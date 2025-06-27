  • Новость часаУкраина заявила о планах значительно увеличить число ударов беспилотниками по России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Иран будет вычищать шпионскую сеть Израиля
    Рар оценил вероятность отставки фон дер Ляйен
    Возможный куратор грузинских снайперов на Майдане арестован в Тбилиси
    Великий и могучий. Как Россия и русский язык защищают друг друга
    Путин сообщил о планах подписать 100 контрактов с Белоруссией
    Кремль оценил планы Эстонии принять самолеты НАТО с ядерным оружием
    Иран признал серьезные разрушения ядерных объектов после ударов США
    В Армении возбудили уголовное дело против верующих за защиту архиепископа
    Премьер Бельгии назвал будущего «папочку Евросоюза»
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

    4 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Горячий Ледовитый

    27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Венецианская свадьба Безоса напомнила о марксизме

    Венецианская свадьба – не аномалия, а логичное развитие системы, где экономическая власть трансформируется в политическое влияние через «экономику впечатлений». Это возвращение к аристократической культуре, только без традиционных ограничений аристократии.

    6 комментариев
    27 июня 2025, 14:51 • Новости дня

    Турецкие компании проявили интерес к продлению газовых соглашений с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-премьер России Новак сообщил о переговорах турецких компаний и Газпрома по продлению истекающих контрактов на поставку газа.

    Турецкие компании заинтересованы в продлении газовых соглашений с Россией, подтвердил вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

    По его словам, «турецкие партнеры заинтересованы в том, чтобы были продлены те контракты, которые заканчивают свое действие. В этом направлении с Газпромом они взаимодействуют, идет работа соответствующая на коммерческих условиях».

    В протоколе заседания российско-турецкой межправкомиссии отмечалось, что обе страны проявляют заинтересованность в продолжении контрактов на поставку и экспорт газа на условиях взаимной выгоды.

    Россия увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию по итогам 2024 года на 2,6%, что составило чуть более 21 млрд кубометров. Газ поставляется по двум магистралям через Черное море – «Голубой поток» и «Турецкий поток».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на встрече межправительственной комиссии стороны уделили приоритетное внимание вопросам надежности инфраструктуры и перспективам расширения сотрудничества в энергетике.

    Россия по итогам января – апреля увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию на 16,4%, до 8,8 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Черном море обнаружили новые запасы газа объемом 75 млрд кубометров, что покроет потребности турецких квартир на три с половиной года.

    26 июня 2025, 18:28 • Новости дня
    Cпецслужбы Запада активизировали вовлечение мигрантов для диверсий в России

    Коков: Cпецслужбы Запада активизировали вовлечение мигрантов для диверсий в России

    Cпецслужбы Запада активизировали вовлечение мигрантов для диверсий в России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Коков отметил рост вовлечения мигрантов из Средней Азии в диверсионную и террористическую деятельность на территории России.

    Иностранные спецслужбы и связанные с ними международные террористические организации все чаще используют мигрантов из стран Средней Азии для совершения диверсий и террористических атак в России, передает ТАСС. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью «Российской газете».

    По словам Кокова, «активизировались устремления иностранных спецслужб и подконтрольных им международных террористических организаций по вовлечению в диверсионно-террористическую деятельность находящихся в России мигрантов, прибывших из стран Центрально-Азиатского региона».

    Также Коков отметил, что результаты анализа свидетельствуют – значительная часть выходцев из региона придерживаются радикальных религиозных взглядов, приобретенных на родине под влиянием исламистских проповедников. Он подчеркнул, что подобные тенденции создают дополнительные угрозы для безопасности России и требуют усиления контроля за миграцией и профилактики экстремизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нижегородской области были задержаны семь выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в вербовке сторонников террористической организации по указанию куратора из Польши.

    В Керчи и Севастополе ФСБ задержала трех агентов Главного управления разведки Минобороны Украины, которые были подготовлены к диверсиям и шпионажу.

    В Петербурге возле военкомата на Большой Монетной улице полиция задержала мигранта с бутылкой бензина, который пытался поджечь здание ради обещанного ему девушкой интима, при этом правоохранители считают, что его обманули сотрудники СБУ.

    Комментарии (33)
    26 июня 2025, 17:07 • Новости дня
    Россия и Украина провели паритетный обмен пленными
    Россия и Украина провели паритетный обмен пленными
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская и украинская стороны провели очередной обмен пленными на равных условиях, сообщили СМИ.

    Об очередном этапе обмена пленными между Россией и Украиной сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к российской переговорной группе.

    «Только что в рамках стамбульских договоренностей состоялся очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной. Обмен пленными был паритетный. Работа продолжается», – заявил собеседник.

