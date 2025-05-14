Опубликовано видео попытки ВМС Эстонии захватить танкер в нейтральных водах Балтики

Стало известно о попытке ВМС Эстонии захватить танкер Jaguar под флагом Габона

Tекст: Валерия Городецкая

«Известия» опубликовало видеозаписи, на которых, как сообщается, зафиксирована попытка эстонских военны и авиации НАТО захватить гражданское судно Jaguar под флагом Габона в нейтральных водах Балтики.

По информации издания, события происходили 14 мая, когда судно направлялось в порт Приморска. Эстонские военные потребовали от судна покинуть международные воды и войти в территориальную акваторию Эстонии, где могли бы задержать Jaguar по своим законам.

Сообщается, что командование эстонских сил угрожало судну тараном, а также дважды пыталось высадить десант с вертолета. Были привлечены патрульный катер «Райу», патрульный корабль «Курвиц», десантный вертолет и самолет PZL M28.

К операции также привлекли истребители МиГ-29 ВВС Польши. Несмотря на давление и угрозы, экипаж Jaguar продолжил следовать курсом в Приморск.

Ранее в НАТО решили взять под контроль суда в нейтральных водах Балтики.