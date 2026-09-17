Захарова: Западные спонсоры Киева стали инициаторами фальсификации в Буче

Tекст: Елизавета Шишкова

«Инициаторами фальсификации выступили западные спонсоры киевского режима, которых не устраивали на тот момент ведущиеся и ведущиеся очень активно, с выходом на конкретный результат, о чем говорил президент Российской Федерации, российско-украинские стамбульские договоренности и перспектива скорого завершения конфликта», – приводит РИА «Новости» слова дипломата.

«Эти переговоры западники и, конечно, в центре, безусловно, этой компашки была Британия, не то что не устраивали, нужно было эти переговоры сорвать», – добавила Захарова, отметив, что переговоры были в итоге сорваны.

Ранее Захарова заявила, что прообразом провокации в Буче стало массовое убийство в Неммерсдорфе, инсценированное соратниками Йозефа Геббельса в конце 1944 года для дискредитации Красной армии.