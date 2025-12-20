Член избиркома погибла при ударе дрона в Херсонской области

Бригада «Эспаньола» подтвердила гибель своего командира Орлова

Tекст: Тимур Шайдуллин

Смерть своего командира Станислава Орлова, известного под позывным «Испанец», подтвердила бригада «Эспаньола» в своем Telegram-канале, передает Газета.ru. Официального заявления о причинах и обстоятельствах гибели пока не опубликовано: сообщается, что правоохранительные органы продолжают устанавливать точные детали произошедшего.

Сослуживцы Орлова пояснили, что после завершения проверочных процедур появится официальная информация о месте и причине его гибели.

10 декабря в медиа появились сообщения о задержании Орлова вместе с Алексеем Живовым по подозрению в торговле оружием, однако эти сведения не нашли подтверждения в правоохранительных структурах, а дальнейших контактов с ними не удалось установить.

11 декабря Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» ссылался на Эдгарда Запашного, когда опубликовал сообщение о гибели Орлова, однако публикация позднее была удалена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группы «Эспаньола» принимали активноеучастие в боях в Часов Яре. До этого подразделение сорвало атаку ВСУ под Клещеевкой в ДНР.

Напомним, что «Эспаньола» является добровольческим отрядом из футбольных фанатов разных клубов.