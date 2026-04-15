СК раскрыл подробности про группировку, причинившую ущерб на 1 трлн рублей
Столичные правоохранители остановили работу теневой сети, которая через тысячи фирм-однодневок помогала компаниям уклоняться от уплаты налогов в гигантских масштабах, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Ущерб от действий группировки составил более 1 трлн рублей, пояснила Петренко, передает РИА «Новости».
Следствие установило, что с 2023 года злоумышленники зарегистрировали свыше 4 тыс. фиктивных компаний. От их имени преступники продали почти 40 тыс. организаций поддельные счета-фактуры. Эти документы содержали вымышленные сведения о несуществующих сделках, проданных товарах и оказанных услугах.
Фальшивые бумаги использовались покупателями для налоговой отчетности, что привело к колоссальным потерям государственной казны. Петренко пояснила, что против фигурантов возбуждены уголовные дела о незаконном создании юридических лиц и неправомерном обороте средств платежей.
Масштабную сеть удалось выявить благодаря совместным усилиям столичных следователей, ФСБ, МВД и Федеральной налоговой службы. Сейчас часть подозреваемых уже доставлена на допрос к следователям для выяснения всех обстоятельств.
Ранее источники сообщали, что правоохранительные органы пресекли деятельность масштабной сети по уклонению от уплаты налогов на 1 трлн рублей.