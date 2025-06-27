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Россия и Турция договорились усилить безопасность энергетических проектов
Россия и Турция подчеркнули важность безопасности газопроводов и продления контрактов
На встрече межправительственной комиссии стороны уделили приоритетное внимание вопросам надежности инфраструктуры и перспективам расширения сотрудничества в энергетике.
По данным ТАСС, Россия и Турция в ходе заседания совместной межправительственной комиссии подчеркнули необходимость дальнейшего обеспечения безопасности морских и сухопутных участков газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток» на территории обеих стран.
В протоколе отмечено: «Стороны подчеркнули важность дальнейшего обеспечения безопасности как морских, так и сухопутных участков газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток» на территории обеих стран».
Также, согласно документу, Россия и Турция выразили заинтересованность в продлении контрактов на поставку и экспорт природного газа между компаниями «Боташ» и ООО «Газпром экспорт» на взаимовыгодных условиях.
Важной частью переговоров стало обсуждение развития сотрудничества в сфере подземного хранения газа для повышения надежности и безопасности энергетических поставок.
Отмечено, что страны положительно оценили работу компаний по поиску решений для обеспечения бесперебойных расчетов, а также выразили удовлетворение стабильностью поставок газа.
Кроме того, стороны подтвердили готовность к реализации совместных проектов в электроэнергетике в Турции, включая перспективы поставок российской электроэнергии и расширения партнерства в энергосекторе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию за январь – апрель на 16,4%, до 8,8 млрд кубометров. Премьер-министр Виктор Орбан сообщил о поступлении от Евросоюза выгодного предложения в обмен на поддержку нового пакета санкций против России.
После прекращения транзита газа через Украину Россия сохранила объем экспорта газа в Европу, увеличив поставки сжиженного природного газа.