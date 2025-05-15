МИД Эстонии заявил о нарушении границы российским истребителем

Tекст: Дмитрий Зубарев

Цахкна заявил, что российский истребитель нарушил воздушное пространство Эстонии, сообщает ТАСС.

По его словам, инцидент произошел после того, как танкер Jaguar, шедший без флага и страховки, вошел в исключительную экономическую зону страны. В ответ эстонские силы были направлены для сопровождения судна.

Министр отметил: «Пару дней назад танкер «теневого флота» Jaguar, который шел без флага, вошел в исключительную экономическую зону Эстонии. Мы ответили соответствующе, направив наши силы сопровождать судно «теневого флота», так как оно не имело страховки и флага. Но Российская Федерация направила для оценки ситуации истребитель, который незаконно находился на территории НАТО менее минуты. Истребители НАТО также были подняты вверх для контроля за российским истребителем».

В Эстонии заявили, что истребители НАТО были подняты для контроля за ситуацией. По утверждению Цахкна, российский военный самолет находился в воздушном пространстве НАТО менее одной минуты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал о том, что Эстония запретила пролет его спецборта над своей территорией при поездке на празднование окончания Второй мировой войны.