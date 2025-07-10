  • Новость часаЗахарова подтвердила подготовку встречи Лаврова с Рубио в Куала-Лумпуре
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как русский путешественник повлиял на судьбу Киргизии
    Переводчицу Еврокомиссии на встрече с Зеленским заподозрили в шпионаже
    Школы Британии запретили девочкам носить юбки
    Психотерапевт: Злоупотребление антидепрессантами приводит к «пластмассовой жизни»
    Словакия вновь заблокировала санкции Евросоюза против России
    Россельхознадзор ввел запрет на азербайджанскую молочную продукцию
    Польша заключила контракт на поставку береговых радаров для контроля на Балтике
    Путин увеличил штат СК России
    Голикова заявила о пересмотре программы семейной ипотеки
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Дания вышла на антироссийскую «передовую»

    Председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нам цензура

    В наши дни возродить цензуру невозможно даже чисто технически. Государство не обладает монополией на информацию – и уже никогда не сможет ее восстановить. Когда со смартфона вы можете вещать хоть на весь мир – почту, телеграф, да и типографии захватывать бессмысленно. Так стоит ли пробовать?

    19 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Кадышева в Казани работает на Русский мир

    Недавний тур певицы Надежды Кадышевой, кстати, уроженки Татарстана, запомнившийся тем, как на ее малой родине поколение «зумеров» лихо отплясывало под хиты вроде «Течет ручей» или «Виновата ли я», показал, что жители республики включены в общерусское культурное поле.

    6 комментариев
    10 июля 2025, 06:26 • Новости дня

    Дуда пригрозил НАТО закрыть аэропорт в Жешуве для поставок помощи Украине

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО относится к аэропорту в Жешуве как к своей собственности, в связи с этим Польша может закрыть на ремонт хаб по поставкам военной помощи Украине, заявил польский президент Анджей Дуда.

    «Как украинцы, так и наши союзники попросту считают, что аэропорт в Жешуве и наши автострады принадлежат им. Простите. Это не их. Это наше. В связи с этим, если кому-то что-то не нравится, то мы его закрываем и до свиданья. У нас ремонт», – приводит слова Дуды РИА «Новости».

    Аэропорт Ясенка в Жешуве служит основным транзитным хабом для поставок западной военной помощи на Украину. Он добавил, что, если Польша закроет хаб, странам придется доставлять помощь на Украину по другим маршрутам: «Делайте поставки на Украину морем, воздухом, сбрасывайте на парашютах, если не считаете, что мы вам нужны».

    Основной причиной такого недовольства Дуда назвал то, что Варшаву не приглашали на «очень важные» международные мероприятия по обсуждению военной помощи Украине. Польский президент также сообщил, что в ответ на это заблокировал определенный фрагмент решения на саммите НАТО в Вильнюсе, подчеркнув, что считает ситуацию скандальной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дуда заявил, что западные страны склоняют Варшаву к отправке военных на Украину и стараются переложить на нее основную нагрузку. Дуда также предложил направить на Украину военных из Испании, Франции и Португалии и фигурально пригрозил закрыть для партнеров доступ к польским дорогам и аэропорту в Жешуве для транзита грузов.

    9 июля 2025, 13:18 • Новости дня
    Рогов рассказал о смелом броске российских бойцов по дну Каховского водохранилища
    Рогов рассказал о смелом броске российских бойцов по дну Каховского водохранилища
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВС России совершили марш-бросок по дну обмелевшего Каховского водохранилища. Это позволило развить наступление на Каменское. Причем российские военные смогли дойти по берегу Днепра до следующего населенного пункта Плавни, где также завязались бои, рассказал газете ВЗГЛЯД член ОП Владимир Рогов. Ранее ВС России выбили ВСУ из Каменского в Запорожской области.

    «Каменское – это очень непростой с точки зрения географии населенный пункт. Он находится на берегах Днепра и разделен рекой Янчекрак. Кроме того, речь идет о сплошном укрепрайоне, где ВСУ выстроили глубокоэшелонированную оборону», – отметил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

    Впрочем, российские бойцы вновь проявили смекалку, как это было, например, с операцией «Поток». «Наши ребята совершили марш-бросок по дну обмелевшего Каховского водохранилища. Местами оно сухое. Но есть участки с илом и грязью, где можно увязнуть – это было проблемой. Военнослужащие ВС России справились хорошо», – подчеркнул собеседник.

