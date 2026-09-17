История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию, вплоть до взаимного истребления.5 комментариев
Нарышкин открыл мемориальную доску разведчику ГДР Вольфу в Москве
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин открыл в Москве мемориальную доску выдающемуся разведчику, антифашисту и бывшему главе внешней разведки Восточной Германии Маркусу Вольфу.
На церемонии Нарышкин подчеркнул, что Вольф был не только исключительным профессионалом, но и человеком большой нравственной силы, передает ТАСС. Глава СВР указал, что Вольфу удалось сделать возглавляемую им спецслужбу одной из сильнейших в мире.
Нарышкин назвал жизнь Вольфа примером стойкости, верности долгу и высочайшего профессионализма, а также напомнил, что тот был боевым соратником многих советских разведчиков.
Мемориальную доску разместили на фасаде дома в Кисловском переулке. Именно сюда в 1934 году 11-летний Маркус Вольф переехал с родителями и младшим братом после того, как семья бежала из нацистской Германии.
В 2024 году в Москве прошла премьера шпионского сериала «ГДР».