

    Новые рекомендации Министерства образования страны указывают, что форма должна быть доступнее для семей, а отказ от юбок поможет снизить финансовую нагрузку на родителей. При этом отмечается, что ношение брюк способствует равенству полов, передают«Аргументы и факты».

    Все учебные заведения Northern Education Trust в северо-восточной Англии уже объявили о введении такого запрета. Это решение вызвало недовольство среди родителей, которые подчеркивают, что закон не запрещает носить юбки, а Минобр только рекомендует изменения формы.

    Издание приводит слова одной из матерей: «Многие девушки предпочитают носить юбки, чтобы выразить свою гендерную идентичность. Это возмутительное женоненавистничество».

    Министерство образования в ответ на критику родителей отметило, что ограничение брендированных товаров в школьной форме помогает снизить расходы семей, а школы вправе сами решать, следовать ли этим рекомендациям. Однако родителям теперь придется приобретать дополнительные брюки, сшитые на заказ.

    В ведомстве подчеркнули, что переход на брюки способствует равенству и делает одежду более практичной для учебного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России впервые утвердили ГОСТ с требованиями к школьной форме, но это не означает введение единой школьной формы в стране.

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    8 июля 2025, 05:29 • Новости дня
    Глава МИД Франции собрался санкциями заставить Россию «сложить оружие»
    Глава МИД Франции собрался санкциями заставить Россию «сложить оружие»
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро выступил с заявлением о стремлении Евросоюза заставить Россию на мир с Украиной, чтобы убедить ее в этом, Европа намерена ввести «самые жесткие санкции» против Москвы.

    «Мы хотим, чтобы (президент России) Владимир Путин наконец согласился на прекращение огня, поскольку мы видим, что с тех пор, как президент (США Дональд) Трамп предложил 30-дневное прекращение огня <...> удары России по Украине увеличились в пять раз. Это больше не может продолжаться, это должно прекратиться», – заявил Барро в эфире телеканала TF1.

    По его словам, совместно с усилиями сенаторов США, Европа готовится принять, по предложению Франции, самые жесткие санкции, принятые за последние три года.

    «Они напрямую истощат ресурсы, позволяющие Владимиру Путину продолжать воевать», – уточнил министр.

    В частности, в перечне рестрикций говорится о «нефтяных доходах и финансовых игроках в России или в других странах».  Кроме того, из-за новых санкций Россия  «больше не добьется прогресса» на военном поприще.

    «Мы действительно намерены заставить его сложить оружие», – пообещал Жан-Ноэль Барро.

    Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, Франция должна перестать участвовать в чужих войнах и «выписывать чеки» Украине, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на манифестации «за мир» в Париже.

    Тогда же Эммануэль Макрон заявлял, что Франция исчерпала возможности для поставок оружия на Украину.

    Кроме того, Жан-Ноэль Барро заявлял, что Эммануэль Макрон обсуждал с Владимиром Зеленским на саммите НАТО намерение компании Renault производить на Украине БПЛА.

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    9 июля 2025, 23:25 • Новости дня
    Франция задержала баскетболиста Касаткина по запросу США
    Франция задержала баскетболиста Касаткина по запросу США
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российский баскетболист Даниил Касаткин в июне после прибытия в аэропорт Парижа был задержан по запросу США, которые подозревают его в причастности к киберпреступлениям, сообщает Agence France-Presse.

    Баскетболист был задержан 23 июня в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, когда прилетел во Францию вместе с невестой, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    США выдали ордер на арест, подозревая Касаткина в сговоре с целью компьютерного мошенничества и участии в хакерской группировке, атаковавшей около 900 организаций в 2020–2022 годах, в том числе два федеральных учреждения США. «Правосудие США обвиняет Даниила Касаткина в том, что он вел переговоры о выкупах в рамках этой сети», – говорится в сообщении..

    На слушаниях в Париже суд постановил оставить Касаткина под стражей до решения вопроса об экстрадиции. Баскетболист обвинения отвергает, утверждая, что не имел отношения к хакерской деятельности.

    Его адвокат Фредерик Бело заявил, что Касаткин приобрел подержанный компьютер, который ранее могли использовать злоумышленники, и просил об освобождении спортсмена под залог, однако суд отклонил эту просьбу.

    Адвокат также отметил, что пребывание под стражей негативно сказывается на физическом состоянии спортсмена, что уже привело к снижению веса с 95 до 89 кг. Вопрос о возможной экстрадиции в США пока остается открытым, отмечает агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2024 года во Франции задержали сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова по обвинению в администрировании платформы для незаконных транзакций.

