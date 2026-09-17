Декретный отпуск в 2026 году: как оформить, размер выплат и порядок начисления

  • Новость часаЦБ оспорил в суде ЕС ограничения на взыскание активов с Euroclear
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Цены на топливо толкают французов на социальный взрыв
    Иран потребовал приостановить членство США в МАГАТЭ
    Юшков назвал причины дефицита топлива на заправках во Франции
    Умер двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков
    Захарова раскрыла правду о личностях погибших в Буче
    ВКС России поразили авиабомбами скрытые позиции ВСУ под Харьковом
    Эксперт: ВС России не допустили запуска «Запорожстали»
    Нарышкин открыл мемориальную доску разведчику ГДР Вольфу в Москве
    Безэкипажный катер Ростеха впервые доставил избирательные бюллетени на Валаам
    Мнения
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезнее быть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию, вплоть до взаимного истребления.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Тревога за человечество стала ликвидным активом на рынке ИИ

    Что стоит за дискуссией вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

    21 комментарий
    17 сентября 2026, 16:35 • Справки

    Декретный отпуск в 2026 году: как оформить, размер выплат и порядок начисления

    Декретный отпуск в 2026 году: как оформить, размер выплат и порядок начисления
    @ Alexandra Pereba/Created using Generative AI/NEWS.ru/Global Look Press

    Декретный отпуск в России включает отпуск по беременности и родам, а также последующий отпуск по уходу за ребёнком. Каков порядок его оформления, как рассчитывается соответствующее пособие и каковы сроки выплат?

    Что такое декретный отпуск и кто имеет право на его оформление

    Термин «декретный отпуск» объединяет два разных периода: отпуск по беременности и родам (БиР) и отпуск по уходу за ребёнком до 1,5 или 3 лет. Право на них закреплено в статьях 255 и 256 Трудового кодекса РФ.

    Оформить отпуск по беременности и родам могут:

    · работающие женщины, за которых работодатель уплачивает страховые взносы;

    · индивидуальные предприниматели (а также адвокаты, нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой), добровольно вступившие в правоотношения с СФР и уплатившие взносы за предыдущий календарный год;

    · студентки очной формы обучения;

    · женщины, уволенные в связи с ликвидацией организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню признания их безработными в установленном порядке;

    · женщины, проходящие военную службу по контракту.

    Отпуск по уходу за ребёнком вправе оформить не только мать, но и отец, бабушка, дедушка или другой родственник, фактически ухаживающий за ребёнком. С 2024 года разрешено работать на полный день у того же или другого работодателя без потери права на ежемесячное пособие.

    Продолжительность отпуска по беременности и родам

    Стандартная продолжительность отпуска по беременности и родам 140 календарных дней: 70 дней до родов и 70 после. Отпуск оформляется единым периодом на основании листка нетрудоспособности, который выдаётся в электронном виде на сроке 30 недель беременности (при многоплодной беременности на сроке 28 недель).

    Отдельные случаи предусматривают увеличенную продолжительность:

    · многоплодная беременность 194 дня (84 до родов и 110 после);

    · осложнённые роды 156 дней (70 до и 86 после);

    · роды, наступившие в период с 22-й по 30-ю неделю беременности, 156 дней с даты родов;

    · усыновление ребёнка до 3 месяцев 70 дней со дня рождения (110 дней при усыновлении двух и более детей).

    Как рассчитывается пособие по беременности и родам

    Пособие по БиР выплачивается единовременно за весь период отпуска в размере 100% среднего заработка. Расчёт производится исходя из доходов за два календарных года, предшествующих году начала отпуска. Для отпуска, начинающегося в 2026 году, учитываются доходы за 2024 и 2025 годы.

    Формула расчёта: сумма заработка за два года делится на число календарных дней расчётного периода (для 2024–2025 годов 731 день) за вычетом исключаемых дней и умножается на количество дней отпуска. Из расчётного периода исключаются дни временной нетрудоспособности и предыдущих декретных отпусков. Учитываются предельные величины базы для страховых взносов: за 2024 год 2 225 000 рублей, за 2025 год 2 759 000 рублей.