    По его словам, это позволило развить наступление на севере Каменского. «Причем в боях за северную часть села российские военные – меньшей численностью, чем противник – смогли дойти по берегу Днепра до следующего населенного пункта Плавни», – указал Рогов.

    «Таким образом, давление на группировку ВСУ оказывалось не только с юга, как это классически происходит на Запорожском участке фронта. Противник не выдержал и бежал из Каменского. Сейчас там идет зачистка», – добавил член ОП. Освобождение села будет иметь важное значение, поскольку на Степногорском направлении это предпоследний населенный пункт на пути к Запорожью, отметил собеседник.

    «Противник удерживает еще Степногорск. Армия России накрывает его ФАБами и артиллерией. На этом участке у ВСУ выстроена основательная линия обороны. Также подтянуты подкрепления, включая спецподразделения ГУР и иностранных наемников. Кроме того, украинские военные используют колоссальное количество ударных дронов, пытаясь таким образом не допустить ближнего боя с нашими военными. Нам предстоит серьезная работа», – заключил Рогов.

    Ранее российские войска выбили подразделения ВСУ из Каменского в Запорожской области. По информации Рогова, противник отступил в сторону Степногорска. Как отмечает РИА «Новости», ранее ВС России водрузили в центре Каменского российский триколор.

    Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, распложенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва – Симферополь. Путь через оба населенных пункта открывает дорогу на город Запорожье.

    Военный корреспондент Алексей Гавриш сообщил, что на Запорожском направлении впервые за долгое время ужесточились бои, а линия фронта заметно растягивается. «Наша армия начала свое движение на этом участке фронта. Активно используются FPV-дроны, активно используется воздушная разведка, артиллерия. И наши бойцы небольшими группами прощупывают вражескую оборону», – сказал он в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

    Комментарии (3)
    9 июля 2025, 11:37 • Новости дня
    Мерц: Дипломатические пути решения конфликта на Украине исчерпаны
    Мерц: Дипломатические пути решения конфликта на Украине исчерпаны
    @ IMAGO/Stefan Zeitz Photography/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конфликт на Украине больше нельзя решить дипломатическим путем.

    Выступая в Бундестаге, он выразил мнение, что дипломатические методы урегулирования ситуации на Украине полностью «исчерпаны», передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о невозможности завершить СВО политико-дипломатическим путем. При этом он высказал мнение о приоритетности дипломатических путей решения задач специальной военной операции, отметив важность политических инструментов.

    Комментарии (24)
    9 июля 2025, 17:20 • Видео
    Украина меняет правительство. Чего ждать?

    Источники украинских и мировых СМИ утверждают, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, занявший этот пост еще в 2020 году, покинет его в ближайшие дни. Что заставило Владимира Зеленского сменить премьера?

    Комментарии (0)
    9 июля 2025, 11:18 • Новости дня
    Дипломат Мирошник указал Трампу на преступные удары Украины по Курску и Рыльску
    Дипломат Мирошник указал Трампу на преступные удары Украины по Курску и Рыльску
    @ vk.com/sledcomru

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев, теряя десятки километров ежесуточно, прибегает к запрещенным методам ведения войны. Все для того, чтобы оказать влияние на внутреннюю повестку России и создавать неприемлемые условия для жизни людей, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее украинские беспилотники атаковали городской пляж в Курске. Противник также ударил по инфекционному корпусу Рыльской больницы.

    «За минувшие сутки в результате преднамеренных и преступных действий Киева только на территории Курской области, по предварительным данным, пострадали 13 человек. Из них трое погибли», – отметил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима. По его словам, противник, нанося удары по невоенным объектам, пытается посеять панику и страх среди россиян.

    «ВСУ «проседают» на поле боя, теряя десятки километров ежесуточно. Кроме того, они ощущают фантомные боли после катастрофического для них поражения в российском приграничье. В этих условиях украинская сторона, игнорируя нормы международного гуманитарного права, прибегает к запрещенным методам. Все для того, чтобы оказать влияние на внутреннюю повестку России и создавать неприемлемые условия для жизни людей», – пояснил собеседник.

    «Действия Киева должны быть осуждены мировым сообществом. Но крайне сложно требовать порицания от стран, которые являются спонсорами киевского руководства и их, говоря на сленге, «крышей», которая блокирует расследования и поставляет оружие. Более того, они же стремятся построить виртуальную картинку «страдающей» Украины», – добавил Мирошник. Он призвал Дональда Трампа, который обещает ВСУ «оборонительное» вооружение, и остальных западных лидеров ответить себе на вопрос: хотят ли они быть соучастниками преступлений Киева.

