Нарышкин открыл мемориальную доску разведчику ГДР Вольфу в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

На церемонии Нарышкин подчеркнул, что Вольф был не только исключительным профессионалом, но и человеком большой нравственной силы, передает ТАСС. Глава СВР указал, что Вольфу удалось сделать возглавляемую им спецслужбу одной из сильнейших в мире.

Нарышкин назвал жизнь Вольфа примером стойкости, верности долгу и высочайшего профессионализма, а также напомнил, что тот был боевым соратником многих советских разведчиков.

Мемориальную доску разместили на фасаде дома в Кисловском переулке. Именно сюда в 1934 году 11-летний Маркус Вольф переехал с родителями и младшим братом после того, как семья бежала из нацистской Германии.

В 2024 году в Москве прошла премьера шпионского сериала «ГДР».