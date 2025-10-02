Франция напала на «российский теневой флот»

Tекст: Валерия Вербинина

Первого октября французские военные захватили находящийся в международных водах нефтяной танкер, который шел под флагом Бенина, и арестовали двух человек: капитана и его помощника (оба – граждане Китая). Французские СМИ, впрочем, упоминают разве что вскользь об африканской стране, флаг которой развевается над судном. Они утверждают, что на самом деле «подозрительный корабль» якобы относится к «теневому флоту» России, который «помогает стране обходить наложенные на нее санкции».

Из материала Le Figaro можно, впрочем, узнать некоторые примечательные детали. Названий у 244-метрового танкера, построенного в 2007-м, несколько – в разных источниках он фигурирует под именами «Боракай» (Boracay) и «Пушпа» (Pushpa), а ранее «Кивала» (Kiwala). 20 сентября, как утверждается, он вышел «из российского порта Приморск под Санкт-Петербургом», направляясь в Индию. Индия, как известно, является одним из крупнейших покупателей российских нефтепродуктов.

В период с 22 по 25 сентября в Дании произошла серия инцидентов, когда несколько аэропортов, в том числе в Копенгагене и Ольборге, были вынуждены временно закрыть свое воздушное пространство из-за пролетов неопознанных беспилотников. В это время танкер проходил через датские воды. Отсюда возникло предположение, что именно он мог использоваться в качестве базы для запуска беспилотников (хотя в реальности запускать аппараты подобного типа можно откуда угодно).

Дальше больше: Якоб Карсбо, бывший главный аналитик датской военной разведки, заявил местной газете Berlingske, что «трудно представить другого игрока, кроме России, который обладает способностью и намерением» проводить такие операции. Никаких доказательств этому, однако, представлено не было – как и тому факту, что это было вообще некоей операцией. Стоит заметить, что Балтийское море, особенно в данном районе, отличается крайне плотным корабельным трафиком – и в тот же день в тех же местах проходили десятки других судов. Однако к ним никаких претензий предъявлено не было.

Затем неназванный французский военный корабль, по свидетельству той же Le Figaro, стал преследовать находящийся в международных водах танкер, которому пришлось изменить свой курс. Уже здесь возникает вопрос о соответствии действий французских военных международному морскому праву.

По каким-то причинам «Боракай» был вынужден стать на якорь недалеко от бретонских берегов (между Нуармутье и Бель-Иль-ан-Мер), однако сделал это вне пределов французских территориальных вод. Тем не менее прокуратура города Бреста спешно состряпала дело, и корабль вскоре был захвачен, а капитан и его помощник – арестованы.

Прокуратура Бреста обвиняет экипаж в совершении нескольких правонарушений, включая «неспособность обосновать принадлежность корабля/флага государству» и «отказ подчиниться», то есть выполнять приказы французских властей. По сути же, Франция своими действиями создала прецедент для захвата любого корабля, который точно так же можно обвинить в чем угодно. И прецедент этот далеко не безобиден.

Даже бывший посол Франции в России Жан де Глиниасти, который тоже не прочь порассуждать о «призрачном флоте» России, заметил, что

«захват судна, перевозящего нефть в международных водах, может быть расценен русскими и страной, которой принадлежит флаг, как акт войны».

Франция пытается оправдать свои действия статьей 110 Конвенции ООН по морскому праву. Эта статья называется «право на досмотр» и определяет случаи, когда военный корабль имеет право осмотреть иностранное торговое судно в открытом море, например, при подозрении на морское пиратство, работорговлю или незаконное производство наркотиков. Но хотя французский президент пытается внушить публике, что «группы реагирования действовали в нужное время и в нужном месте», и вообще Франция имеет право на захват чужого корабля, в случае с этим танкером не шло речи ни о пиратстве, ни о работорговле, ни о наркотиках.

Тем не менее поскольку корабль был захвачен, военные «проведут досмотр», по словам бывшего офицера, а ныне блогера Гийома Анселя. Как он считает, они должны действовать быстро, чтобы найти следы – такие как беспилотники и средства наведения. Не стоит забывать и о членах экипажа, которые должны были являться операторами БПЛА.

А если ничего не будет найдено, то объяснение уже готово: экипаж мог принять меры предосторожности и пустить все доказательства ко дну. Заодно, по словам редактора журнала «Национальная оборона» Жерома Пеллистранди, военные «также будут запрашивать судовой журнал и судовые книжки экипажа, чтобы сделать выводы». И будут начаты процедуры, чтобы определить, несут ли члены экипажа какую-либо ответственность за подозрительные полеты беспилотников.

Сам танкер фигурирует в документах ЕС как находящийся под санкциями по причине своей предполагаемой связи с Россией. Французские СМИ настаивают, что он является частью «теневого российского флота», под которым понимается множество танкеров, которые «принадлежат России, но на самом деле плавают под флагом другой страны».

По оценкам властей Евросоюза, в этот список входит не менее 500 судов, против капитанов и экипажей которых регулярно вводят санкции, но на самом деле таких танкеров гораздо больше. Уже упомянутый выше Жан де Глиниасти заметил: «Есть и новые (суда), которые идентифицированы, но на самом деле они замаскированы, их имена меняют, меняют порт приписки и т. д.».

Хотя сам он в интервью иронически проехался по «невероятным государствам», которые позволяют судам других стран плавать под своим флагом, на самом деле такая практика широко распространена, в первую очередь – из экономических соображений. Страны происхождения судов нередко используют эту лазейку, чтобы воспользоваться льготным налогообложением в налоговой гавани или обойти ограничения. А государства Африки, Карибского бассейна и т. д., которые предоставляют право ходить под своим флагом, таким образом еще и пополняют свой бюджет.

Когда в конце 2024 года в Балтийском море был поврежден подводный кабель, который связывал Финляндию с Эстонией, в этом был обвинен танкер Eagle S. Танкер, который также обвинялся в принадлежности к теневому флоту, был задержан на несколько месяцев. На данный момент троим членам экипажа данного судна грозит тюрьма, хотя доказательств каких-либо намеренных действий с их стороны предъявлено так и не было.

В свою очередь задержанный Францией капитан танкера «Боракай» в феврале следующего года предстанет перед судом Бреста только за «отказ подчиниться». Ни о каких беспилотниках над Данией в обвинении речи на данный момент не идет.

К слову, капитан торгового судна обязан подчиняться военным кораблям только в территориальных водах того или иного государства. Кроме того, неожиданно оказалось, что «все остальные возможные аспекты, касающиеся этого дела, не входят в компетенцию прокуратуры», – как заявил прокурор Стефан Келленбержер. Вопрос о том, сможет ли танкер, на котором находится «значительное количество нефти», продолжить свой путь, французские власти предпочли обойти молчанием.

В конце концов реальную подоплеку задержания судна пояснил не кто иной, как лично президент Франции. Второго октября на саммите в Копенгагене Эммануэль Макрон призвал «нарастить давление» на «российский теневой флот» и задерживать в море суда, чтобы нарушить поставки российской нефти. Как считает французский президент, «это явно уменьшит способность России финансировать свои военные усилия».

Тем самым французский лидер фактически взял на себя ответственность за пиратские действия своих ВМС и выдал реальную причину задержания танкера. Возможно, перед нами пробная попытка – или же начало масштабной операции Запада по захвату всех танкеров, выходящих из российских портов, под надуманными предлогами.