    Предельные размеры пособия по БиР в 2026 году:

    · максимальная сумма выплаты за 140 дней 955 836 рублей;

    · максимальная сумма за 156 дней (осложнённые роды) 1 065 074,40 рубля;

    · максимальная сумма за 194 дня (многоплодная беременность) 1 324 515,60 рубля;

    · минимальная сумма пособия за 140 дней при работе на полную ставку 124 702,20 рубля (рассчитывается от МРОТ, который с 1 января 2026 года составляет 27 093 рубля).

    С 1 сентября 2025 года студенткам очной формы обучения пособие назначается исходя из регионального прожиточного минимума трудоспособного населения и выплачивается СФР, военнослужащие в размере денежного довольствия.

    Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет

    После окончания отпуска по БиР оформляется отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 лет. Ежемесячное пособие выплачивается только до 1,5 лет и составляет 40% среднего заработка получателя.

    Ключевые параметры на 2026 год:

    · максимальный размер пособия 83 021,18 рубля в месяц (при доходах на уровне предельных баз за 2024 и 2025 годы);

    · минимальный размер 10 669,64 рубля с 1 февраля 2026 года, а для получателей, чьё пособие рассчитывается из МРОТ, 10 837,20 рубля;

    · пособие выплачивается до достижения ребёнком возраста 1 года и 6 месяцев.

    С 2024 года действует правило: если получатель пособия выходит на работу на полный день, досрочно завершает отпуск или трудоустраивается у другого работодателя, выплата 40% сохраняется в полном объёме. Ранее при выходе на полный рабочий день пособие прекращалось.

    Единое пособие и другие выплаты семьям с детьми

    Помимо пособий по линии социального страхования, семья вправе получить дополнительные выплаты:

    · единовременное пособие при рождении ребёнка с 1 февраля 2026 года проиндексировано на 5,6% и составляет 28 450,45 рубля;

    · единое пособие для беременных и семей с детьми до 17 лет при доходах ниже прожиточного минимума 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума;

    · материнский капитал в 2026 году 728 921,90 рубля на первого ребёнка и 963 243,17 рубля на второго (при отсутствии выплат на первого).

    Единое пособие оформляется через СФР и назначается на 12 месяцев с обязательной проверкой доходов и имущества по «правилу нулевого дохода».

    Порядок оформления декретного отпуска

    Оформление отпуска по беременности и родам проходит через работодателя. Электронный листок нетрудоспособности автоматически поступает в информационную систему, работодатель передаёт данные в СФР, а выплата поступает напрямую на счёт сотрудницы в рамках механизма «прямых выплат».

    Пакет документов для отпуска по БиР:

    · заявление на декретный отпуск (составляется в свободной форме на имя работодателя);

    · электронный листок нетрудоспособности (его номер);

    · реквизиты счёта для перечисления пособия;

    · сведения о застрахованном лице (реквизиты счёта, паспортные данные, СНИЛС), если работодатель их ещё не передавал.

    Для оформления отпуска по уходу за ребёнком дополнительно потребуются: заявление, свидетельство о рождении ребёнка, сведения о втором родителе справка с его места работы о неполучении пособия не нужна, СФР проверяет это самостоятельно. Срок обращения не позднее 6 месяцев со дня достижения ребёнком возраста полутора лет.

    Сроки выплат и куда обращаться

    Работодатель обязан оформить приказ и передать сведения в СФР в течение 3 рабочих дней с даты получения заявления. Социальный фонд назначает пособие в течение 10 рабочих дней и перечисляет выплату на банковский счёт или карту платёжной системы «Мир».

    Подать документы также можно:

    · через личный кабинет на портале Госуслуги;

    · в клиентской службе СФР по месту жительства;

    · в МФЦ (для отдельных видов выплат).

    Индивидуальные предприниматели получают пособие напрямую в СФР при условии уплаты добровольных взносов за предыдущий календарный год. Размер годового взноса, уплаченного до 31 декабря 2025 года, для получения права на пособия в 2026 году 7 809,12 рубля (рассчитан от МРОТ 2025 года).

    Сохранение рабочего места и стаж

    На весь период отпуска по БиР и отпуска по уходу за ребёнком за сотрудником сохраняется рабочее место и должность. Период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет засчитывается в страховой стаж для назначения пенсии, за него начисляются индивидуальные пенсионные коэффициенты: 1,8 балла за первого ребёнка, 3,6 за второго, 5,4 за третьего и четвёртого за полный календарный год ухода. Максимальный учитываемый период 6 лет суммарно на всех детей.

    Увольнение женщины в период декретного отпуска по инициативе работодателя запрещено, за исключением случаев ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. По окончании отпуска сотрудник вправе выйти на прежнюю работу либо оформить работу на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на пособие по уходу.

    Главное
    МИД Венгрии назвал высылку российских дипломатов продуманной стратегией
    Премьер-министр Швеции подал в отставку после выборов
    Евростат назвал долю жителей ЕС, которым не хватает денег на отопление
    Крупнейший КПП на границе Молдавии и Украины остановил работу
    Дочь Немцова объявили в международный розыск
    Освобождены харьковская Малая Волчья и запорожская Розовка
    Пентагон заявил о подготовке войск США к боям в окололунном пространстве

    Ссора с Россией заставила финнов сжигать леса

    Финны все больше вынуждены буквально сжигать собственные леса только ради того, чтобы согреться – вместо того, чтобы использовать их для выгодной переработки. Лесопилки и целлюлозно-бумажные комбинаты в стране закрываются, а причиной всему стал и энергетический кризис, и конфликт с Россией, которая до 2022 года в изобилии снабжала Финляндию древесиной. Подробности

    Перейти в раздел

    Участие в выборах станет вкладом в победу России

    Через несколько дней россияне выберут депутатов Госдумы – впервые в условиях специальной военной операции и беспрецедентного внешнего давления. По мнению экспертов, значение нынешнего голосования выходит за рамки формирования нового состава парламента. Участие в выборах станет возможностью поддержать тех, кто защищает страну в ходе СВО, и продемонстрировать единство общества, когда ответственность за будущее страны объединяет граждан, как на передовой, так и в тылу. Подробности

    Перейти в раздел

    Угроза от ИИ превзошла ожидания человечества

    В конце недели на саммите в Нью-Йорке США и КНР обсудят «общие риски» от искусственного интеллекта обеих моделей – китайской с открытым кодом и американской с закрытым. Ранее лидеры отрасли сенсационно призвали ограничить развитие ИИ, но Вашингтон против этого и в чем-то прав: точка невозврата пройдена. Как ни замедляй время, опасная эра близко. Подробности

    Перейти в раздел

    Операция по освобождению Орехова перерастает в удар до Днепра

    Российские войска продолжают продвижение на Ореховском направлении и даже начали освобождение уже самого этого города, превращенного ВСУ в крупный укрепрайон. Как проходит эта операция и почему ее значение выходит далеко за рамки локальных успехов группировки войск «Днепр»? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Британия трещит по швам

      Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

    • Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

      Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

    • Китай жадно скупает русскую нефть

      Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Декретный отпуск в 2026 году: как оформить, размер выплат и порядок начисления

      Декретный отпуск в России включает отпуск по беременности и родам, а также последующий отпуск по уходу за ребёнком. Каков порядок его оформления, как рассчитывается соответствующее пособие и каковы сроки выплат?

    • Как укрыть розы на зиму: когда начинать, чем укрывать и как защитить кусты от морозов

      Розы укрывают на зиму не сразу после первых холодов, а после подготовки кустов и наступления устойчивых небольших морозов: слишком раннее укрытие может привести к выпреванию, плесени и гибели почек. В средней полосе и Подмосковье основные работы обычно приходятся на октябрь и ноябрь, но точные сроки зависят от погоды, сорта, возраста куста и состояния почвы. Рассказываем, когда начинать укрывать розы на зиму, как подготовить кусты, какие материалы выбрать, чем опасна пленка и какие ошибки чаще всего губят розы зимой.

    • Бабье лето – 2026: когда наступит и какая погода ожидается в Москве

      Бабье лето – устойчивый период теплой и сухой погоды, который приходит в конце лета или осенью, после первого похолодания. Когда наступает этот период, сколько длится и на что ориентироваться жителям столицы?

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации