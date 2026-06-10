После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.3 комментария
СК: Мусорный монополист «Экологистика» недоплатил налоги на 500 млн рублей
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против гендиректора компании «Экологистика» Рустама Кочесокова, его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 500 млн рублей.
«В бухгалтерской и налоговой отчетности, представляемой в налоговые органы, отражались фиктивные расходы для незаконного получения вычетов по НДС», – указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
По данным СК, бюджет России недополучил свыше 500 млн рублей в виде налогов.
Для создания видимости реальных сделок бизнесмен привлекал фирмы-однодневки, которые не вели реальной хозяйственной деятельности. Правоохранители уже допросили десятки свидетелей и провели около 30 обысков в Московском регионе, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.
В ходе оперативных мероприятий изъяты документы и цифровые носители. Как уточнили в ФСБ, преступление было выявлено на территории Кабардино-Балкарии.
Обвиняемому избрана мера пресечения, с ним проводятся следственные действия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные правоохранители остановили работу теневой сети по уклонению от уплаты налогов через фирмы-однодневки. Позже суд заочно арестовал подозреваемых в неуплате 1,2 трлн рублей налогов бизнесменов.