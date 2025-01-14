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В НАТО решили взять под контроль суда в нейтральных водах Балтики
Страны НАТО решили контролировать суда на Балтике за пределами своих территориальных вод
Страны НАТО будут искать правовые решения для контроля судов за пределами своих территориальных вод в Балтийском море, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил журналистам в Хельсинки после саммита государств Северной Европы и Балтии, что страны НАТО будут искать правовые решения, чтобы контролировать суда за пределами своих территориальных вод, передает ТАСС.
Во вторник на саммите в Хельсинки генсек НАТО Марк Рютте объявил о создании миссии «Балтийский караул» (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря. В операции будут участвовать фрегаты и морская авиация. С предложением организовать такую миссию в конце ноября 2024 года выступил Туск. Он, не вдаваясь в детали инициативы, подчеркнул ее антироссийскую направленность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша на этой неделе заявила о намерении выделить свои корабли для участия в миссии НАТО по охране критически важной инфраструктуры на Балтике. Литва ранее также сообщила о своем решении подключиться к этой миссии.