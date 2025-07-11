Неопределенность вокруг Украины ввергает Европу в безумие

Tекст: Дмитрий Бавырин

«Это не их. Это наше. В связи с этим, если кому-то что-то не нравится, то мы его закрываем и до свиданья. У нас ремонт», – провозгласил президент Польши Анджей Дуда, имея в виду аэропорт в Ясенке возле Жешува. По ряду данных, через него проходит до 95% военной помощи, которую страны НАТО направляют на Украину.

Повод для столь радикальных мер – то, что представителей Польши не приглашали на некие «очень важные международные мероприятия», где обсуждались поставки оружия через польскую территорию. «Я считаю, что это скандал», – отрезал Дуда в ходе интервью.

Для того, чтобы голос Польши был услышан, поляки готовы посадить ВСУ на голодный паек и тем самым приблизить конец боевых действий на Украине, поскольку завершатся они, скорее всего, в связи с истощением украинской армии.

Это воистину удивительно, учитывая, как сильно в Варшаве ненавидят Россию (лично президент Дуда очень сильно ненавидит) и как болели за Киев в ходе конфликта. Но власти Эстонии – страны еще более «ястребиной», чем Польша – удивили даже сильнее, когда пообещали заблокировать новый, уже 18-й пакет санкций против РФ.

Соответствующей новостью глава МИД этой страны Маргус Цакхна ошарашил общественность в преддверии пятничной встречи с коллегами из стран ЕС, на которой рестрикции попробуют утвердить еще раз.

Если бы Варшава и Таллин в текущем противостоянии играли за наших, как во времена СССР, ОВД и СЭВ, Россия, считай, почти победила,

поскольку будущее Украины критично зависит от европейских поставок и санкций. Но они категорически против нас, а их власти с ума сошли примерно наполовину: действия Дуды более-менее осознанны, а вот Цакхна – он по-настоящему безумен.

Строго говоря, за словами президента Польши вообще нет действий. Это был своего рода юмор – описание гипотетической ситуации, которую некоторые журналисты истолковали буквально. Никто б Дуде, этой «хромой утке», не дал закрывать аэропорт: до смены президента в Польше осталось меньше месяца.

Другое дело, что Кароль Навроцкий, который возглавит страну в августе, идеологический союзник Дуды – такой же клерикальный националист. А в Дуде говорит именно национальное чувство. Оно называется гонор.

Поляки пытаются обратить на себя внимание Запада, считая, что этого заслуживают. У них образцовая по нынешним европейским меркам экономика, предвосхищаются большие траты на национальную оборону, да и, по оценке ряда независимых специалистов, самая боеспособная армия в ЕС.

Но к Дуде, Навроцкому, их партии «Право и справедливость» и ее «серому кардиналу» Ярославу Качиньскому в Брюсселе отстраненно-негативное отношение – как к мракобесам и евроскептикам. Там предпочитают работать с Варшавой через премьер-министра Дональда Турка – тоже сложного (поляк все-таки), но своего для Еврокомиссии человека.

Кроме того, выходу Польши на первые роли сопротивляются гранды ЕС – Франция и Германия. Вот и дошло до угроз:

если не будете пану ручку целовать, как надо, обречем Украину на военное поражение, раз уж у Запада на ней свет клином сошелся.

Показательно и важно, что предметом для торга и польских угроз выступает именно Украина, это движение в правильном направлении. Еще в прошлом году Украина была в Европе чем-то сакральным, помощь ей в любом виде воспринималась как почетная обязанность. Но после смены власти в США политика перестраивается.

Если Дональд Трамп хочет извлекать из конфликта финансовую пользу, продавая Киеву оружие и осваивая украинские редкоземы, то чем поляки хуже? Примерно так рассуждают в Варшаве, если речь идет об уходящем или приходящем президентах.

Навроцкий даже более перспективный в этом плане тип – наглый и несносный. Он несомненно доставит брюссельским бюрократам и лично Владимиру Зеленскому немало неприятных минут своими капризами. Прежде с Украины пылинки сдували, а теперь каждый, кто смел, пытается урвать кусок и поиметь собственную выгоду.

Что же касается эстонского руководства, оно не просто смелое – оно именно безумное, и в этом уже давно нет сомнений. А такие, как Маргус Цакхна, в своем безумии попросту опасны.

В России этот человек малоизвестен в связи со своей заурядностью. Обычный продукт отрицательного хуторского отбора: в прошлом – националист, теперь – либерал, всегда – русофоб и подпорка Партии реформ, которая в Эстонии – партия власти, партия элиты и партия Каи Каллас.

Собственно, при ней, как при премьер-министре, Цакхна возглавил МИД и занимает этот пост до сих пор. Он столь же умен и обаятелен, как и его бывшая начальница (примерно на уровне салаки), но более интеллигентен, потому не прославился. Если за высказываниями Каллас сразу вся дурь видна (они даже по форме скандальны), то Цакхна вежлив, что убивает впечатление, будто он сбежал из палаты буйнопомешанных.

На сей раз эстонец пообещал заблокировать 18-й пакет антироссийских санкций в том случае, если в нем не будет прописано снижение так называемого потолка цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Иными словами, Эстония, где меньше 1,5 млн жителей, считает, что может в одно эстонское лицо определять политику нефтезакупок 450-миллионного Евросоюза, и что это лицо не треснет.

Но это еще не безумие, это всего лишь эстонский вариант гонора. Безумны мотивы Цакхны: судя по всему, он хочет поиграть с Россией в военно-морскую блокаду.

В мае эстонцы попытались выдавить в нейтральные воды и взять на абордаж танкер, который, как им показалось, перевозит подсанкционную российскую нефть. Чтобы горячие парни охолодились, пришлось поднимать в воздух боевую авиацию РФ. Эстонцы отступили, но с тех пор хотят реванша и ищут повода, а текущие цены на нефть повода не дают: после окончания 12-дневного нападения Израиля на Иран они заметно снизились.

В общем, дело не только в самомнении и желании заявить что-то типа «это заслуга нашего упорства» в момент, когда (скорее всего, именно «когда», а не «если») Евросоюз снизит свой «потолок цен на российскую нефть». Заявленных целей ЕС все равно не добьется, собственное материальное положение ухудшит, но то, что эстонцы вернутся к косплею сомалийских пиратов, должно печалить.

Ведь могут и доиграться. Чем более безумными становятся прожекты прибалтов, тем больше вероятности, что они все-таки спровоцируют войну между Россией и НАТО. Их почему-то успокаивают действия по установке противотанковых ежей и минных полей вдоль российской границы, хотя ракеты и БПЛА летают по воздуху.

Побереглись бы.