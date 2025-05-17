Эрдоган сообщил об открытии крупного газового месторождения в Черном море

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об обнаружении нового газового месторождения в Черном море с запасами в 75 млрд кубометров, передает РИА «Новости». По словам Эрдогана, месторождение получило название Гёктепе-3, его запасы были обнаружены после 49 дней бурения и испытаний. «Мы обнаружили запасы газа в размере 75 миллиардов кубометров. Этого объема хватит для снабжения наших квартир во всей Турции в течение 3,5 лет. Стоимость запасов оценивается в 30 миллиардов долларов», – заявил президент, выступая в Стамбуле.

Сейчас, по информации турецкого лидера, газовые месторождения Черного моря обеспечивают поставки голубого топлива для 4 млн квартир, используя 9,5 млрд кубометров газа. Эрдоган отметил, что к 2028 году Турция планирует увеличить этот показатель в четыре раза. Власти страны рассчитывают, что новое месторождение существенно укрепит энергетическую независимость Турции и снизит импорт газа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган назвал признание равноправного статуса Турецкой республики Северного Кипра неотъемлемым условием для урегулирования ситуации на острове. Турецкие политики рассматривали возможность увеличения государства по примеру действий России. Турция заявила о своих правах на континентальный шельф Кипра.