Европейцы в войне на Украине зря надеются на «Капитана Америку»

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

На Западе обсуждают возможность создания «воздушного щита» для Украины, чтобы достичь фактического прекращения огня, сообщил обозреватель Financial Times Гидеон Рахман. По его информации, инициатива предполагает расширение поставок американских средств ПВО для защиты от беспилотников.

При этом баллистические ракеты такой «щит» сдерживать не сможет. Для поддержки концепции рассматривается задействование морских сил, включая возможность развертывания европейских авианосцев. Вопрос обсуждали участники «коалиции желающих» в Париже. По итогам саммита Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран якобы согласились разместить на Украине свои силы.

Однако участники встречи так и не смогли выработать единую позицию по развертыванию военных контингентов на Украине. Внутри коалиции сформировались три лагеря: сторонники отправки войск, противники и сомневающиеся. К первой группе относятся Британия и Франция, ко второй – Италия, Польша и другие страны, третью группу составляют государства, в том числе Германия, не определившиеся с позицией.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что если на Украине будут «появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения». «А если будут достигнуты решения, которые приведут к миру, к долгосрочному миру, то тогда я просто не вижу никакого смысла в их нахождении на территории Украины, вот и все. Если договоренности будут достигнуты, пусть никто не сомневается, что Россия их будет исполнять в полном объеме. Мы будем уважать те гарантии безопасности, которые, конечно, должны быть выработаны и для России, и для Украины», – добавил Путин.

«Современная Европа функционирует как механизм, привыкший работать на американском топливе. Однако сейчас Вашингтон отказывается субсидировать невыгодные европейские инициативы, особенно проекты «коалиции желающих», слабо связанные с реальностью», – отметил Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве России.

«Создается впечатление, что фантазии «коалиции» о создании американского воздушного щита для Украины несут на себе отпечаток киновпечатлений европейских лидеров,

– иронизирует эксперт. – Перефразируя Достоевского, можно сказать: нынешняя евробюрократия вышла из шинели «Капитана Америки» и Тони Старка. В их восприятии мир функционирует именно по таким законам».

При этом, подчеркивает Мартынов, если бы Запад действительно мог создать бесполетную зону над Украиной – он бы уже сделал это. «Однако для этого у них нет ресурсов. Единственное, что реально изменит ситуацию для «коалиции желающих» – это начало полноценного диалога с Москвой с целью создания общеевропейской архитектуры безопасности. Я бы рекомендовал им звонить Путину, а не экстраполировать сюжеты комиксов на современную политику», – добавил аналитик.

«Каждая новая инициатива «коалиции желающих» вызывает вопросы о том, насколько лидеры Европы адекватно воспринимают обстановку, а также насколько они способны генерировать реальные планы, а не пустые проекты»,

– отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». Он напомнил о звучащих ранее идеях: отправка на Украину «миротворцев», разработка «гарантий безопасности», причем с апелляцией к США, а теперь и создание американского «воздушного щита». Все это находится в состоянии деклараций и политических заявлений. При этом даже беглый анализ свежего предложения подтвердит его нереализуемость.

Так, если говорить об усилении ПВО, то поставки комплексов, вероятно, будут увеличиваться, но вопрос заключается в их эффективности. «У западного блока недостаточно возможностей для производства средств перехвата российских баллистических или квазибаллистических ракет. Например, корпорация Lockheed Martin – главный производитель ракет для ЗРК Patriot – за минувшие три года увеличила объемы всего на десять единиц в месяц – с 50 до 60», – указал Анпилогов.

«Если взять все системы противовоздушной обороны, которые могут быть поставлены Украине, то количество зенитных управляемых ракет наберется лишь на одну десятую от того, что применяет Россия», – подчеркнул эксперт. По его мнению, признание европейцами неспособности «щита» сдерживать «баллистику» – проблеск адекватности.

«Таким образом, западные высокотехнологичные и, как следствие, очень дорогие изделия оказались, во-первых, крайне ограничены в своей серии. А во-вторых, выяснилось, что их пресловутая технологичность оказалась раздутой: в реальных конфликтах даже самые современные американские системы не эффективны против нового поколения баллистических ракет с гиперзвуковыми маневрирующими блоками», – заметил аналитик.

На этом фоне Анпилогов напомнил и о недавней ирано-израильской 12-дневной войне. «Тогда вся армада, включая истребители, ПВО, военно-морской флот, базировавшийся в Средиземном и Красном морях с перехватчиками SM-6, не смогла сбить по нынешним меркам устаревающую лавину иранских баллистических ракет», – сказал специалист.

Что касается дронов, от которых, по задумке «коалиции желающих», защитит «щит», то и здесь есть нюансы, продолжил спикер. «Ряд западных разработчиков, понимая, что подход дорогого единичного оружия ПВО не действует, пытаются разработать различные паллиативы – решения, которые позволят, с одной стороны, сохранить некую рентабельность производства, а с другой – обеспечить хоть какую-то разумную стоимость перехвата», – отметил он.

В частности, тот же Lockheed Martin работает над ракетой для ЗРК Patriot, стоимость которой, предположительно, составит 710 тыс. долларов. «По сравнению с четырьмя миллионами долларов за стандартную ракету эта цифра представляется маленькой. Но стоит помнить, что БПЛА стоит в районе 30-40 тысяч. Тогда картина все еще выглядит жалкой для Запада», – рассуждает аналитик.

Более того, вновь встает вопрос количественного соотношения «щита и меча». «Россия вышла на уровень запуска по целям на территории Украины сотен дронов ежедневно. То есть количество зенитных управляемых ракет требуется как минимум в два раза большее – а это абсолютно неподъемные объемы для западного ВПК», – пояснил эксперт.

Наконец, стоит учитывать позицию США, которые, как считают европейцы, и развернут «щит» над Украиной. «Вашингтон выделяет больше средств на противостояние с Китаем.

Любая борьба в Европе оказывается не просто лишней для американской администрации, но и совершенно вредной. Поэтому, я думаю, надежды «коалиции желающих» на Штаты абсолютно пустые»,

– акцентировал специалист. Таковым представляется и вторая часть плана – возможное развертывание европейских авианосцев, добавил аналитик. Он напомнил, что их существует всего три: два британских – HMS Prince of Wales и HMS Queen Elizabeth, а также один французский «Шарль де Голль» (фр. Charles de Gaulle, R91).

«Главная проблема в том, что завести их в акваторию Черного моря в настоящий момент просто невозможно из-за позиции Турции, которая в соответствии с положениями конвенции Монтре перекрыла проливы Босфор и Дарданеллы. Поэтому ближайшим районом базирования европейских авианосцев представляется Эгейское и Балтийское моря, где они, впрочем, не получат никаких преимуществ с точки зрения использования авиации», – считает Анпилогов.

По его мнению, идея экстерриториальности этой группировки преследует цель успокоить восточноевропейские страны, в частности Польшу и Румынию, которые уже неоднократно крайне резко высказывались против использования собственной территории в помощи Украине. «Как бы то ни было, инициатива европейцев выглядит абсолютной авантюрой, которая фактического «щита» над Украиной не обеспечит», – заключил собеседник.