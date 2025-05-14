Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.11 комментариев
Опубликовано видео попытки ВМС Эстонии захватить танкер в нейтральных водах Балтики
Стало известно о попытке ВМС Эстонии захватить танкер Jaguar под флагом Габона
В нейтральных водах Балтийского моря эстонские военные при поддержке авиации и кораблей пытались принудительно остановить судно Jaguar, шедшее под габонским флагом в Приморск, сообщают СМИ.
«Известия» опубликовало видеозаписи, на которых, как сообщается, зафиксирована попытка эстонских военны и авиации НАТО захватить гражданское судно Jaguar под флагом Габона в нейтральных водах Балтики.
По информации издания, события происходили 14 мая, когда судно направлялось в порт Приморска. Эстонские военные потребовали от судна покинуть международные воды и войти в территориальную акваторию Эстонии, где могли бы задержать Jaguar по своим законам.
Сообщается, что командование эстонских сил угрожало судну тараном, а также дважды пыталось высадить десант с вертолета. Были привлечены патрульный катер «Райу», патрульный корабль «Курвиц», десантный вертолет и самолет PZL M28.
К операции также привлекли истребители МиГ-29 ВВС Польши. Несмотря на давление и угрозы, экипаж Jaguar продолжил следовать курсом в Приморск.
Ранее в НАТО решили взять под контроль суда в нейтральных водах Балтики.