    В конце июня власти Польши выдали бывшего руководителя криптобиржи Wex Дмитрия Васильева американским властям, где ему грозит до 25 лет лишения свободы. Экстрадиция Васильева произошла по делу, по которому ранее проходил Александр Винник, освобожденный при обмене заключенными между США и Россией.

    В мае россиянин Серажудин Актулаев был задержан на Кипре по запросу США.

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    10 июля 2025, 14:39 • Новости дня
    Названа причина отстраненности жены Макрона во время визита Британию

    Daily Mail объяснил отстраненность жены Макрона во время визита Британию смертью сестры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной отстраненного поведения первой леди Франции Брижит Макрон во время визита в Британию стала смерть ее старшей сестры, сообщает Daily Mail.

    По информации Daily Mail, Анна-Мария Тронье, которой было 93 года, скончалась на прошлой неделе в Амьене, родном городе семьи Макрон, передает РИА «Новости».

    «Это главная причина того, что госпожа Макрон выглядит такой подавленной и неловкой в присутствии мужа. Госпожа Макрон обожала свою сестру, и эта утрата сильно на нее повлияла», –заявил источник, близкий к президентской паре.

    Несмотря на трагедию, супруга Эммануэля Макрона решила сопровождать президента во время его официального визита на Туманный Альбион, отмечает британское издание.

    Напомним, супруга французского президента Брижит Макрон отказалась принять руку Эммануэля Макрона при выходе из самолета на военной базе в Британии.

    Ранее в СМИ появились кадры прибытия Эммануэля и Брижит Макрон в Ханой, где первая леди, по мнению пользователей, якобы ударила по щеке президента Франции. В окружении французского лидера объяснили видео с пощечиной от Брижит Макрон «обычной семейной шалостью».

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    10 июля 2025, 12:07 • Новости дня
    Британия и Франция согласовали принцип «один въезжает, один выезжает» по мигрантам

    Guardian: Стармер и Макрон объявят о миграционной сделке «один въезжает, один выезжает»

    Британия и Франция согласовали принцип «один въезжает, один выезжает» по мигрантам
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон договорились о введении пилотной схемы обмена мигрантами по принципу «один въезжает, один выезжает».

    Стармер и Макрон объявят о соглашении «один на одного» по вопросам миграции. Документ предполагает, что Британия будет принимать часть просителей убежища, пересекающих Ла-Манш, а других возвращать во Францию. Пресс-конференция с анонсом соглашения завершит трехдневный визит французского президента в Лондон, передает The Guardian.

    Подробности соглашения официальные лица обсуждали вплоть до утра четверга, но большинство препятствий, включая возможные возражения других европейских стран, было снято. Французская сторона настаивает на дополнительном финансировании для усиления полиции на северном побережье, поскольку этот вопрос остается политически чувствительным.

    Согласно пилотному проекту, который раскрыла газета Le Monde, Британия сможет возвращать около 2,6 тыс. человек в год, что составляет примерно 6% от всех пересечений. Власти Британии также намерены оснастить сотрудников пограничной службы биометрическими тестами для проверки легальности трудоустройства мигрантов, чтобы уменьшить опасения Франции по поводу подпольной экономики.

    Лондон и Париж долгие годы пытались подписать соглашение о возврате мигрантов, однако достичь договоренности мешали опасения Франции относительно возможности нелегального трудоустройства в Британии. По оценкам британских чиновников, к прорыву переговоров привели отказ от спорной схемы депортации в Руанду и личные отношения между Макроном и Стармером, а также готовность Лондона финансировать усиление контроля на французском побережье.

    Окончательные параметры – объем финансирования, сроки запуска и масштаб системы – стороны продолжали обсуждать в преддверии пресс-конференции. Париж также обеспокоен риском возможных судебных исков против новой практики перехвата лодок, которые могут быть поданы во французские суды.

    Накануне NYT сообщило, что Макрон и Стармер проведут в Лондоне первую двустороннюю встречу такого уровня с момента Brexit. По информации издания, один из ключевых вопросов повестки – совместные усилия по ограничению нелегальных пересечений Ла-Манша мигрантами.

    Ранее сообщалось, что французские правоохранители применили новую практику борьбы с нелегальной миграцией, начав портить лодки, используемые для пересечения Ла-Манша в Британию. Напомним, более 400 мигрантов прибыли в Британию, переплыв Ла-Манш на небольших лодках, несмотря на то, что французская полиция ужесточила за ними контроль. Таким образом, общее число мигрантов за год достигло 17 817 человек.

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    10 июля 2025, 18:19 • Новости дня
    Суд Парижа оправдал назвавшую Брижит Макрон мужчиной журналистку

    Суд Парижа оправдал назвавшую Брижит Макрон мужчиной журналистку

    Суд Парижа оправдал назвавшую Брижит Макрон мужчиной журналистку
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Апелляционный суд Парижа вынес оправдательный приговор в отношении журналистки Наташи Рей, осужденной за высказывания о том, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, сообщил ее адвокат Франсуа Данглеан.

