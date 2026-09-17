Декретный отпуск в 2026 году: как оформить, размер выплат и порядок начисления

Что такое декретный отпуск и кто имеет право на его оформление

Термин «декретный отпуск» объединяет два разных периода: отпуск по беременности и родам (БиР) и отпуск по уходу за ребёнком до 1,5 или 3 лет. Право на них закреплено в статьях 255 и 256 Трудового кодекса РФ.

Оформить отпуск по беременности и родам могут:

· работающие женщины, за которых работодатель уплачивает страховые взносы;

· индивидуальные предприниматели (а также адвокаты, нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой), добровольно вступившие в правоотношения с СФР и уплатившие взносы за предыдущий календарный год;

· студентки очной формы обучения;

· женщины, уволенные в связи с ликвидацией организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню признания их безработными в установленном порядке;

· женщины, проходящие военную службу по контракту.

Отпуск по уходу за ребёнком вправе оформить не только мать, но и отец, бабушка, дедушка или другой родственник, фактически ухаживающий за ребёнком. С 2024 года разрешено работать на полный день у того же или другого работодателя без потери права на ежемесячное пособие.

Продолжительность отпуска по беременности и родам

Стандартная продолжительность отпуска по беременности и родам 140 календарных дней: 70 дней до родов и 70 после. Отпуск оформляется единым периодом на основании листка нетрудоспособности, который выдаётся в электронном виде на сроке 30 недель беременности (при многоплодной беременности на сроке 28 недель).

Отдельные случаи предусматривают увеличенную продолжительность:

· многоплодная беременность 194 дня (84 до родов и 110 после);

· осложнённые роды 156 дней (70 до и 86 после);

· роды, наступившие в период с 22-й по 30-ю неделю беременности, 156 дней с даты родов;

· усыновление ребёнка до 3 месяцев 70 дней со дня рождения (110 дней при усыновлении двух и более детей).

Как рассчитывается пособие по беременности и родам

Пособие по БиР выплачивается единовременно за весь период отпуска в размере 100% среднего заработка. Расчёт производится исходя из доходов за два календарных года, предшествующих году начала отпуска. Для отпуска, начинающегося в 2026 году, учитываются доходы за 2024 и 2025 годы.

Формула расчёта: сумма заработка за два года делится на число календарных дней расчётного периода (для 2024–2025 годов 731 день) за вычетом исключаемых дней и умножается на количество дней отпуска. Из расчётного периода исключаются дни временной нетрудоспособности и предыдущих декретных отпусков. Учитываются предельные величины базы для страховых взносов: за 2024 год 2 225 000 рублей, за 2025 год 2 759 000 рублей.

Предельные размеры пособия по БиР в 2026 году:

· максимальная сумма выплаты за 140 дней 955 836 рублей;

· максимальная сумма за 156 дней (осложнённые роды) 1 065 074,40 рубля;

· максимальная сумма за 194 дня (многоплодная беременность) 1 324 515,60 рубля;

· минимальная сумма пособия за 140 дней при работе на полную ставку 124 702,20 рубля (рассчитывается от МРОТ, который с 1 января 2026 года составляет 27 093 рубля).

С 1 сентября 2025 года студенткам очной формы обучения пособие назначается исходя из регионального прожиточного минимума трудоспособного населения и выплачивается СФР, военнослужащие в размере денежного довольствия.

Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет

После окончания отпуска по БиР оформляется отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 лет. Ежемесячное пособие выплачивается только до 1,5 лет и составляет 40% среднего заработка получателя.

Ключевые параметры на 2026 год:

· максимальный размер пособия 83 021,18 рубля в месяц (при доходах на уровне предельных баз за 2024 и 2025 годы);

· минимальный размер 10 669,64 рубля с 1 февраля 2026 года, а для получателей, чьё пособие рассчитывается из МРОТ, 10 837,20 рубля;

· пособие выплачивается до достижения ребёнком возраста 1 года и 6 месяцев.

С 2024 года действует правило: если получатель пособия выходит на работу на полный день, досрочно завершает отпуск или трудоустраивается у другого работодателя, выплата 40% сохраняется в полном объёме. Ранее при выходе на полный рабочий день пособие прекращалось.

Единое пособие и другие выплаты семьям с детьми

Помимо пособий по линии социального страхования, семья вправе получить дополнительные выплаты:

· единовременное пособие при рождении ребёнка с 1 февраля 2026 года проиндексировано на 5,6% и составляет 28 450,45 рубля;

· единое пособие для беременных и семей с детьми до 17 лет при доходах ниже прожиточного минимума 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума;

· материнский капитал в 2026 году 728 921,90 рубля на первого ребёнка и 963 243,17 рубля на второго (при отсутствии выплат на первого).

Единое пособие оформляется через СФР и назначается на 12 месяцев с обязательной проверкой доходов и имущества по «правилу нулевого дохода».

Порядок оформления декретного отпуска

Оформление отпуска по беременности и родам проходит через работодателя. Электронный листок нетрудоспособности автоматически поступает в информационную систему, работодатель передаёт данные в СФР, а выплата поступает напрямую на счёт сотрудницы в рамках механизма «прямых выплат».

Пакет документов для отпуска по БиР:

· заявление на декретный отпуск (составляется в свободной форме на имя работодателя);

· электронный листок нетрудоспособности (его номер);

· реквизиты счёта для перечисления пособия;

· сведения о застрахованном лице (реквизиты счёта, паспортные данные, СНИЛС), если работодатель их ещё не передавал.

Для оформления отпуска по уходу за ребёнком дополнительно потребуются: заявление, свидетельство о рождении ребёнка, сведения о втором родителе справка с его места работы о неполучении пособия не нужна, СФР проверяет это самостоятельно. Срок обращения не позднее 6 месяцев со дня достижения ребёнком возраста полутора лет.

Сроки выплат и куда обращаться

Работодатель обязан оформить приказ и передать сведения в СФР в течение 3 рабочих дней с даты получения заявления. Социальный фонд назначает пособие в течение 10 рабочих дней и перечисляет выплату на банковский счёт или карту платёжной системы «Мир».

Подать документы также можно:

· через личный кабинет на портале Госуслуги;

· в клиентской службе СФР по месту жительства;

· в МФЦ (для отдельных видов выплат).

Индивидуальные предприниматели получают пособие напрямую в СФР при условии уплаты добровольных взносов за предыдущий календарный год. Размер годового взноса, уплаченного до 31 декабря 2025 года, для получения права на пособия в 2026 году 7 809,12 рубля (рассчитан от МРОТ 2025 года).

Сохранение рабочего места и стаж

На весь период отпуска по БиР и отпуска по уходу за ребёнком за сотрудником сохраняется рабочее место и должность. Период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет засчитывается в страховой стаж для назначения пенсии, за него начисляются индивидуальные пенсионные коэффициенты: 1,8 балла за первого ребёнка, 3,6 за второго, 5,4 за третьего и четвёртого за полный календарный год ухода. Максимальный учитываемый период 6 лет суммарно на всех детей.

Увольнение женщины в период декретного отпуска по инициативе работодателя запрещено, за исключением случаев ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. По окончании отпуска сотрудник вправе выйти на прежнюю работу либо оформить работу на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на пособие по уходу.