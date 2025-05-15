В этом году, в июне, исполнится 75 лет с начала Корейской войны. На фоне новостей об участии бойцов из КНДР в освобождении Курской области далёкие события 1950-1953 годов обретают неожиданную актуальность.2 комментария
МИД Эстонии заявил о нарушении границы российским истребителем
Эстонские военные силы сопроводили танкер без флага в своей исключительной экономической зоне, после чего российский истребитель менее чем на минуту оказался в воздушном пространстве страны, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Цахкна заявил, что российский истребитель нарушил воздушное пространство Эстонии, сообщает ТАСС.
По его словам, инцидент произошел после того, как танкер Jaguar, шедший без флага и страховки, вошел в исключительную экономическую зону страны. В ответ эстонские силы были направлены для сопровождения судна.
Министр отметил: «Пару дней назад танкер «теневого флота» Jaguar, который шел без флага, вошел в исключительную экономическую зону Эстонии. Мы ответили соответствующе, направив наши силы сопровождать судно «теневого флота», так как оно не имело страховки и флага. Но Российская Федерация направила для оценки ситуации истребитель, который незаконно находился на территории НАТО менее минуты. Истребители НАТО также были подняты вверх для контроля за российским истребителем».
В Эстонии заявили, что истребители НАТО были подняты для контроля за ситуацией. По утверждению Цахкна, российский военный самолет находился в воздушном пространстве НАТО менее одной минуты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал о том, что Эстония запретила пролет его спецборта над своей территорией при поездке на празднование окончания Второй мировой войны.