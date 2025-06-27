Турецкие компании проявили интерес к продлению газовых соглашений с Россией

Tекст: Денис Тельманов

Турецкие компании заинтересованы в продлении газовых соглашений с Россией, подтвердил вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

По его словам, «турецкие партнеры заинтересованы в том, чтобы были продлены те контракты, которые заканчивают свое действие. В этом направлении с Газпромом они взаимодействуют, идет работа соответствующая на коммерческих условиях».

В протоколе заседания российско-турецкой межправкомиссии отмечалось, что обе страны проявляют заинтересованность в продолжении контрактов на поставку и экспорт газа на условиях взаимной выгоды.

Россия увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию по итогам 2024 года на 2,6%, что составило чуть более 21 млрд кубометров. Газ поставляется по двум магистралям через Черное море – «Голубой поток» и «Турецкий поток».

Как писала газета ВЗГЛЯД, на встрече межправительственной комиссии стороны уделили приоритетное внимание вопросам надежности инфраструктуры и перспективам расширения сотрудничества в энергетике.

Россия по итогам января – апреля увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию на 16,4%, до 8,8 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Черном море обнаружили новые запасы газа объемом 75 млрд кубометров, что покроет потребности турецких квартир на три с половиной года.