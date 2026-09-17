История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию, вплоть до взаимного истребления.5 комментариев
Захарова назвала инициаторов фальсификации в Буче
Захарова: Западные спонсоры Киева стали инициаторами фальсификации в Буче
Фальсификации о событиях в Буче исходили от западных спонсоров Киева, которых не устраивали переговоры по Украине, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Инициаторами фальсификации выступили западные спонсоры киевского режима, которых не устраивали на тот момент ведущиеся и ведущиеся очень активно, с выходом на конкретный результат, о чем говорил президент Российской Федерации, российско-украинские стамбульские договоренности и перспектива скорого завершения конфликта», – приводит РИА «Новости» слова дипломата.
«Эти переговоры западники и, конечно, в центре, безусловно, этой компашки была Британия, не то что не устраивали, нужно было эти переговоры сорвать», – добавила Захарова, отметив, что переговоры были в итоге сорваны.
Ранее Захарова заявила, что прообразом провокации в Буче стало массовое убийство в Неммерсдорфе, инсценированное соратниками Йозефа Геббельса в конце 1944 года для дискредитации Красной армии.