    В пятницу Минобороны сообщило, что российская сторона получила очередную группу военнослужащих ВС России в соответствии со стамбульскими договоренностями.

    Комментарии (7)
    26 июня 2025, 17:22 • Видео
    Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

    Комментарии (0)
    27 июня 2025, 11:14 • Новости дня
    Стало известно о массированном ударе по заводу ВСУ в Запорожье

    Российские войска нанесли удар дронами по военному заводу ВСУ в Запорожье

    Стало известно о массированном ударе по заводу ВСУ в Запорожье
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Военный завод в Шевченковском районе Запорожья был атакован с помощью дронов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Российские войска провели массированную атаку на военный завод в городе Запорожье, передает РИА «Новости».

    Рогов заявил: «Минувшей ночью нашими войсками был нанесен массированный удар дронами по цеху одного из военных заводов в Шевченковском районе Запорожья».

    Он уточнил, что цех на заводе был оборудован украинскими военными для производства и ремонта военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник «Герань-2» нанес удар по временной базе подразделения ВСУ вблизи поселка Новоэкономическое на территории ДНР.

    В Днепропетровской области железнодорожные узлы и склады техники ВСУ подверглись ударам, три из которых пришлись по объектам транспортной инфраструктуры. Российские войска при помощи беспилотников-камикадзе «Герань» поразили цех по сборке БПЛА на аэродроме Краматорска.

    Комментарии (3)
    26 июня 2025, 17:17 • Новости дня
    Москва осудила Секретариат ООН за политику двойных стандартов

    Захарова: Москва осуждает Секретариат ООН за политику двойных стандартов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о недопустимости ангажированного решения Секретариата ООН.

    В ходе брифинга Захарова подчеркнула, что Москва осуждает политику двойных стандартов организации в вопросе вооруженных конфликтов. Она обратила внимание на недавний доклад генсека ООН Антониу Гутерриша, который был распространен 17 июня в Совете Безопасности ООН и посвящен положению детей в зонах вооруженных конфликтов, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что свыше 100 украинских детей, которых якобы «украла» российская сторона, обнаружены на немецкой территории. Кроме того, Захарова подчеркнула, что обвинения в похищении Россией украинских детей не соответствуют действительности, вопрос требует объективного подхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что украинская сторона устраивает шоу, активно поднимая тему якобы похищенных детей.

    Комментарии (0)
    26 июня 2025, 21:36 • Новости дня
    Боец ММА Ахьядов получил 28 лет за убийство инспектора

    Суд приговорил Ахьядова к 28 годам за убийство в Зарядье

    Tекст: Денис Тельманов

    Вынесен приговор в отношении Ламберда Ахьядова, признанного виновным в убийстве инспектора МАДИ в московском парке в 2022 году.

    Второй Западный окружной военный суд вынес решение по делу бойца смешанных единоборств Ламберда Ахьядова, передает ТАСС. Суд признал его виновным в убийстве инспектора МАДИ, совершенном в конце 2022 года в парке «Зарядье» в Москве.

    Согласно оглашенному приговору, Ахьядов проведет в заключении 28 лет, при этом первые семь лет он отбудет в тюрьме. В приговоре суда сказано: «Назначить Ахьядову наказание в виде 28 лет лишения свободы, первые 7 лет он будет отбывать в тюрьме».

    Ахьядов включен в перечень террористов, установленный в России. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура настаивает на максимальном наказании для бойца ММА Ламберда Ахьядова, включенного в перечень террористов, за убийство инспектора МАДИ в парке «Зарядье». Ахьядов перевез свою семью в Турцию, чтобы избежать фильтрационных мероприятий на границе. Он не признал вину в суде и заявил о критическом отношении к предъявленным обвинениям.

    Комментарии (0)
    26 июня 2025, 17:56 • Новости дня
    Путин прибыл в Минск

    Путин прибыл в Белоруссию для участия в Евразийском экономическом форуме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом, его самолет приземлился в аэропорту Минска.

    В белорусской столице у президента России запланирована насыщенная программа. Ближайшее мероприятие – участие в пленарной сессии Евразийского экономического форума (ЕАЭС), передает ТАСС.

    Завтра глава государства примет участие в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета, который является руководящим органом Евразийского экономического союза.

    На мероприятиях в Минске планируются встречи Путина с президентами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Кубы, Узбекистана, а также с представителями руководства Монголии и ОАЭ.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит Белоруссию и примет участие в саммите Евразийского экономического союза, а также проведет ряд встреч.

    Комментарии (0)
    27 июня 2025, 13:30 • Новости дня
    Путин сообщил о планах подписать 100 контрактов с Белоруссией

    Tекст: Александра Юдина

    Порядка ста коммерческих контрактов на общую сумму 20 млрд рублей планируется подписать по итогам встречи регионов России и Белоруссии, сообщил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания XII Форума регионов.