    Данглеан подчеркнул, что это стало победой Рей против первой леди Франции, передает РИА «Новости». По его словам, журналистка теперь собирается подать частное обвинение против Брижит Макрон за мошенничество в судебном процессе.

    Ранее сообщалось, что независимая журналистка Наташа Рей, обвиненная во Франции из-за заявлений о супруге французского лидера Брижит Макрон, обратилась за политическим убежищем в России.

    В сентябре суд Парижа оштрафовал двух женщин, которые распространяли слухи о том, что супруга президента Франции Брижит Макрон родилась мужчиной.

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    9 июля 2025, 15:52 • Новости дня
    Посол Келин: Британия восстанавливает воздушный компонент ядерной триады

    Tекст: Валерия Городецкая

    Закупка Британией американских истребителей F-35, способных нести ядерное оружие, должна учитываться Москвой при планировании противодействия британскому ядерному сдерживанию, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

    В эфире телеканала «Россия 24» дипломат отметил, что Лондон таким образом восстанавливает воздушный компонент ядерного сдерживания, ликвидированный после холодной войны, передает РИА «Новости». «Это существенное приращивание ядерного арсенала Великобритании», – подчеркнул он.

    Британские власти называют запланированную закупку F-35A крупнейшим усилением ядерной позиции страны за последнее поколение. Сейчас британское ядерное сдерживание обеспечивают только ракеты Trident, размещенные на четырех атомных подлодках типа Vanguard.

    В эфире телеканала Келин также заявил, что идея создания отдельной европейской армии остается утопичной, поскольку НАТО остается ключевым элементом обороны Европы. Российский дипломат добавил, что Европа слишком сильно зависит от США в вопросах безопасности.

    Кроме того, посол России считает, что распространение британскими властями тезисов о «российской угрозе» обязательно приведет к дополнительной милитаризации страны. Он напомнил, что принято решение НАТО повысить уровень военных расходов до 5%, что невозможно без значительных дополнительных ассигнований.

    Напомним, британское правительство решило приобрести минимум 12 истребителей F-35A производства Lockheed Martin, которые способны нести ядерное вооружение.

    Тем временем Минобороны США уменьшило вдвое планируемое количество истребителей F-35 для закупки у Lockheed Martin.

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    10 июля 2025, 15:09 • Новости дня
    Суд Франции отказал баскетболисту Касаткину в освобождении под залог
    Суд Франции отказал баскетболисту Касаткину в освобождении под залог
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французский суд отказал в освобождении баскетболиста Даниила Касаткина под судебный контроль.

    Адвокат Фредерик Бело сообщил, что следственная палата сочла предложенные гарантии неполными, несмотря на аренду квартиры невестой спортсмена и предложение о внесении залога, передает РИА «Новости».

    По словам Бело, власти Франции «не захотели идти на риск».«Я думаю, что следственная палата ждет официального запроса на экстрадицию, потому что на данный момент речь идет лишь о просьбе о задержании, направленной французским властям. Поэтому я думаю, что они не хотят рисковать», – сказал он.

    Напомним, Франция задержала баскетболиста Касаткина по запросу США. Посольство России во Франции занялось вопросом задержания спортсмена. Оно не смогло получить доступ к Касаткину.

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    10 июля 2025, 17:44 • Новости дня
    МИД взял на контроль ситуацию с баскетболистом Касаткиным
    МИД взял на контроль ситуацию с баскетболистом Касаткиным
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Российское внешнеполитическое ведомство внимательно следит за развитием ситуации вокруг баскетболиста Даниила Касаткина.

    МИД России взял на контроль ситуацию с российским баскетболистом Даниилом Касаткиным, сообщает ТАСС.

    Заместитель главы министерства Сергей Рябков подтвердил журналистам, что дело спортсмена находится под надзором ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции задержали баскетболиста Касаткина по запросу США. Посольство России в Париже занялось вопросом его задержания. Российское диппредставительство пытается добиться встречи с Касаткиным, но сталкивается с отказами французских властей.

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    10 июля 2025, 00:51 • Новости дня
    Дуров получил возможность покинуть Францию

    Tекст: Антон Антонов

    С 10 июля в отношении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции смягчают условия судебного контроля, ему разрешается выехать в ОАЭ на две недели.

    Дуров сможет покидать Францию для поездок в Дубай, где проживают его родственники и работают офисы Telegram. Дуров обязан заранее уведомлять следственного судью о выезде. Разрешение распространяется только на поездки в ОАЭ, другие направления остаются под ограничениями, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже по обвинению в соучастии в администрировании платформы для совершения незаконных транзакций. Парижский суд поместил его под судебный контроль.

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    9 июля 2025, 05:56 • Новости дня
    Макрон велел главе разведки Франции поддерживать связь с Нарышкиным

    Tекст: Антон Антонов

    Начальник Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Николя Лернер сообщил, что президент страны Эммануэль Макрон велел поддерживать связь с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.

    «Президент республики хотел, чтобы я сохранял этот канал», – приводит слова Лернера ТАСС со ссылкой на LCI.

    По словам Лернера, даже в периоды, когда «дипломатические каналы были закрыты», у него оставалась возможность неоднократно общаться с Нарышкиным. Последний разговор между ними, по его словам, состоялся недавно.

    Начальник DGSE также подчеркнул, что контакты между спецслужбами Франции и России никогда не прекращались. Макрон придает особое значение такому сотрудничеству, включая совместную борьбу с терроризмом.

    Лернер пояснил, что обмен информацией по вопросам противодействия исламистскому терроризму является постоянным и важным направлением работы. Это сотрудничество – «необходимость, негласное правило».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и французский лидер провели телефонный разговор 1 июля. До этого лидеры России и Франции контактировали в сентябре 2022 года.

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    8 июля 2025, 13:58 • Новости дня
    Посольство России назвало нелегитимными санкции Британии против РХБЗ

    Tекст: Валерия Городецкая

    В посольстве России в Британии назвали новые санкции Лондона против командования войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России бессмысленными и нелегитимными.

    «Введение Лондоном бессмысленных ограничений против руководства российских войск РХБЗ – мера столь же саморазоблачительная, сколь и тщетная. Этой нелегитимной акцией британские власти вновь пытаются отвлечь внимание от многократно задокументированных случаев применения отравляющих веществ своей террористической клиентурой в ВСУ», – говорится в заявлении дипмиссии, передает ТАСС.

    Диппредставительство также назвало действия Лондона «озлобленными выпадами», отметив, что они лишь подтверждают успешность работы российских специалистов по выявлению и преданию огласке преступлений киевского режима.

    В посольстве заявили, что российские военные раскрывают миру правду о «химических» происках стран Запада как в контексте спецоперации на Украине, так и в других резонансных случаях – от инцидентов с «новичком» до провокаций в Сирии.

    Ранее власти Британии расширили санкционный список, добавив в него начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Алексея Ртищева и его заместителя Андрея Марченко.

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    8 июля 2025, 10:24 • Новости дня
    Эксперт: Британия продолжила деградировать после победы Стармера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Политическая система Британии переживает глубокий кризис, усугубленный неудачными реформами элит и снижением эффективности государственного аппарата, заявил британский обозреватель Эдриан Вулдридж.

    В статье для Bloomberg Вулдридж заявил, что после победы Кира Стармера на выборах общая ситуация в управлении страной стала еще хуже. По его словам, проблема заключается не только в персоналиях, но и в деградации всей управляющей системы, от парламентариев до консультантов и журналистов.

    Вулдридж отметил, что только 12% британцев считают, что правительство ставит интересы нации выше партийных, а 58% не доверяют политикам любой партии в сложных ситуациях. Он также привел данные, согласно которым производительность государственного сектора во втором квартале 2024 года была на 2,6% ниже, чем в 2023 году, и на 8,6% ниже, чем в 2019 году.

    «Британская государственная служба, когда-то считавшаяся Rolls-Royce, сейчас превратилась в Sputtering Trabant», – заявил Вулдридж. Он подчеркнул, что кризис связан с низкой оплатой труда, постоянным давлением, а также разрушением систем подготовки и отбора элит. Ранее существовавшие образовательные структуры для будущих политиков и госслужащих были сокращены или закрыты, а новые попытки обновления оказались неэффективными.

    Попытки модернизации, такие как создание школы государственного управления имени Блаватника или инициативы Доминика Каммингса, не дали ожидаемого результата. Вулдридж отметил, что большинство реформ идут снизу, тогда как успешные преобразования, по его мнению, должны проводиться сверху. Он считает, что Британия упустила два исторических шанса для системных изменений – после побед Тони Блэра и Кира Стармера.

    Ранее журнал The Economist писал, что премьер-министр Британии Кир Стармер быстро теряет авторитет внутри Лейбористской партии.

    Колумнист газеты The New York Times (NYT) Мойя Лотиан-Маклин выразила мнение, что спустя год на посту премьер-министра Кир Стармер стал терять свое влияние внутри Британии и на мировой арене.

    Газета Politico писала, что премьер-министр Великобритании столкнулся с рядом серьезных проблем после года пребывания в должности.

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