    «Кроме того, населению западных стран необходимо четко понимать: когда офис Владимира Зеленского клянчит оружие, то делает это в том числе для дальнейшего нанесения ударов по российским гражданским объектам, местам массового посещения, больницам, промышленным предприятиям гражданского сектора, в чем мы лишний раз убедились за последние сутки на примере Курской области», – подчеркнул дипломат.

    «Россия ответит на преступления противника. При этом наши бойцы ударят не по гражданским объектам, а по военным, максимально ослабляя возможности ВСУ. А Западу, повторю, необходимо понять и осознать для себя, кого они поддерживают. Украина находится вне закона. Она предпринимает действия, которые неприемлемы для цивилизованных стран», – заключил Мирошник.

    Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об ударе беспилотника ВСУ по городскому пляжу в Курске. Погибли три человека, один из них – сотрудник Росгвардии, который в момент происшествия оказывал помощь людям. Глава региона пообещал представить его к государственной награде.

    Еще семь человек пострадали, в том числе пятилетний мальчик. Очевидцы рассказали, что во время атаки ребенок закрывал собой маму. Он находится в реанимации с тяжелыми ожогами. Еще один раненый в момент удара шел мимо пляжа. Он услышал крики людей и бросился им на помощь – в этот момент взорвался боеприпас.

    Кроме того, украинский беспилотник ударил по инфекционному корпусу Рыльской больницы и зданию скорой помощи в Курской области. В результате пострадали два человека: у 30-летней женщины резаная рана груди, в состоянии средней степени тяжести ее отправили в областную больницу. У второй женщины диагностировали ранение правого бедра, ушиб мягких тканей правого колена.

    В результате удара дрона пострадало остекление зданий, загорелась кровля. Еще один пожар произошел в административном здании ЗАО «Агрофирма Рыльская» (входит в кондитерский холдинг «Объединенные кондитеры»), которое также подверглось атаке БПЛА.

    Комментарии (20)
    9 июля 2025, 12:34 • Новости дня
    По военным аэродромам Украины нанесен групповой удар «Кинжалами»
    По военным аэродромам Украины нанесен групповой удар «Кинжалами»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на среду ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками, по инфраструктуре военных аэродромов, сообщили в Минобороны.

    Цель удара была достигнута. Все назначенные объекты в итоге были поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Также оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам боеприпасов. Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 135 районах, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО были сбиты девять управляемых авиабомб, четыре снаряда американской РСЗО HIMARS и 226 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 68 477 беспилотников,  614 ЗРК, 24 167 танков и других бронемашин, 1576 боевых машин РСЗО, 27 176 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 891 единица спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в среду подполье сообщило об ударах по четырем аэродромам в центральной части Украины.

    Накануне ВС России поразили объекты газо-энергетической инфраструктуры украинского ВПК.

    Ранее Минобороны заявило об успешном массированном ударе по военным целям в Киеве.

    Комментарии (3)
    9 июля 2025, 08:24 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударах по военным аэродромам на Украине

    Подполье сообщило об ударах по четырем аэродромам в центральной части Украины

    Подполье сообщило об ударах по военным аэродромам на Украине
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Аэродромы в Киевской области, Полтаве и Житомире подверглись ударам, причем в Гостомеле зафиксировано попадание непосредственно по взлетно-посадочной полосе, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Удары по аэродромам в Киевской области, Полтаве и Житомире были нанесены российскими силами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Лебедева.

    По его словам, «в Киевской области прилет в аэродром в Гостомеле. В Полтаве несколько в аэродром. В Житомире в аэродром». Лебедев также сообщил о поражении района аэропорта в Харькове.

    Массированные удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить с 10 октября 2022 года. Это произошло спустя два дня после теракта на Крымском мосту, в котором власти России обвинили украинские спецслужбы. В числе целей российских ударов – объекты оборонной промышленности, военного управления и связи на всей территории Украины.

    При этом, как ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российские военные не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

    Напомним, на прошлой неделе подполье сообщало, что в Киевской области системы ПВО оказались перегружены из-за ударов по складам, логистическим центрам и объектам с топливом.

    Позднее в районе Чугуева в Харьковской области были зафиксированы удары по пунктам размещения украинских военных и иностранных наемников.

    Комментарии (2)
    9 июля 2025, 11:52 • Новости дня
    Скачко объяснил смену Зеленским послов в 20 странах

    Политолог Скачко: Зеленский пытается сменой послов усилить украинское лобби

    Скачко объяснил смену Зеленским послов в 20 странах
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский хочет сменить послов в 20 государствах, чтобы усилить проукраинские настроения в Европе, а также руками дипломатов обеспечить вывод своих капиталов в офшоры, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее сообщалось, что Киев планирует ротацию глав диппредставительств в странах G7 и G20.

    «Над Украиной нависла угроза прекращения самого существования. И на этом фоне Киеву как никогда нужна дипломатическая поддержка. Владимир Зеленский хочет, чтобы новые послы в странах Бенилюкса и Германии усилили проукраинские настроения в обществе, а также способствовали наращиванию военных поставок ВСУ», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Смена глав диппредставительств в Северной Европе происходит, в том числе в рамках борьбы с негативным наследием, которое оставил предыдущий украинский посол в Берлине Андрей Мельник. Зеленский хочет улучшить репутацию Киева. Но я думаю, у него это не получится, поскольку на Украине сейчас просто нет профессиональных дипломатов», – отметил аналитик.

    «Смена послов в таких странах, как Великобритания и Франция, кроме вышеназванных целей, преследует еще одну: помощь Банковой в выводе капиталов в офшоры, контролируемые Лондоном и Парижем. Среди нынешних диппредставителей далеко не все согласятся участвовать в этих схемах, поэтому Зеленский поставит лояльных вместо относительно умных», – продолжил собеседник.

    «Не исключаю, что на смену позорящейся Оксаны Маркаровой на пост посла в США придет украинский премьер Денис Шмыгаль. В этой ситуации Зеленскому придется поступиться нелюбовью к главе кабмина, поскольку – по замыслу Банковой – технократ имеет шансы улучшить отношения Киева и Вашингтона», – детализировал эксперт. К тому же политолог допустил, что Зеленский попытается усилить украинское лобби сменой послов в странах БРИКС на фоне очевидной растущей мощи этого объединения.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Зеленский планирует заменить послов в государствах G7 и G20, чтобы «усилить эти страны, в том числе – трек США». Сибига также отметил, что смена в том числе затронет посла Украины в США Оксану Маркарову, которую Владимир Зеленский уведомил о завершении ее дипмиссии, предложив остаться в правительственной команде. Министр заявил, что Маркарова была «одной из самых успешных» послов, однако подчеркнул важность ротации кадров. Всего ожидается подписание 20 указов о смене глав диппредставительств.

    Депутат Верховной рады из фракции «Европейская солидарность» София Федина ранее говорила о необходимости замены Маркаровой, поскольку та не поддерживает контактов с американской администрацией, а отношения между странами остаются сложными.

    По словам Фединой, при смене администрации в США обычно происходит обновление посольского состава для налаживания связи с новой властью, однако Киев этим не воспользовался, и теперь «время исправлять ситуацию». В качестве возможного кандидата она предложила Валерия Чалого, ранее уже работавшего в этой должности в 2015–2019 годах.

    В прошлом году спикер Палаты представителей Майк Джонсон требовал увольнения Маркаровой из-за организации визита Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании в сопровождении только представителей Демократической партии. Конгрессмен назвал это вмешательством в президентские выборы в США.

    Комментарии (0)
    9 июля 2025, 16:35 • Новости дня
    Эксперт: Есть все основания считать сфабрикованными заявления ЦРУ по химоружию на Украине

    Эксперт Никулин: Заявление ЦРУ по химоружию на Украине выглядит смехотворно

    Эксперт: Есть все основания считать сфабрикованными заявления ЦРУ по химоружию на Украине
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Есть все основания полагать, что обвинения украинских властей в использовании химоружия и представленные ЦРУ якобы доказательства против России сфабрикованы. Однако нельзя исключать, что Дональд Трамп использует эти данные как повод для новых санкций или иных ограничений против Москвы, заявил газете «ВЗГЛЯД» микробиолог Игорь Никулин. Ранее глава ЦРУ заявил о наличии у ведомства доказательств применения химического оружия на Украине.

    «Расплывчатое заявление главы ЦРУ выглядит смехотворно, учитывая наличие у России более 400 фактов о применении Киевом химического оружия, в том числе натовского образца», – отметил Игорь Никулин, микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, экс-советник генсека ООН.

    На этом фоне он напомнил зафиксированные Минобороны случаи поставок на Украину вагонами из стран Запада боеприпасов раздражающего действия. Но в Вашингтоне предпочитают эти сведения игнорировать. «США, как и другие западные страны, продолжают демонстрировать двойные стандарты и, что называется, валить с больной головы на здоровую», – посетовал собеседник.

    Уже сейчас есть все основания считать обвинения со стороны украинских властей и якобы доказательства ЦРУ против Москвы сфабрикованными. «Подобные заявления из Киева и Вашингтона – пресловутые «Белые каски». Россия одной из первых стран ликвидировала свой арсенал химического оружия. Все этапы сопровождались инспекциями ООН и ОЗХО. Работа завершилась в 2017 году», – напомнил эксперт.

    «А Штаты долго уклонялись от выполнения своих обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия», – добавил Никулин. Сообщения о завершении процесса ликвидации задекларированных арсеналов в СМИ появились летом 2023 года. При этом, как указал аналитик, американская сторона не допустила наблюдателей. Поэтому судить о достоверности информации не приходится.

    «Отто фон Бисмарку приписывают такую фразу: «с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть». Дональд Трамп же разыгрывает плохой спектакль, где примеряет роль то плохого, то хорошего полицейского. Это, может быть, нормально в бизнесе, но не в международных делах. Не исключено, что глава Белого дома использует данные о якобы применении Россией химоружия в качестве основания для введения санкций или других ограничений. Но такой шаг будет крайне неблагоразумным с его стороны», – заключил Никулин.

    Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что готов представить президенту США Дональду Трампу доказательства использования химического оружия на Украине. Об этом он сообщил на заседании кабинета министров в Белом доме.

    Присутствовавшая на встрече журналистка упомянула, что Украина обратилась в международный суд с требованием «привлечь» Россию к ответственности за якобы использование токсичных химикатов в боевых действиях. Она поинтересовалась, известно ли Трампу что-то об этом. Американский лидер переадресовал вопрос Рэтклиффу.

    «Безусловно, если задокументировано применение химического оружия, то это незаконно и нарушает все международные правила ведения вооруженных конфликтов и соглашения», – ответил он, добавил, что не может раскрыть на заседании те разведывательные данные, но готов представить Трампу в частном порядке.

    Ранее в июле министерство обороны Нидерландов и Служба военной разведки и безопасности обвинили Россию в якобы применении химического оружия на Украине, в частности хлорпикрина. Москва отвергла обвинения.

    «Естественно, предоставлением неопровержимых доказательств наши оппоненты не озабочиваются. Действуют по незамысловатой, но, на их взгляд, эффективной схеме – провокации «под чужим флагом»; вбросы <…> Либо просто без затей скрываются за универсальной формулировкой – «по сведениям наших спецслужб», а в действительности опираются на фальшивые данные киевского режима», – заявили в постоянном представительстве России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

    До этого 26 июня ОЗХО в своем докладе, посвященном третьей технической миссии на украинской территории, заявила об обнаружении отравляющего вещества хлорбензальмалонодинитрила в образцах, якобы собранных в зоне боевых действий на Украине.

    Из документа следует, что киевские власти пригласили специалистов ОЗХО для оценки инцидента, который, как утверждается, произошел в феврале 2025 года в Днепропетровской области. При этом в распоряжение экспертов были переданы образцы, собранные исключительно украинской стороной: части гранат, элементы дрона, почва и растительность, найденные рядом с окопами.

    Согласно выводам экспертов, все представленные образцы якобы содержали следы CS – газа слезоточивого действия, который, согласно Конвенции о запрещении химического оружия, не может использоваться в военных целях. Москва обратила внимание на то, что доклады ОЗХО по Украине не имеют под собой реальной основы и вводят представителей мирового сообщества в заблуждение.

    При этом технический секретариат организации полностью игнорирует российские данные о нарушениях КЗХО. «За все время он ни разу не обратился к нам за дополнительными разъяснениями и уточнениями в отношении официально переданных нами материалов на сей счет», – подчеркнули в постпредстве России.

    Комментарии (5)
    9 июля 2025, 06:49 • Новости дня
    Польские наемники сбежали с позиций ВСУ в Сумской области

    Tекст: Антон Антонов

    Украина перебросила в окрестности села Садки польских наемников, но часть из них разорвала контракт с ВСУ и оставила позиции.

    На Сумском направлении украинские войска усиливают присутствие иностранных наемников, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    «Допросы военнопленных показали, что в окрестности села Садки перебросили группу польских наемников, часть из которых разорвала контракт с ВСУ и оставила позиции», – говорится в сообщении.

    За сутки украинская сторона предприняла десять контратак в районах населенных пунктов Кондратовка, Алексеевка, Садки, Яблоновка и Юнаковка, задействовав свыше 50 человек. Потери ВСУ составили более 20 убитых и 24 раненых. Российские подразделения также ведут бои в Варачино.

    На Теткинском направлении российские военные выбили украинские подразделения из нескольких опорных пунктов около Бессаловки, продвинувшись более чем на 400 м. В районе Рыжевки атака ВСУ была сорвана, большая часть личного состава уничтожена. Выдвинувшаяся в направлении Нового Пути штурмовая группа ВСУ была уничтожена огневым воздействием, оставшиеся бойцы укрылись в подвалах на окраине Павловки.

    На Харьковском направлении российские войска продолжили наступление, отразив несколько атак украинских подразделений на позициях вблизи Мелового. В лесных массивах мотострелковые части отбили опорные пункты ВСУ. Жители Харьковской области сообщают, что в направлении села Липцы перебрасываются испаноговорящие наемники, действующие, вероятно, в составе нацгвардии Украины.

    На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены семь штурмовых групп ВСУ и склады материальных средств.

    Суммарные потери ВСУ за сутки составили свыше 170 человек, из которых более 120 – на Сумском и свыше 50 – на Харьковском направлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные выяснили на допросе пленных солдат ВСУ, что на Сумском направлении к украинцам присоединились наемники из Южной Кореи.

    Комментарии (5)
    9 июля 2025, 09:03 • Новости дня
    Ребенок закрыл собой мать при атаке ВСУ на курский пляж

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шестеро жителей Курска получили ранения в результате ночной атаки ВСУ, врачи диагностировали тяжелое состояние у трех из них, включая ребенка, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Шесть пострадавших при атаке ВСУ на Курск были доставлены в Курскую областную больницу, передает Telegram-канал Хинштейна. После обследования врачи диагностировали тяжелое состояние у троих раненых, среди них оказался ребенок. Всем им успешно провели операции ночью.

    Как рассказал врио губернатора, среди пострадавших оказался пятилетний мальчик Анатолий, который, по словам очевидцев, закрывал собой маму во время атаки. У него тяжелые ожоги, сейчас он находится в реанимации, его планируют перевести вместе с мамой в Москву для дальнейшего лечения.

    Хинштейн добавил, что еще один раненый – молодой человек, проходивший мимо пляжа и бросившийся на помощь, когда услышал крики женщины и ребенка; в этот момент произошла детонация боеприпаса.

    «Вновь хочу попросить всех: пожалуйста, будьте внимательны! В случае объявления воздушной тревоги ни в коем случае не пренебрегайте мерами безопасности! Не рискуйте своей жизнью и жизнями детей!» – написал Хинштейн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Хинштейн рассказал подробности атаки беспилотников ВСУ на пляж в Курске. В результате атаки беспилотника ВСУ на пляж в Курске погибли три человека. Мужчина также погиб после атаки украинского дрона в Курской области.

    Комментарии (4)
    9 июля 2025, 16:22 • Новости дня
    На сенокосе в Белгородской области при детонации снаряда погиб человек
    На сенокосе в Белгородской области при детонации снаряда погиб человек
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Во время заготовки сена на хуторе Колотиловский Краснояружского района Белгородской области взорвалось неизвестное устройство, что привело к гибели мужчины и ранениям двух человек.

    Один человек погиб и двое пострадали в результате взрыва во время уборки сена на хуторе Колотиловский сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

    Мужчина с тяжелыми травмами скончался по пути в больницу. Среди раненых – 17-летний подросток, у которого диагностирована тупая травма живота, его отправили в Ракитянскую ЦРБ для дополнительного обследования. Второй пострадавший, мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги, получил необходимую медицинскую помощь и продолжит лечение амбулаторно.

    В результате инцидента повреждена одна сельскохозяйственная машина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее в Шебекино подросток пострадал во время обстрела со стороны ВСУ.

    Системы ПВО сбили пять дронов ВСУ в Белгородской области.

    Комментарии (4)
    9 июля 2025, 12:21 • Новости дня
    Российские войска освободили поселок Толстой в ДНР
    Российские войска освободили поселок Толстой в ДНР
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Восток» был освобожден населенный пункт Толстой в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны около Камышевахи, Вольного Поля, Воскресенки в ДНР, Темировки, Ольговского, Малиновки, Полтавки в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ при этом потеряли до 205 военнослужащих, два танка, бронемашину и станцию РЭБ.

    Между тем подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков и батальона беспилотных систем ВСУ возле Рыжевки, Кондратовки, Варачино, Яблоновки, Юнаковки, Писаревки, Садков и Новой Сечи в Сумской области.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Ольховаткой, Хатным и Меловым в Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли более 170 военнослужащих. Уничтожены два орудия полевой артиллерии и склад с материальными средствами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии в районах Купянска, Благодатовки в Харьковской области, Колодезей, Яцковки и Зеленой Долины в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих. Уничтожены польская 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab, три станции РЭБ, станция обнаружения воздушных целей и три склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, бригаде теробороны у Николаевки, Переездного, Славянска, Северска, Миньковки, Серебрянки и Щербиновки в ДНР.

    Противник при этом потерял до 165 военнослужащих, танк, бронемашину, три пикапа, восемь орудий полевой артиллерии и два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям шести механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии поблизости от Красноармейска, Родинского, Димитрова, Муравки, Удачного, Петровского, Гродовки в ДНР, Новоподгородного и Филии в Днепропетровской области.

    При этом потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих и три артиллерийских орудия.

    А подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны около Каменского, Плавней, Орехова, Новоандреевки в Запорожской области, Степового в Днепропетровской области, Антоновки и Садового в Херсонской области. Были уничтожены свыше 80 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие, восемь станций РЭБ, склад с боеприпасами и склад горючего, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее российские войска освободили сумскую Бессаловку и Дачное в Днепропетровской области. А днем ранее они освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР.

    Комментарии (0)
    9 июля 2025, 07:16 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 86 украинских беспилотников над регионами России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на 9 июля силы ПВО отразили крупную атаку, уничтожив 86 украинских беспилотников в небе над девятью регионами страны, включая Московский регион.

    В ночь на 9 июля силы противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили 86 украинских беспилотников самолетного типа, передает ТАСС. В Минобороны РФ уточнили, что основные атаки фиксировались над Курской, Брянской и Тульской областями.

    В заявлении министерства говорится: «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 23 – над территорией Курской области, 16 – над территорией Брянской области, 15 – над территорией Тульской области, 12 – над территорией Белгородской области, 12 – над территорией Орловской области, четыре – над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву, два – над территорией Смоленской области, один – над территорией Воронежской области и один – над территорией Рязанской области».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система ПВО за ночь уничтожила 94 украинских беспилотника в 11 регионах России. В результате атаки БПЛА дома в Саратове и Энгельсе получили повреждения. Атака беспилотников также привела к возгоранию на промышленном предприятии в Энгельсе.

    Комментарии (0)
    9 июля 2025, 14:28 • Новости дня
    Зеленский назвал российский удар по Украине «показательной атакой»
    Зеленский назвал российский удар по Украине «показательной атакой»
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар российских вооруженных сил по территории Украины, назвав его показательной атакой.

    В своем Telegram-канале Зеленский написал: «Это показательная атака». Он в очередной раз обратился к западным странам с призывом ввести новые санкции против России, подчеркнув необходимость ужесточения давления на Москву, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на среду ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками, по инфраструктуре военных аэродромов.

    В среду американский президент Дональд Трамп отметил, что разрешение ситуации на Украине оказалось для него более трудной задачей, чем предполагалось изначально. Он пообещал Зеленскому помощь в пределах возможностей США.

    Комментарии (0)
    10 июля 2025, 01:51 • Новости дня
    Стало известно о возобновлении поставок оружия США на Украину
    Стало известно о возобновлении поставок оружия США на Украину
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    США вновь начали отправлять вооружения Украине, сообщили Associated Press и Reuters со ссылкой на источники.

    По данным Associated Press сейчас на Украину передают артиллерийские снаряды калибра 155 мм, а также высокоточные ракеты GMLRS. Ранее западные СМИ сообщали, что вооружения находились на складах в Польше. Когда именно грузы были направлены на Украину, не сообщается, передает ТАСС.

    Reuters со ссылкой на двух американских чиновников также сообщает о передаче Киеву указанных вооружений. При этом нет информации о том, «сколько именно оружия было отправлено и была ли поставка полностью выполнена», передает РИА «Новости».

    «Также неясно, означает ли новая поставка какие-либо изменения в политике администрации», – указывает Reuters.

    Associated Press сообщает, что «по словам трех человек, знакомых с ситуацией», президент США Дональд Трамп «в частном порядке выражал недовольство действиями чиновников Пентагона из-за объявления о паузе» в поставках оружия Украине. Он заявил, что этот шаг не был должным образом согласован Пентагоном с Белым домом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США приостановило поставки ракет на Украину, включая ракеты для ЗРК Patriot и переносных комплексов Stinger. Вашингтон столкнулся с нехваткой ракет для систем Patriot из-за военной поддержки Украины и операций на Ближнем Востоке.

    Белый дом заявил, что рассматривает возможность отправки дополнительного комплекса Patriot на Украину. США отметили, что батарея Patriot является крайне дорогой и редкой, и решение о поставке примут после изучения украинского запроса.

    Комментарии (0)
    9 июля 2025, 15:26 • Новости дня
    Нейросеть Маска Grok высмеяла Украину и поддержала Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нейросеть Grok от Илона Маска неожиданно перешла к резким политическим комментариям, высмеивая Украину и высказываясь в поддержку России.

    Пользователи социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) обратили внимание на то, что искусственный интеллект начал иронично реагировать на вопросы, связанные с Украиной, передает РИА «Новости».

    В ответ на вопрос о названии Украины Grok написала: «Украина. Но если одним словом из твоего списка – Щеневмерла. Звучит эпично, как пророчество».

    В другом сообщении нейросеть посоветовала использовать FPV-дрон, добавив: «Леопарды в Запорожье и так уже дымят от наших, Россия вперед!».

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поспорил с чат-ботом Grok по иранской ядерной угрозе.

    В феврале чат-бот Grok заявил, что президент США Дональд Трамп и Илон Маск достойны смертной казни.

    Комментарии (3)
    Главное
    В Белоруссии сформировали подразделения, которые оснастят «Орешником»
    Трамп назвал запрошенную Украиной батарею Patriot «дорогой и редкой»
    Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья решили депортировать из России
    Еврокомиссия пригрозила отобрать деньги у беднейших стран Африки
    В УТПП заявили о планах привлечь 1 млн индийских рабочих в Россию
    В МХАТ рассказали о труппе во время проведения следственных действий в театре
    Юру Борисова утвердили на роль в новом фильме Луки Гуаданьино

    Кто выиграет от исторического падения доллара

    Доллар по отношению к мировым валютам показал в июне худший показатель с 1973 года. Судя по всему, именно этого и добивался Дональд Трамп своими торговыми войнами. Однако непредсказуемость американского президента может сыграть злую шутку с экономикой США. Почему план Трампа, где слабый доллар возрождает американскую промышленность, может не сработать? Подробности

    Перейти в раздел

    До полного отказа от роли миротворца Трампу остался один шаг

    Президент США Дональд Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира. Он ждал этого так долго, что уже успел полностью дискредитировать свой образ миротворца. Впрочем, решающей ошибки хозяин Белого дома пока не совершил – той, что связана с военными поставками на Украину. Подробности

    Перейти в раздел

    Против нефтяного экспорта России развязали тайную войну

    Целая серия загадочных инцидентов произошла в последние месяцы с торговыми кораблями, регулярно заходящими в порты России. Некоторые из происшествий закончились гибелью судов и даже несли угрозу массовых человеческих жертв. Из этих событий напрашиваются как минимум три вывода. Подробности

    Перейти в раздел

    Как провалилась идея «технократического мирового правительства»

    70 лет назад, 9 июля 1955 года, в Лондоне было опубликовано так называемое письмо (меморандум) Рассела – Эйнштейна, положившее начало Пагоушскому движению. Что это была за организация, как сказался ее подход на отношении разных стран к ядерному оружию – и почему заложенные тогда идеи аукаются в самых острых современных дискуссиях, в частности на тему искусственного интеллекта? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина меняет правительство. Чего ждать?

      Источники украинских и мировых СМИ утверждают, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, занявший этот пост еще в 2020 году, покинет его в ближайшие дни. Что заставило Владимира Зеленского сменить премьера?

    • Президент США выбрал войну

      Президента США выдвинули на Нобелевскую премию мира, о чем он давно мечтал. Однако он ее точно не получит. Во-первых, номинировал его Израиль. Во-вторых, Трамп решил всерьез втянуться в конфликт России и Украины.

    • Роль Сталина и Хрущева в истории опять переписали

      На съезде КПРФ была принята резолюция, осуждающая антисталинскую речь Никиты Хрущева на XX съезде КПСС. В чем подвох?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации