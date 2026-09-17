Россельхознадзор: Китай разрешил импорт российской горчицы

Tекст: Денис Тельманов

Россия получила возможность экспортировать горчицу и горчичный порошок в Китай, передает РИА «Новости». В Россельхознадзоре подчеркнули, что китайская сторона подтвердила готовность принимать эту продукцию.

«Китайская сторона проинформировала о возможности экспорта горчичного порошка и готовой горчицы из России в Китай», – говорится в сообщении ведомства.

Для начала поставок российским предприятиям необходимо подать заявку в Россельхознадзор для регистрации в китайской системе CIFER. На основе этих документов ведомство подготовит опросный чек-лист и декларацию о соответствии, после чего направит их в Главное таможенное управление КНР.

После успешной регистрации компаниям присвоят специальный номер, который даст право на экспорт продукции на китайский рынок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Россельхознадзор согласовал условия поставок живых северных оленей в КНР.

В августе российские поставщики нарастили экспорт зерна в эту страну на 47% в стоимостном выражении.

Весной Москва и Пекин договорились увеличить объемы взаимной торговли мясной продукцией.