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    15 мая 2025, 21:10 • Политика

    Русофобия довела Эстонию до пиратства на Балтике

    Эксперты объяснили намерения Эстонии при попытке задержания танкера Jaguar

    Русофобия довела Эстонию до пиратства на Балтике
    @ Henry Chirinos/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Эстония вместе с Польшей активизировала борьбу с перевозящим российскую нефть танкерным флотом. Республика при поддержке сил НАТО попыталась задержать судно, направлявшееся в Приморск. Отбиться от преследования танкеру помог истребитель Су-35. Эксперты называют действия Таллина пиратским актом, отмечая, что предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации сможет лишь сопровождение торговых судов военным конвоем.

    Эстония попыталась задержать в международных водах танкер Jaguar под флагом Габона. Судно, вышедшее из индийского порта Сикка и направлявшееся в Россию, преследовали патрульные корабли, вертолет, самолет, а также истребители МиГ-29 военно-воздушных сил Польши. Погоня за танкером началась в акватории Финского залива.

    Таллин пытался заставить судно направиться в морскую зону, где власти Эстонии смогли бы провести процедуру задержания. Однако его экипаж не поддался на провокации, сохранив исходный курс. Командование прибалтийской республики угрожало экипажем тараном, а также пыталось высадить на борт десант с вертолета.

    По информации Telegram-канала «Военкоры Русской весны», в инцидент пришлось вмешаться истребителю Су-35 ВКС России. Сообщается, что именно появление российского самолета стало решающим фактором в остановке преследования танкера. Однако официального подтверждения данной информации пока не последовало.

    В настоящий момент Jaguar находится в порту Приморск (Ленинградская область). Как свидетельствует мониторинговый сервис VesselFinder, судно успешно встало на рейд. Начаты работы по осмотру подводной части борта, передают «Известия». После завершения процедур экипажу позволят сойти на берег. Команда состоит из 21 человека, в ее составе имеются граждане РФ, Индии и Мьянмы.

    Между тем глава эстонского МИД Маргус Цахкна обвинил Москву в якобы нарушении воздушного пространства страны. По его словам, российский истребитель якобы пребывал на территории НАТО менее минуты. Он также добавил, что из-за этого силам альянса также пришлось задействовать самолеты для осуществления контроля над ситуацией.

    Напомним, еще в апреле Рийгикогу (парламент) Эстонии принял законопроект о праве топить «опасные и подозрительные суда», объясняя это снижением угрозы важным объектам республики. При этом председатель парламентской комиссии по обороне Калев Стойческу заявил, что перед атакой корабля весь его экипаж якобы должны эвакуировать.

    Буквально через несколько дней после принятия законопроекта Таллин задержал танкер Kiwala, якобы направлявшийся в российский порт Усть-Луга. Как напоминает эстонское издание Postimees, у властей республики возникли подозрения о нахождении судна под санкциями ЕС. Капитаном корабля оказался гражданин КНР, а все остальные члены экипажа были выходцами из Мьянмы.

    Однако схожие инциденты проходили не только по вине Таллина. Так, еще в конце декабря прошлого года Финляндии задержала нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводного кабеля EstLink 2. Уже через два месяца судно было освобождено из-под ареста за неимением доказательств.

    «Преследование судна Jaguar осуществлялось эстонскими властями в международной акватории. Ни одно государство мира не имеет права задерживать и досматривать суда, идущие по нейтральным водам. Это железная норма мировой юриспруденции, которая зародилась еще во времена Екатерины Великой», – отмечает политолог Александр Носович.

    «Соответственно, мы столкнулись с актом пиратства,

    инициированного Таллином. И в этой связи не важно, кто идет на преступление: непонятные корабли в море или прибалтийская республика – у экипажа судна должна сохраняться возможность самообороны. Неприятелю должен быть дан отпор», – акцентирует он.

    «Но поскольку речь идет о торговом корабле, то его обращение за помощью к российским военным также выглядит логичным шагом. Если бы на выручку не подоспел бы Су-35, танкер ждали бы плачевные последствия. Эстония намеревалась загнать корабль в собственные территориальные воды», – напоминает собеседник.

    «В этом случае Таллин мог бы сделать в отношении Jaguar все, что угодно. Их новые законодательные инициативы предполагают разрешение на уничтожение якобы неизвестных кораблей. Но мне кажется, что власти республики планировали арестовать экипаж и удерживать их в качестве заложников», – добавляет эксперт.

    «При этом судно шло под флагом Габона, а Таллин усиленно отрицает его наличие, пытаясь снизить количество игроков, вовлеченных в ситуацию. Это типичная боязливая стратегия Эстонии. К сожалению, никакими дипломатическими мерами образумить их не получится», – говорит он.

    «Речь может идти только о методах силового воздействия.

    России необходимо сопровождать торговые корабли военным конвоем. Важно наращивать данную практику. Возможно, стоит привлекать больше кораблей ВМФ к этому процессу, дабы показать Таллину всю серьезность наших намерений», – акцентирует Носович.

    Теоретически сопровождать танкеры могут фрегаты или корветы, отмечает Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. «Двух-трех единиц на одно торговое судно будет вполне достаточно. Нельзя забывать и об авиации, которая при необходимости сможет помочь экипажу с ближайших точек подлета», – добавляет он.

    «Однако необходимо ориентироваться и на особенности происходящего. Эстония, как и некоторые другие европейские государства, нацелена на борьбу с кораблями, осуществляющими перевозку нефти. Соответственно, Таллин не будет бить по машинам с помощью ракет или других средств поражения», – полагает собеседник.

    «В противном случае республика замрет в шаге от экологической катастрофы

    – нефтяное пятно быстро распространится по всему прибрежному пространству. Таким образом Эстония, скорее всего, будет действовать при помощи десантирования на борт торговых судов. Значит, в плавание вместе с экипажем должны уходить и несколько военных», – рассуждает депутат.

    «Это стало бы хорошей мерой, способной утихомирить прибалтов. В этот раз их пыл удалось охладить с помощью Су-35. В таких случаях у пилотов достаточно широкие полномочия в плане ответа на недоброжелательные действия. Однако к огню можно переходить лишь в крайне опасных ситуациях: необходимо давать достойный, но равномерный отпор», – напоминает Колесник.

    При этом увеличение сопроводительного конвоя не должно сказаться на итоговой стоимости экспорта нефти, считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ). «В состав конвоя войдут корабли ВМФ, бюджет которого и так расписан на несколько лет вперед», – говорит он.

    «То есть в случае, если государство сочтет необходимым применение флота для этих нужд, будет заранее понятно, откуда на данную инициативу возьмутся деньги. Привлечение частных охранных компаний для этого не подойдет, поскольку их возможность участия в конфликтах с силами национальной армии сомнительна», – полагает собеседник.

    «Но в первую очередь важно понять, готова ли Россия вообще прибегать к данному шагу.

    Европа явно идет к тому, чтобы полностью заблокировать нам доступ в Балтийское море. Думаю, что на решение этой задачи будет направлен 17-й пакет санкций. Ситуация весьма опасна для нашей внешней торговли», – акцентирует собеседник.

    «Другие порты, доступные нам, не обладают той же пропускной мощностью, что и инфраструктура на севере страны. Поэтому ЕС серьезно обостряет ситуацию. Все это превращается в игру: «у кого первого сдадут нервы». Брюссель надеется на то, что именно Москва первой пойдет на силовой метод решения вопроса. Это позволит ему привлечь к морской блокаде американские ресурсы. А нам нужен обратный результат», – заключил Юшков.

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