    Президент отметил, что реализация этих соглашений будет способствовать развитию интеграции между двумя странами, передает ТАСС.

    Путин заявил, что практически все субъекты России и области Белоруссии реализуют взаимовыгодные совместные проекты. Он выразил благодарность участникам форума за вклад в укрепление стратегического партнерства и дружеских связей между странами.

    Форум регионов Белоруссии и России проходит ежегодно под эгидой Совета Федерации и Совета Республики. XII форум организован с 25 по 27 июня 2025 года в Нижнем Новгороде, основная деловая программа состоялась на Нижегородской ярмарке.

    Ранее президент рассказал, что Москва и Минск по итогам прошлого года добились беспрецедентного уровня товарооборота, который превысил 50 млрд долларов.

    Комментарии (0)
    26 июня 2025, 19:30 • Новости дня
    Путин рассказал о присутствии сотен российских бизнесменов на форуме в Минске

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице Белоруссии собрались предприниматели из России разных масштабов, чтобы обсудить дальнейшее развитие интеграции и улучшение условий для взаимной торговли между странами ЕврАзЭС.

    Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Евразийского экономического форума. По его словам, в Минск приехали несколько сотен представителей крупного, среднего и малого бизнеса из России.

    «В Минск приехали несколько сотен представителей крупного, среднего и малого российского бизнеса – то есть те, кто непосредственно занимается развитием деловых связей со странами ЕврАзЭС и на собственном опыте понимает, какие преимущества дает интеграция и что еще нужно сделать для улучшения условий взаимных торговых и инвестиционных обменов», – приводит Telegram-канал Кремля слова главы государства.

    Напомним, в четверг президент России Владимир Путин прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом, его самолет приземлился в аэропорту Минска.

    Комментарии (0)
    26 июня 2025, 16:52 • Новости дня
    Путин назначил Ушакова главой оргкомитета первого российско-арабского саммита

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании оргкомитета для организации первого саммита России и арабских стран, утвердив руководителем своего помощника Юрия Ушакова.

    «Назначить председателем организационного комитета по подготовке и проведению в РФ первого российско-арабского саммита помощника президента РФ Юрия Ушакова», – сказано в указе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов. В компетенцию Ушакова входит утверждение персонального состава комитета в течение месяца.

    Постановление предусматривает, что правительству поручено обеспечить финансирование всех расходов, связанных с подготовкой мероприятия.

    В апреле президент России Владимир Путин объявил о планах провести в этом году саммит с участием арабских стран. Путин отправил официальную телеграмму с приглашением лидерам и генсеку Лиги арабских государств принять участие в саммите 15 октября.

    Комментарии (0)
    27 июня 2025, 07:28 • Новости дня
    Губернатор сообщил о атаке БПЛА на предприятие в Самарской области

    Tекст: Александра Юдина

    Беспилотные летательные аппараты атаковали промышленное предприятие на территории Новокуйбышевска Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

    В своем Telegram-канале он указал, что ранним утром в Новокуйбышевске произошла попытка атаки на промышленное предприятие.

    В настоящее время на месте работают оперативные службы, и отметил, что пострадавших в результате происшествия не оказалось. По словам главы региона, угрозы жизни и здоровью людей не возникло.

    Местные и федеральные службы выясняют обстоятельства атаки и принимают меры по обеспечению безопасности промышленных объектов.

    В российских регионах за прошедшую ночь дежурные силы ПВО уничтожили 39 украинских беспилотников.

    Комментарии (0)
    27 июня 2025, 07:15 • Новости дня
    Система ПВО уничтожила 39 украинских беспилотников над регионами России

    Tекст: Александра Юдина

    В российских регионах за прошедшую ночь дежурные силы ПВО уничтожили 39 украинских беспилотников, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в ночь на 27 июня средствами ПВО были сбиты 19 беспилотников над Ростовской областью, 13 – над Волгоградской областью, 4 – над Республикой Крым.

    Кроме того, по одному беспилотному летательному аппарату уничтожено над Белгородской, Брянской и Самарской областями. В сообщении не приводятся сведения о разрушениях или пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА в Волгоградской области. Движение по мосту через Дон временно приостановлено для ликвидации обломков.

    Комментарии (0)
    27 июня 2025, 08:09 • Новости дня
    В Хмельницкой области ночью зафиксировали взрывы при воздушной тревоге

    Tекст: Александра Юдина

    Взрывы произошли в Хмельницкой области в ночь на пятницу во время объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».

    Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины на 7.25 мск, в регионе был объявлен сигнал воздушной тревоги, передает РИА «Новости».

    В ночь на пятницу «Общественное» уже дважды информировало о взрывах в Хмельницкой области. Подробностей о причинах и последствиях взрывов не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких регионах Украины прозвучали взрывы; в частности, взрывы произошли в Киеве, а также в Староконстантинове, где находится военный аэродром.

    Комментарии (0)
    27 июня 2025, 13:22 • Новости дня
    Посол Германии вызван в МИД из-за преследования журналистов

    Tекст: Александра Юдина

    В пятницу в Министерстве иностранных дел России пройдут переговоры с послом Германии Александером Ламбсдорфом относительно ответных мер за действия в отношении журналистов.

    В российском МИД сообщили, что немецкий посол Александер Ламбсдорф вызван в ведомство в пятницу, передает ТАСС.

    Представители министерства уточнили, что ему объявят об ответных мерах, связанных с преследованием представителей российских СМИ в Германии.

    В МИД отметили, что подобные действия станут реакцией на ограничения, которые были введены в отношении российских журналистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России рассматривает меры против немецких журналистов из-за преследования главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова.

    Комментарии (0)
    27 июня 2025, 12:55 • Новости дня
    Путин и Токаев провели встречу перед заседанием Высшего Евразийского совета

    Tекст: Александра Юдина

    Президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели беседу перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета.

    Пресс-служба президента Казахстана опубликовала фотографии, на которых два лидера идут по Дворцу независимости в Минске и ведут разговор, передает ТАСС.

    Вслед за Путиным и Токаевым в зал проследовали президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Киргизии Садыр Жапаров и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян присоединился к переговорам по видеосвязи. На данный момент главы государств проводят заседание, открыв которое, выступил президент Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл во Дворец независимости в Минске, где его встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета. Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в столице Белоруссии.

    Комментарии (0)
    27 июня 2025, 14:07 • Новости дня
    Сербия заинтересовалась поставками российской нефти по новому нефтепроводу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Сербии Джуро Мацут сообщил о заинтересованности Белграда в поставках российских энергоресурсов по строящемуся нефтепроводу между Венгрией и Сербией.

    «Разумеется, да. Российская Федерация остается нашим ключевым и стратегическим партнером, особенно в сфере энергетики», – сказал он, передает ТАСС.

    По его словам, Россия продолжает играть решающую роль в поставках энергоносителей в Сербию, и для страны крайне важно иметь надежные и бесперебойные поставки нефти и нефтепродуктов.

    Строящийся нефтепровод соединит венгерский нефтеперерабатывающий завод в Сазхаломбатте, принадлежащий компании MOL, с городом Альдьо и далее с сербским Нови-Садом. Проект реализуют MOL совместно с сербской компанией Transnafta.

    Ранее Сербия и Венгрия задумались о расширении нефтепровода «Дружба».

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Новую Кругляковку в Харьковской области
    Пекин отреагировал на ранение китайского журналиста при атаке ВСУ
    Посол США Трейси простилась с россиянами пушкинскими строками
    Стало известно о нацистском прошлом деда новой главы MI6
    RT показал работу первой девушки-оператора дронов Росгвардии в зоне СВО
    Адвокат назвала риск призыва в ВСУ основанием просить убежище в Британии
    Участник СВО из Волгограда попросил спасти детей от матери

    Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ

    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности

    Перейти в раздел

    Война с журналистами обесценила успех Трампа в Иране

    Успех Дональда Трампа на Ближнем Востоке оспаривается американскими журналистами. СМИ продолжают требовать от главы Белого дома и его администрации подтверждений уничтожения ядерных объектов Ирана. Как отмечают эксперты, столь сильные разногласия с медиа способны расшатать власть республиканцев и привести к очередной эскалации на Ближнем Востоке. Могут ли стороны прийти к взаимопониманию? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создала новую точку давления на Днепропетровскую область

    Российские войска продолжают развивать наступление в ДНР, освободив на этой неделе два крупных населенных пункта – Новосергеевку и Шевченко. Как отметили в Минобороны, после Шевченко открывается направление в сторону Днепропетровской области. По мнению экспертов, выход к границе возможен в течение ближайших месяцев, при этом Россия получает контроль над месторождением лития, которое стояло нетронутым более 40 лет. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Иран будет вычищать шпионскую сеть Израиля

    Иранская контрразведка начала кампанию по выявлению внедренных в страну агентов израильской разведки «Моссад», нанесших Ирану колоссальный ущерб в ходе недавней 12-дневной войны. Уже идут массовые аресты и даже казни. По каким признакам Иран вычисляет шпионов Израиля и с какими трудностями неизбежно столкнется Исламская республика? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

      Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

    • В НАТО понизили Украину

      В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

    • Неприятный сюрприз для Каи Каллас

      Венгрия и Словакия решили заблокировать принятие очередного пакета антироссийских санкций ЕС. Что сподвигло их на бунт против Каи Каллас?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации